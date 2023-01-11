Как выживает Киев в условиях войны, возможны ли блэкаут и наступление из Беларуси: интервью с Николаем Поворозником

Что будет с метро на Виноградарь и пострадавшими от ракетных ударов врага домами Киева и как выживает столица в условиях войны: самое интересное от Николая Поворозника, первого заместителя главы КГГА.

Киев выживает в условиях войны. Коммунальные службы быстро ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Тем временем город готовится к новым ракетным ударам, а также возможному повторному наступлению из Беларуси. Сайт ТСН.ua поговорил на эти и другие темы с Николаем Поворозником первым заместителем председателя КГГА. Он рассказал, что происходит с поврежденными домами в Киеве, будут ли строить метро на Виноградарь, и появится ли военное кладбище на Лысой горе.

Киев пережил самый страшный год в своей истории. Какие драматические моменты ушедшего года пришлось пережить лично вам, что больше всего поразило?

Каждый день был по-своему драматичным. Веселых дней у нас точно не было. Вспомнить есть что – и обстрелы объектов критической инфраструктуры, жилых домов, и отсутствие света на несколько дней… Все эти моменты были очень сложными для города. В феврале и марте прошлого года была реальная угроза оцепления города и нужно было обеспечить Киев питанием и всем необходимым. То есть трудных ситуаций хватало. И сейчас есть не очень простые моменты, но вместе с тем – у нас есть понимание как действовать, что именно делать и как жить. Мы все время готовились к худшему, но это «хуже всего» не случалось. Поэтому, двигаемся дальше! Я благодарю за работу всех коммунальщиков, транспортников, медиков, учителей, бизнес! Все киевляне работали и работают как единый организм!

фото/КГГА

Было много разговоров об отмене запрета на работу общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве. Позволят ли маршруткам курсировать в городе во время тревоги?

Думаю, что нет. Где должен быть человек во время воздушной тревоги? Верно, в укрытии! Поэтому мы даем возможность людям выйти из общественного транспорта и пройти к укрытию для сохранения собственной жизни и здоровья. Мы даем возможность, а дальше это уже ответственность каждого. Зная ситуацию с частыми обстрелами в столице и попаданиями в инфраструктурные объекты, я бы не рекомендовал ездить возле них во время воздушной тревоги на общественном транспорте или в маршрутках. Вспомните прилет ракеты по телебашне в марте. Чтобы было, если бы в тот момент там приезжал автобус или троллейбус? А разбитый ракетой троллейбус по улице Кирилловской? Слава Богу, этот троллейбус был пуст и уезжал в депо. Поэтому можем многое моделировать и придумывать, но во время воздушной тревоги люди должны быть в укрытии!

фото/КГГА

Будут ли в столице создавать укрытия на остановках общественного транспорта, как это делается в Израиле. Когда может появиться первое такое укрытие?

Чтобы устанавливать те или иные укрытия, они должны быть выполнены по соответствующим стандартам и нормам. Там должно быть четко прописано:

1) на сколько людей рассчитано такое укрытие;

2) люди там должны сидеть или стоять;

3) должен там быть туалет или нет;

4) какой будет категория крепости такого укрытия.

У нас пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. А просто поставить бетонные блоки и назвать укрытием – это не выход. И я бы этого не делал. Не дай Бог, что-нибудь прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопросы: кто и на каких основаниях их устанавливал в городе.

Должны быть разработаны государственные стандарты для такого типа пунктов укрытия на остановках транспорта. Только после этого город сможет их разрабатывать и устанавливать, четко соблюдая все рекомендации. Сейчас нужно пользоваться стандартными и имеющимися укрытиями – подземные пешеходные переходы, парковки, станции метро.

Почему станции метро Майдан Незалежности и Крещатик были закрыты для пассажиров 10 месяцев, в чем причина?

В Киеве было много закрытых станций метрополитена. А некоторые части подземки с началом войны вообще не работали. Все это делалось из соображений безопасности, охраны и обороны Киева. Было время, когда красная линия не работала от станции Шулявской. Станции метро закрывались после консультаций со стражами порядка, военными. И открывались они после согласования с ними. На сегодняшний день открыты почти все станции Киевского метрополитена. Недавно открыли Майдан Незалежности и Крещатик. Опасность остается. Но отмечу, что сейчас в город вернулось значительное количество киевлян. Нагрузка на Киевский метрополитен значительно увеличилась и очень серьезна как для этого вида транспорта. Учитывая, что станции «Хрещатик» и «Майдан Незалежности» еще и пересадочные узлы, их работу возобновили, чтобы пользование подземкой стало более удобным для киевлян.

фото/КГГА

Многие киевляне просят открыть на станциях метро вторые выходы, которые стоят закрытыми с февраля прошлого года. К примеру, на станциях «Позняки», «Осокорки», «Контрактовая площадь».

Они остаются закрытыми в целях безопасности пассажиров. Такие были получены рекомендации от правоохранителей и военных. Как только они поменяют свое решение, вторые выходы на станциях откроют. Город в этом тоже заинтересован, чтобы люди получали комфорт от общественного транспорта.

Было много разговоров о строительстве метро на Виноградарь. Что на самом деле происходит с этим довоенным проектом города и есть ли шанс, что работы по строительству метро возобновятся?

Город не отказался и не отказывается от проектов, запланированных до войны. Работы по строительству метрополитена на Виноградаре будут продолжены. Также будут продолжены работы по обновлению инфраструктуры, а это мосты, транспортные развязки, школы, детсады, парки, больницы. Всё это мы обязательно будем делать.

Но уже после победы?

Нет, не совсем так. Есть такие объекты, которые не могут ждать. Их нужно поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы это не привело к разрушению. К примеру, разрыты тоннели метрополитена, они могут просто обвалиться. Поэтому нужно проводить работы, чтобы сохранить в рабочем состоянии то, что мы уже построили на данный момент.

Сейчас часто говорят и пишут о возможности повторного наступления оккупантов из Белоруссии. Насколько Киев готов к возможной осаде?

Проделана огромная работа. Я не хочу сейчас называть, сколько было построено в километрах фортификационных и других оборонительных сооружений вокруг столицы. Были потрачены многие силы и средства. Здесь были задействованы силы армии, области и непосредственно города. Командованием сухопутных войск и обороны Киева прилагают очень много усилий, чтобы оградить город от возможного сценария, который мы уже проходили в феврале прошлого года. И думаю, у них все получится на 100%.

фото/КГГА

То есть город всем обеспечен? Продуктами, едой, другими ресурсами?

Я вам честно скажу, от голода мы в Киеве точно не умрем. Проблем с логистикой и доставкой как в феврале и марте прошлого года точно не будет. Учитывая активную работу наших предпринимателей, промышленности и иностранных партнеров – ресурсами город обеспечен. У Киева есть определенные стратегические запасы, их достаточно на первый период. Мы уже работаем не с чистого письма, как это было в феврале 2022 года, а имеем собственные наработки и опыт работы в условиях войны. Поэтому готовы к любым сценариям развития событий.

фото/КГГА

Готов ли Киев к полному блэкауту? Как будет жить город при полном отсутствии электроэнергии и тепла?

Киев уже пережил отсутствие электричества, которого не было несколько дней после прилета российских ракет. Поэтому – отвечу, мы готовы к разным сценариям развития событий. Наша основная задача делать все возможное, чтобы сохранить в городе водоснабжение и теплоснабжение, а также услуги, которые невозможно отложить на завтра – медицинские, аварийные работы, частичную работу общественного транспорта. На этом сейчас и сконцентрирована вся работа коммунального и государственного секторов города.

Все быстро ремонтируется после ракетных ударов, закупаются генераторы и мобильные котельные, разрабатываются и оборудуются новые маршруты для подачи электроэнергии. Поэтому слово «блэкаут» уже не так страшно, как раньше. Оно просто есть в нашем лексиконе, но город делает все, чтобы он в Киеве не наступил.

Да, конечно, нам может быть тяжело, после новых ракетных ударов. Но ситуация уже не так безнадежна. Мы будем все делать, чтобы сохранить весь комплекс тепло-и водоснабжения столицы. Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, уже названные «Пунктами Незламности». Мы уже готовы ко всем вызовам, которые будут стоять перед нами. Даже к тому, что с середины февраля будем жить без опасности полного блекаута.

Будет ли в Киеве создано Национальное военное кладбище? Где именно в городе оно может появиться?

Да, такое кладбище должно быть обустроено в столице! Думаю, что в этом вопросе нам нужно уже от слов переходить к конкретным действиям.

Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение, и оно было поддержано Киевсоветом об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе в Печерском районе. Сейчас дискуссии по этому поводу идут между оппонентами. Но по-моему, нам уже нужно переходить от разговоров к конкретным делам. Нужно достойно чтить память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы.

Киев – единственный город, где взялись отстраивать жилые дома поврежденные в результате ракетных ударов врага. Каково общее количество поврежденных и отстроенных объектов?

Из домов сильно поврежденных в результате ракетных ударов врага только три остались не отремонтированы – это два дома на «Львовском квартале». Там работы продолжатся, когда разрешат погодные условия. И дом на улице Жилянской. По нему есть вывод соответствующей комиссии, что он не может быть восстановлен.

По остальным домам работы будут закончены в этом году. Есть также дома, пострадавшие от последних прилетов. Там повреждены – крыши, окна, балконы. Пока они остаются закрытыми пленкой и плитами. Готовятся соответствующие документы и как только погода позволит, коммунальные службе начнут ремонтировать окна и крыши.

Остальные дома, сильно поврежденные ракетными атаками, например, на улице Чернобыльской, Богатырской, Кошица, уже восстановлены и люди вернулись в свои дома.

По поводу дома на Жилянской много нареканий на власть. Активисты говорят, что дом необходимо сохранить, мол, восстанавливали и более пострадавшие от ракетных ударов дома. Почему так вышло?

Поймите – это не наши капризы. Выводы экспертиз появляются не от нашего желания или нежелания. На выводе экспертов стоят десятки печатей и подписей специалистов. Дом стар, в нем древесные перекрытия, его просто невозможно отстроить. И ничего на его месте строить не будут – для этого там малый участок. Никакого строительства там не будет. Сейчас соответствующие решения и предложения озвучили жильцам пострадавшего дома, они определяются. На мой взгляд, дом на Жилянской нужно снести, а на его месте разбить сквер и поставить знак в память погибших там людей. И на этом окончить эту историю.

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