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- Эксклюзив ТСН
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Как выжить во время "прилета": эксперты объяснили, почему нужно иметь при себе фонарик и свисток
Эксперты объяснили, какие вещи нужно иметь при себе во время воздушной тревоги.
Специалисты обобщили опыт украинцев, которые спаслись после «прилета» беспилотника. И, проанализировав конкретные случаи, разработали комплекс советов. Конечно, каждый случай спасения — уникальный. Однако, есть вещи, которые пригодятся большинству из нас во время вражеской атаки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Возле дома одессита Евгения упал российский «Шахед». Обломки БПЛА достали и его музыкальную студию, и квартиру. Для спасения своей семьи Евгений все сделал заранее. Рюкзак с документами и вещами был наготове. Во время атаки родные спрятались в комнате с забитым окном — и дальше смогли быстро выбежать на улицу из охваченного пламенем дома.
«Мы стояли в простенке с дочерью, женой и тещей. Я стал и их обнял. И мы просто считали прилеты — один, два, три, четыре, пять», — говорит Евгений Трофимов.
Пережитым опытом Евгений поделился в соцсетях, чтобы предупредить соотечественников, с чем они могут столкнуться в момент атаки и что надо иметь наготове. И в свой тревожный рюкзак на будущее добавил защитную маску и строительные перчатки. Говорит, с ними проще отбрасывать обломки после завала. Также советует иметь огнетушитель и обувь с толстой подошвой.
«Поставьте возле себя какую-то максимально закрытую обувь. Когда разлетаются окна, вокруг вас все в стекле. Вам надо как-то выбраться. Пока вы будете передвигаться, вы порежетесь. Когда я выводил свою семью, первое, что произошло — я пробил себе ногу гвоздем. Очень важно во время тревоги открыть дверь — по крайней мере замок. Потому что — любой перекос дверей, и — все, вы заблокированы», — говорит он.
А еще — не забыть о воде, деньгах и обязательно мощный фонарь, напоминают спасатели. В одесской многоэтажке, заполненной дымом и пылью после прямого попадания беспилотника, они смогли быстро найти людей — потому что те включили фонари.
«Мы увидели, как нам маячат из квартир верхних этажей с помощью фонариков и так мы узнали, что там есть люди, о которых мы раньше не знали», — говорит пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.
Укладываться спать с собачьим кормом в карманах, как в шутку сейчас советуют в соцсетях — не надо. Спасатели говорят: собаки-поисковики не рыщут на руинах в поисках вкусненького. Они ищут людей по дыханию. А вот иметь в кармане свисток — лишним наоборот не будет.
«Мы очень советуем носить с собой свистки, потому что тогда можно свистеть и опять же обозначить, где ты есть. Люди устали от войны и говорят — что будет, то будет. Люди не идут в укрытие, были случаи, когда прилетало в многоэтажки, люди, которые были в паркинге с ними все нормально, они живы-здоровы. Гибли люди которые оставались в квартирах», — пояснила Марина Аверина.
А врачи советуют положить в тревожный рюкзак — турникет. И пройти хотя бы короткие курсы первой помощи, чтобы знать как его накладывать. После прилетов по жилым многоэтажкам — курсы такмеда стали вновь очень востребованными. Там учат, в частности, и тому, как выжить во время пожара.
Актуальными остаются классические правила: во время тревоги быть ближе к выходу, держать рядом сумку с документами и предметами первой необходимости, не оставаться возле окон и внешних стен. А конечно лучше всего — идти в укрытие. Потому что от прямого попадания две стены не защитят.
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