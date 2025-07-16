Как выжить во время "прилета": эксперты объяснили, почему нужно иметь при себе фонарик и свисток

Эксперты объяснили, как выжить во время обстрелов / © ТСН

Реклама

Специалисты обобщили опыт украинцев, которые спаслись после «прилета» беспилотника. И, проанализировав конкретные случаи, разработали комплекс советов. Конечно, каждый случай спасения — уникальный. Однако, есть вещи, которые пригодятся большинству из нас во время вражеской атаки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Возле дома одессита Евгения упал российский «Шахед». Обломки БПЛА достали и его музыкальную студию, и квартиру. Для спасения своей семьи Евгений все сделал заранее. Рюкзак с документами и вещами был наготове. Во время атаки родные спрятались в комнате с забитым окном — и дальше смогли быстро выбежать на улицу из охваченного пламенем дома.

Реклама

«Мы стояли в простенке с дочерью, женой и тещей. Я стал и их обнял. И мы просто считали прилеты — один, два, три, четыре, пять», — говорит Евгений Трофимов.



Пережитым опытом Евгений поделился в соцсетях, чтобы предупредить соотечественников, с чем они могут столкнуться в момент атаки и что надо иметь наготове. И в свой тревожный рюкзак на будущее добавил защитную маску и строительные перчатки. Говорит, с ними проще отбрасывать обломки после завала. Также советует иметь огнетушитель и обувь с толстой подошвой.

«Поставьте возле себя какую-то максимально закрытую обувь. Когда разлетаются окна, вокруг вас все в стекле. Вам надо как-то выбраться. Пока вы будете передвигаться, вы порежетесь. Когда я выводил свою семью, первое, что произошло — я пробил себе ногу гвоздем. Очень важно во время тревоги открыть дверь — по крайней мере замок. Потому что — любой перекос дверей, и — все, вы заблокированы», — говорит он.



А еще — не забыть о воде, деньгах и обязательно мощный фонарь, напоминают спасатели. В одесской многоэтажке, заполненной дымом и пылью после прямого попадания беспилотника, они смогли быстро найти людей — потому что те включили фонари.

«Мы увидели, как нам маячат из квартир верхних этажей с помощью фонариков и так мы узнали, что там есть люди, о которых мы раньше не знали», — говорит пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.



Укладываться спать с собачьим кормом в карманах, как в шутку сейчас советуют в соцсетях — не надо. Спасатели говорят: собаки-поисковики не рыщут на руинах в поисках вкусненького. Они ищут людей по дыханию. А вот иметь в кармане свисток — лишним наоборот не будет.

«Мы очень советуем носить с собой свистки, потому что тогда можно свистеть и опять же обозначить, где ты есть. Люди устали от войны и говорят — что будет, то будет. Люди не идут в укрытие, были случаи, когда прилетало в многоэтажки, люди, которые были в паркинге с ними все нормально, они живы-здоровы. Гибли люди которые оставались в квартирах», — пояснила Марина Аверина.

Реклама

А врачи советуют положить в тревожный рюкзак — турникет. И пройти хотя бы короткие курсы первой помощи, чтобы знать как его накладывать. После прилетов по жилым многоэтажкам — курсы такмеда стали вновь очень востребованными. Там учат, в частности, и тому, как выжить во время пожара.

Актуальными остаются классические правила: во время тревоги быть ближе к выходу, держать рядом сумку с документами и предметами первой необходимости, не оставаться возле окон и внешних стен. А конечно лучше всего — идти в укрытие. Потому что от прямого попадания две стены не защитят.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости ДЕНЬ 16 июля. ОБСТРЕЛ ВИННИЦЫ И КРИВОГУ РОГА! СКАНДАЛ с БЛОГЕРКОЙ! Или БЕЗОПАСНЫЕ КОВУНЫ