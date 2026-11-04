Как выжить в холодной квартире в Киеве без света и тепла: советы эксперта по безопасности

Как выжить в холодной квартире в столице без света и тепла

Реклама

В Киеве, несмотря на заявления властей о попытках начать отопительный сезон, квартиры остаются холодными. Отсутствие света из-за российских обстрелов не позволяет согреть помещение с помощью обогревателя, а в домах, где все на электричестве, во время длительных отключений нет ни тепла, ни воды.

Как выжить в таких условиях и чем безопасно согреваться в холодный период, ТСН.ua рассказал Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

Реклама

Почему нельзя использовать генераторы в квартирах

По словам специалиста, в многоэтажных домах безопасно согреваться можно только централизованным отоплением. Использовать разные генераторы в многоэтажных домах запрещено.

Реклама

«Пользоваться в многоэтажках запрещено бензиновыми, дизельными и газовыми генераторами. Поэтому я бы не рекомендовал это делать вопреки существующим нормам, поскольку это очень опасно. В общем, все бензиновые и дизельные генераторы для внешнего использования, поэтому тянуть их в квартиру не следует», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан.

Правила пользования туристическими газовыми баллончиками

Также эксперт указывает на опасность неправильного использования туристических газовых баллончиков. Только за последнюю неделю в Киеве стало известно о трех случаях взрывов таких устройств в многоэтажках. Люди получили не только ожоги, но и остались на зиму без окон, оконных рам и с поврежденным имуществом.

«Туристические баллончики нужно правильно использовать. Взрывы в квартирах происходят именно из-за их неправильного использования. Они не предназначены для длительного приготовления пищи. Им можно пользоваться 15-20 минут, чтобы подогреть воду и приготовить чай или разогреть пищу. Если туристические баллончики более длительно использовать, то конечно, что они будут перегреваться и взрываться. В инструкциях к этим баллончикам пишут, что они не предполагают длительного приготовления, просто люди не читают инструкции. Когда покупаете такое устройство, нужно смотреть есть ли на него сертификат качества, от этого зависит ваша безопасность», — замечает Игорь Молодан.

Часто такие устройства взрываются из-за того, что их просто оставили на выключенной электроплите: люди ушли из дома, а в это время вернули электричество, как следствие — нагрев и взрыв.

Реклама

Электроодеяла и спальные мешки — самый дешевый вариант обогрева

Для того чтобы согреваться в многоквартирном доме, эксперт советует использовать одеяла и спальные мешки с подогревом. По его мнению, это сейчас самый дешевый вариант, поскольку цена изделия составляет от 1 тысячи до 1200 гривен.

«Чтобы согреваться безопасно, я бы рекомендовал приобрести специальные электроодеяла и спальные мешки. Эти вещи с подогревом можно заряжать и использовать для активного согревания в холодное время. Их можно подзарядить, когда появится свет или для подзарядки использовать повербанк. Такую вещь можно взять с собой на работу и подзарядить там, если в вашем офисе есть свет или зарядить в ближайшем „пункте незламности“. То есть сложный период можно пережить используя такой спальный мешок или одеяло. Это безопасно и не очень дорого, учитывая все нынешние вызовы», — говорит эксперт по безопасности.

Но добавляет, что очень полезным в таких условиях является душ, работающий на аккумуляторах. Заряда хватает, чтобы умыться 10-15 раз. Но это больше касается вопросов комфорта, а не выживания.

Стоит ли покупать дорогие зарядные станции для обогрева

Эксперт говорит, что в подходах к подготовке к холодам нужно объективно оценивать собственные потребности и не тратить средства на слишком дорогие вещи, которые не принесут никакой пользы, а лишь дополнительные расходы.

Реклама

«Сейчас много рекламы аккумуляторов и устройств для накопления электроэнергии. Люди убеждают, что этими устройствами можно обогреть квартиру. Предлагают потратить 40-60 тысяч гривен, но эти устройства не обладают необходимой мощностью для обогрева жилья. Минимум, чтобы зарядить ноутбук или телефон и максимум, чтобы работал холодильник. Но в такую погоду человек может использовать в качестве холодильника балкон, где можно хранить продукты питания. Зачем тратить деньги? Конечно, если люди могут себе такое позволить, то почему бы и нет, но не стоит отдавать за это последние деньги в надежде согреваться», — отмечает специалист.

Газовые конвекторы и автономные автомобильные печи

Обогреть дом в многоэтажном доме теоретически можно газовыми конвекторами, работающими от газовых баллонов.

«Использование таких устройств в квартире сомнительно, нужно смотреть на сертификацию такого товара и разрешен ли он для использования в квартире. Если использование в квартире не рекомендовано — лучше не рисковать. В предыдущую зиму граждане начали использовать автономные печки для автомобилей, чтобы обогреть жилье. Я считаю, что их можно использовать в условиях квартиры, но при этом нужно очень четко соблюдать правила безопасности как при монтаже, так и при использовании таких устройств. Их лучше размещать на балконах квартир с соответствующей системой отвода дыма. Такие устройства могут обогревать большие площади, но за ними нужно постоянно присматривать и ни при каких обстоятельствах не оставлять в квартире в рабочем состоянии», — говорит Игорь Молодан.

Забытый самовар как средство для обогрева и приготовления пищи

Эксперт по безопасности к этому добавляет, что новых способов обогрева жилья пока не появилось. Поэтому советует те средства, которые использовали наши предки много лет назад. К примеру, средством для обогрева может быть обычный самовар. Их, кстати, люди начали активно использовать, потому что такое устройство может обогреть кухню, где его разжигают. Самовары, которые у кого-то лежали в чулане, сейчас активно используются.

Пользоваться самоваром можно в условиях квартиры, соблюдая правила безопасности: разжигать его на балконе, постоянно контролировать процесс и обустроить для него безопасное место на кухне. Наши предки пользовались такими устройствами в соломенных и деревянных домах, поэтому если к делу подходить с умом, то такой вариант вполне возможен.

«Самоваров есть очень много видов, они разного объема и способов применения. Это не обязательно должен быть именно царский-русский самовар. Есть устройства украинского, китайского и турецкого производства. У меня, например, турецкий на 5 литров, очень выручает при отключении света. В качестве топлива можно использовать щепу, шишки и другую мелкую древесину. Она горит и быстро греет воду. Для семьи — это универсальная вещь. Она дает тепло, греет воду, можно готовить кофе или чай или разогревать на нем еду. Если есть самовар на 10-15 литров, воду можно использовать для купания», — заключает Игорь Молодан.

Дата публикации 18:52, 30.10.26 Количество просмотров 20 Уничтожить интернет в Украине? Россия наносит удары по дата-центрам: будет ли связь во время отключений электроэнергии

Новости партнеров