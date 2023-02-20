Как выживает метро Киева во время войны: эксклюзивное интервью с начальником Киевского метрополитена Виктором Брагинским

Почему поезда метро не ездят через мосты во время тревоги и когда наша подземка получим сквозные вагоны.

Киевский метрополитен уже год работает в условиях войны, как и весь наш город. Что изменилось в метрополитене за год, как он менял режим своей работы во время войны и чего ждать в будущем, сайту ТСН.ua рассказал в эксклюзивном интервью Виктор Брагинский, начальник КП "Киевский метрополитен".

Во время ракетных обстрелов киевляне находят спасение на станциях метрополитена. Как вы оцениваете работу метро за почти год войны – как укрытие и городской транспорт? Ведь перевозка пассажиров существенно снизилась по сравнению с мирными годами?

С первых дней войны мы аккумулировали все усилия по отлаженной работе метрополитена в режиме укрытия. Дело в том, что большая половина наших сотрудников не смогли добраться до своих рабочих мест в первые дни войны. И около 3 тысячам работников из 8 тысяч штатных рабочих, пришлось обеспечивали работу предприятия как укрытие для более 20 тысяч гражданского населения, практически круглосуточно находившегося на станциях.

Только с апреля 2022 года мы начали постепенно возобновлять курсирование поездов на ранее закрытых участках. Все изменения в работе метрополитена осуществлялись исключительно после консультаций и согласования с правоохранителями и военными. С середины мая была возобновлена нормальная работа метрополитена с учетом ситуации безопасности в городе – не все станции были открыты, работали не все вестибюли. Но при этом все станции в круглосуточном режиме продолжали работать как укрытие.

Как изменился пассажиропоток в метро

Для нас было очень важно – восстановить плановые ремонтные работы. Мы не могли ремонтировать нашу инфраструктуру, потому что круглосуточно на станциях находились люди. Сейчас у нас уже налаженная работа метрополитена – как укрытие и как транспорт. Мы отработали с военными и правоохранителями работу предприятия во время воздушной тревоги, как днем, так и ночью, когда действует комендантский час.

Метро начало работу в режиме перевозок с 16 мая. Метрополитеном тогда воспользовалось 340 тысяч пассажиров. Сейчас среднесуточные перевозки составляют 550 тысяч человек. Это очень низкий показатель для нашей инфраструктуры. За последние три года из-за пандемии, а теперь из-за полномасштабного вторжения России пассажиропоток так и не восстановился.

Для сравнения в прошлом году Киевским метрополитеном воспользовалось 162 миллиона пассажиров, в 2021 году – 319 миллионов, а в 2019 году наши перевозки за год составляли 495 миллионов пассажиров. То есть предприятие сейчас находится в тяжелом финансовом состоянии. Доходы от перевозки пассажиров существенно уменьшились и у метрополитена недостаточно средств для покрытия минимально необходимых расходов. Поэтому обеспечить функционирование метро можно только за счет поддержки города.

Пассажиропоток в метро так и не восстановился /фото КГГА

Ежемесячно у нашего предприятия два обязательных статьи расходов – это заработная плата сотрудникам — 150 миллионов гривен и расходы за потребленную электроэнергию – 55 миллионов гривен в месяц, а доходы от перевозок пассажиров за январь 2023 года составили всего 88 миллионов гривен. Кассовый разрыв очень велик, то есть наше предприятие дотационное, только благодаря бюджету Киева мы можем стабильно работать.

Какие нестандартные решения вам приходилось принимать?

С первых дней войны все принимаемые решения были нестандартными. Наше предприятие двойного назначения, но его вторая функция, а именно – гражданская защита населения в режиме укрытия, мы применяли впервые на практике. Для нас это был настоящий вызов, но я считаю, что мы с ним успешно справились. Нам очень многие помогали: город, волонтеры, общественные организации. Они снабжали людей питанием, медикаментами. Для детей устраивали разные активности. Чтобы их отвлечь от ужаса войны, на некоторых стациях устраивали зоны для просмотра мультфильмов.

Сами киевляне принимали нестандартные решения, фактически жили на станциях метро. На "Контрактовой площади" у нас стоял поезд у платформы (поезда периодически менялись). Люди, которые пользовались укрытием, очень рационально его распределили между собой. Во втором и третьем вагоне жили пассажиры с детьми. В четвертом вагоне поселились женщины из Подольского района – такие почетные киевские женщины, а пятый вагон заняли мужчины. У турникетов жили люди с собаками. Там были хаски, лабрадоры и другие. Были и котики – они жили во всех вагонах, особенно там, где были семьи с детьми. Работники поставили кабинку дежурной посреди платформы. Там всегда был чайник с горячей водой, можно было приготовить чай или кофе, подзарядить телефоны. Главное, что люди были сплочены. Они вместе убирали, по очереди выносили мусор. Даже составили график – завтрака, обеда и ужина. Еду, которую привозили волонтеры, распределяли поровну.

Нестандартных решений было много… Но подробно я поделюсь ими с вами уже после нашей победы.

Станция, наиболее пострадавшая от российских ракет

Станция метро "Лукьяновская" больше всего пострадала от ракетных ударов врага. Как быстро она будет отремонтирована? Сколько средств на это нужно?

К сожалению, наша инфраструктура тоже пострадала от вражеских ракетных обстрелов. 15 марта взрывной волной был поврежден вестибюль станции "Лукьяновская". Пострадали также находящиеся над ней служебные помещения метрополитена. В настоящее время собственными силами предприятия проведен комплекс работ для обеспечения нормальной работы станции и безопасной перевозки пассажиров. Чтобы произвести полный капитальный ремонт станции "Лукьяновская", необходимы значительные средства. Пока у нас нет собственных средств, чтобы начать ремонт. Возможно, они будут выделены из резервного фонда города.

Станция метро "Лукьяновская" /фото КГГА

Станция сейчас работает в безопасном режиме и выполняет функции укрытия. А повреждения ей нанесены значительные, точная сумма станет известна после завершения проектных работ. Кроме выбитых окон в вестибюле, повреждена входная группа дверей, витраж, отделка помещения, от взрыва вырвало внутренние инженерные сети. Но главное, что никто из людей не пострадал, ракета попала рядом на рассвете.

В метрополитене не хватает мест для сидения. Людям приходится стоять часами или приносить с собой раскладные стулья, одеяла. Будут ли станции оборудованы дополнительными скамьями или переносными сиденьями, о которых ранее заявлялось?

Мы занимаемся этим вопросом. С первых дней войны наш коллектив обеспечивал длительное пребывание гражданского населения на станциях метро. До восстановления пассажирских перевозок в обычном режиме наши станции работали исключительно как укрытие. Люди в это время пользовались личными вещами – приносили с собой раскладные стулья, столики, палатки, одеяла. Сейчас метрополитен уже выполняет две функции – перевозку сотен тысяч пассажиров и работает круглосуточно в режиме укрытия для максимального количества людей.

Следует понимать, что станции метро имеют определенную площадь. У каждой есть свои проектные расчеты по размещению людей. Максимальная численность населения, которую может принять подземка, это до 100 тысяч человек. Мы понимаем, что тревоги продолжаются по несколько часов, поэтому прорабатываем вопросы по обеспечению дополнительных сидений на станциях, но обязательно с учетом норм безопасности. Например, маршруты для эвакуации людей должны быть свободными в случае возникновения нестандартной ситуации.

На нескольких станциях мы установили дополнительные стационарные скамьи, а также в рамках пилотного проекта 18 станций метро укомплектованы дополнительными модульными сиденьями. Они используются только при воздушных тревогах. На данный момент нам передали 50 таких сидений, каждое из них вмещает до 4 человек, но как показала практика – рассчитаны на 5 человек. Проект реализован при поддержке посольства Украины в Латвии и других организаций, приобщившихся к реализации этой инициативы. Есть положительный результат, потому сейчас ведем переговоры с партнерами о возможности дополнительной поставки стульев. Также команда Visit Ukraine передала тысячу туристических сидений для наших пассажиров. Мы продолжаем работать в этом направлении.

18 станций метро укомплектованы дополнительными модульными сиденьями.

Когда откроют вторые выходы на станциях

Вопрос об открытии вторых выходов на станциях. Почему они до сих пор закрыты? Когда они могут открыть?

Напомню, что все решения по функционированию станций метро – закрытию или открытию их выходов, мы выполняем после согласования с военными и правоохранителями. Как только ситуация в столице позволит нам открыть дополнительные выходы со станций, мы сразу это сделаем. Сейчас специалисты не рекомендуют это делать.

На станциях метрополитена появились устройства для зарядки мобильных телефонов, что очень выручает при отключении света. Но зарядки подходят не ко всем разъемам телефонов. Будет ли эта тема совершенствоваться, возможно стоит просто обеспечить на станциях несколько стационарных розеток?

Размещение на станциях розеток противоречит пожарным нормам и правилам безопасности. Для нас безопасность пассажиров – это приоритет. USB разъемы на станциях были установлены еще в 2021 году. Это был пилотный проект, но учитывая важность дополнительной опции для пассажиров, сейчас дорабатываются другие варианты для продолжения этого проекта. Мы над этим работаем, но должны сделать так, чтобы это было безопасно пассажирам.

Что происходило на закрытых станциях метро

Откройте тайну – почему 10 месяцев были закрыты для пассажиров станции "Хрещатик", "Майдан Незалежности" и пересадочный узел между ними?

Метрополитен еще никогда не работал так, как прошлой весной. Напомню, что некоторые участки подземки были закрыты по требованию военных, то есть это не было решением, принятым руководством метрополитена. Это была необходимость в соображениях безопасности, охраны и обороны города. Даже при возобновлении работы тех или иных станций учитывалась текущая ситуация в столице, соответствующие разрешения и рекомендации военных. В настоящее время в метрополитене работают все пересадочные узлы, в том числе и между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Да, на этих двух станциях проходили концерты и важные государственные встречи, но это не было причиной закрытия станций. Отмечу, что метрополитен являлся лишь площадкой для проведения этих мероприятий, а не их организатором. Действительно, на этих станциях проходило очень много событий. Это самая безопасная в городе локация и там проходили мероприятия государственного уровня. У нас неоднократно бывал президент Украины Владимир Зеленский, проводил на станциях пресс-конференции с зарубежными СМИ.

Лично мое мнение таково: все меры, которые помогают людям держать фокус на войне, побуждают к поддержке от наших зарубежных партнеров, а также меры, которые аккумулируют средства для ВСУ, очень для нас важны, где бы они ни происходили. А метрополитен – это безопасная локация.

Последние воздушные тревоги в Киеве были по 4, 5 и даже 6 часов. Каков ущерб получает метро от воздушной тревоги, которая длится один час?

В целом воздушные тревоги в финансовом плане не влияют на работу метрополитена. Мы ее так наладили, что во время тревоги закрыты только открытые участки – это вопрос безопасности пассажиров. А все, что находится под землей – работает. Синяя линия, например, не останавливается – поезда курсируют во время тревоги. Поэтому пассажиры, которые планируют свою поездку, пользуются подземкой как транспортом. В то же время люди используют инфраструктуру метро как укрытие – находятся на подземных станциях до отбоя. Поэтому ущерб во время тревоги не подсчитывается.

Почему поезда метро не ездят через мосты во время тревоги

Некоторых киевлян раздражает, что во время воздушной тревоги поезда метро не ездят через киевские мосты, а городская электричка продолжает курсировать. Поезда электрички ходят по открытым участкам и через мосты. Объясните, почему перекрывают движение по мостам, где курсируют поезда метро?

Метрополитен в своей работе руководствуется распорядительными документами, выдаваемыми городскими властями – КМВА. Решением Совета обороны Киева было запрещено курсирование поездов метрополитена на открытых участках и мостах во время воздушной тревоги. Также наземный электротранспорт останавливает свою работу. Специалисты отмечают, что когда объявляется воздушная тревога, население должно быть в укрытии, а не ездить в автобусе или в вагоне метро. Решение направлено, прежде всего, на безопасность гражданского населения.

Какими правилами пользуется городская электричка, нам неизвестно, она не подчиняется городу. А мы четко выполняем решение Совета обороны Киева, запрещающее движение транспорта во время тревоги. Я считаю, что это мудрое решение. В одном поезде метро может находиться до 1000 человек, и это очень опасно. Не следует забывать, что мосты – это наиболее уязвимые участки, поэтому они перекрываются во время тревоги.

Во время воздушной тревоги поезда метро не ходят по мостам. Люди ждут отбоя на станциях

Варшава обещает нам 60 вагонов метро

Столица получает от наших партнеров автобусы, идет ли речь о передаче Киеву поездов метрополитена или о продаже на льготных условиях?

Что касается продажи поездов на льготных условиях, то такой инициативы пока нет. Но в начале этого года мэр Киева Виталий Кличко и мэр Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях сотрудничества между киевским и варшавским метрополитенами, а именно о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро. Сейчас ожидается дальнейшая информация, но как только она будет детализирована, это будет хорошей новостью для наших пассажиров и метрополитена.

А варшавские вагоны поместятся в наших киевских тоннелях?

Да. Речь идет о той же серии вагонов, эксплуатируемых в нашей подземке №717. Разница там только в ширине пути, но это легко изменить и можно эксплуатировать у нас. Что очень важно для нас? Эти вагоны можно использовать в качестве технических доноров для наших поездов. Исторически так сложилось, что большинство парка киевского метрополитена – это вагоны производства советского, а теперь российского Вагонмаша и запчасти, которые нужны для ремонта наших поездов для нас сейчас недоступны. Поэтому варшавские вагоны нам интересны именно как доноры, пока мы не обновим наш подвижной состав.

В метрополитене будут сквозные вагоны

До войны речь шла о закупке для города первых сквозных вагонов. Насколько сейчас реальна реализация этого проекта?

В настоящее время город и Киевский метрополитен проводят процедуру закупки вагонов за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Должен начаться второй этап процедуры – в конце февраля состоится аукцион. Согласно нашим техническим условиям, мы планируем закупить именно сквозные вагоны. В мире уже немногие используют отдельные вагоны, а сквозные более просторные и могут вместить больше пассажиров. Мы планируем получить 50 сквозных вагонов – соответственно будет 10 составов.

Сквозные вагоны

Кроме того, мы сейчас готовим тендерную документацию на приобретение новых вагонов в рамках проекта Киевский городской электротранспорт. Планируем получить еще 50 сквозных вагонов. После того, как будет выбран победитель аукциона, мы планируем получить эту технику уже через год, то есть в 2024 году.

В метрополитене продолжается замена старых турникетов новыми. Сколько еще станций осталось обновить?

Проект по замене пассажирской автоматики на современную, мы начали в 2020 году. Работы по замене проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобств для пассажиров. Новые турникеты поддерживают все виды оплаты проезда: транспортная карта, QR-код сгенерированный в приложении "Киев цифровой", бесконтактная банковская карта, мобильное приложение Apple Pay, Google Pay.

Устройства для зарядки мобильных телефонов в метро

Сейчас новые турникеты уже установлены в 22 вестибюлях, а это 14 станций метрополитена. Работы по замене турникетов продолжаются на станции "Оболонь". Планируем начать замену на станциях "Льва Толстого" и "Лыбидская". Новые турникеты удобны для использования, поетому как только появится финансовая возможность, мы продолжим их замену на других станциях.

Новые турникеты в метро

Когда выгонят Ленина и Пушкина из метро

Какие планы у метрополитена по демонтажу бюста Ленину, который скрыт за ширмой на станции метро "Театральная"? Когда он будет демонтирован?

Станция "Театральная" была введена в эксплуатацию в 1987 году и тогда носила название "Ленинская". Бюст "вождя" расположен в торце платформы. Говорят, что его спустили под землю и разместили на станции, еще когда она только строилась. Вес бронзового Ленина более 4 тонн и бюст крепится к торцевой стене среднего зала. То есть демонтаж такой массивной конструкции требует специальных проектных решений, а также технических средств. Во исполнение закона о декоммунизации бюст был закрыт фальшстеной с изображением 3D рисунка театрального зала Оперного театра, что соответствует названию станции.

Бюст Ленину на "Театральной"

В перспективе для недопущения повреждения конструктивных элементов станции мы планируем включить работы по демонтажу бюста Ленина в состав работ по сооружению второго пересадочного узла между станциями "Театральная" и "Золотые ворота". Когда в метро был значительный пассажиропоток, то в существующем переходе пассажирам было очень тесно. Мы подняли вопрос о строительстве второго пересадочного узла. Как только у нас появится возможность приступить к работе, мы демонтируем бюст Ленина, а на его месте появится переход на "Золотые ворота".

Бюст Ленина спрятали за фальшстеной в виде зала Оперного театра

Что будет с бюстами российским деятелям на станции "Университет" – Пушкину, Горькому, Ломоносову, Менделееву? А также с бронзовыми советскими медальонами на станции "Вокзальная"? Когда все это можно демонтировать?

Обе станции являются памятниками архитектуры местного значения и охраняются государством. Любые работы по перестройке, реставрации этих станций мы можем производить только после получения соответствующих разрешительных документов.

Что касается бюста российским деятелям на станции "Университет" – было принято решение о проведении неотложных консервационных работ. Мы получили согласование Департамента охраны культурного наследия КГГА. Для устранения бюстов из публичного пространства их законсервировали – закрыли специальными плитами. Параллельно идет работа по получению разрешений на демонтаж этих бюстов. Также мы обратились к постоянной комиссии Киевсовета по культуре, туризму и информационной политике проанализировать вопрос и предоставить перечень выдающихся украинских деятелей науки на замену этих бюстов. Эта замена однозначно будет, но это требует времени. Специалисты должны дать нам четкий ответ – кем из украинских деятелей мы можем заменить бюсты на "Университете".

Бюст Пушкину обещают демонтировать

А что касается бронзовых советских медальонов на "Вокзальной", то вы знаете, что уже не первый год идет речь о строительстве второго выхода из этой станции метро. Мы планируем провести демонтаж медальонов в рамках этого проекта. Вопрос строительства второго выхода с "Вокзальной" очень остро стоял в период с 2017 по 2019 год, когда пассажиропоток в метро составлял за сутки 1,6 и 1,7 миллиона пассажиров. Сейчас, когда мы перевозим в сутки 550 тысяч пассажиров – станция "Вокзальная" незагружена. Здесь вопрос наличия средств в городском бюджете, сейчас они тратятся на более приоритетные цели. Но как только появится такая возможность, мы спроектируем второй выход и приступим к строительству. Тогда и демонтируем медальоны с советской символикой.

Один из советских медальонов на "Вокзальной"

Почти 400 метрополитеновцев в ВСУ

На станциях Киевского метро стало заметно больше мужчин в форме дежурных по станции. С чем это связано?

Метрополитен – это объект критической инфраструктуры, круглосуточно работающий в режиме укрытия. С целью предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию и объекты предприятия, соблюдения пассажирами правил прохода через турникеты и усиления безопасности нами было увеличено количество работников отряда оперативного контроля, которых вы видите на станциях.

Работники этой службы выполняют функции не только безопасности и контроля, но и проходят обучение по домедицинской помощи и обеспечивают сопровождение маломобильных групп пассажиров в подземке.

На станциях Киевского метро стало заметно больше мужчин/фото КГГА

Есть ли у метрополитена кадровый голод в связи с мобилизацией?

Сейчас 377 сотрудников метрополитена защищают нашу независимость в рядах ВСУ. К сожалению, есть потери — 5 наших работников погибло на этой войне. Хотя потери мы почувствовали еще в 2014 году с началом АТО, тогда мы потеряли двух наших коллег.

Что касается общего кадрового вопроса, то метрополитен очень узкопрофильное предприятие – это машинисты, диспетчеры, слесари по обслуживанию подвижного состава. Однако критической кадровой ситуации в метрополитене сейчас нет. Есть несколько открытых вакансий. Но если сравнивать с довоенными годами, то тогда у нас было стабильно более 20 открытых вакансий. Сейчас ситуация изменилась – свободные места быстро занимают люди, которые ищут работу.

Метро на Виноградарь снова строят

Не могу не спросить о строительстве новых станций метро на Виноградарь. Какая ситуация со строительством и чего ждать киевлянам?

С началом войны и введением военного положения генподрядчик АО "Киевметрострой" сообщил киевскому метрополитену об отсутствии возможности выполнения работ по строительству метро на Виноградарь. То есть строительство новых станций было остановлено.

Сейчас генподрядчик все же возобновил строительные работы. Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все привлеченные к строительству во время воздушной тревоги должны быть в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на трудности, возникающие из-за войны, киевские городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался.

Проходческий щит "Галина"

Сегодня очень сложно назвать четкий срок окончания работ. Ибо невозможно спрогнозировать даже то, что будет завтра. Но могу сказать, что сейчас генподрядчик сосредоточил работу над участками, требующими первоочередного выполнения работ. На открытых участках есть котлованы, если их оставить открытыми, то из-за плотного строительства рядом они просто могут обвалиться. Нам нужно, в первую очередь, ликвидировать техногенную опасность – укрепить уже построенные туннели и накрыть их, а затем перейти к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Один тоннель между ним протяженностью 1249 метров уже выстроен, теперь нужно построить второй. По-прежнему его будет строить проходческий щит "Галина".

Стоимость проезда в метро не изменится

И последний, возможно, непопулярный вопрос: нужно ли сейчас поднимать тарифы на проезд в Киевском метрополитене? Какова должна быть стоимость проезда?

Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд. Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров. На данный момент в КГГА не обсуждается вопрос поднятия тарифов в метро. Данные по себестоимости за 2022 год еще непроанализированы, но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долгое время не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая) и пассажиропоток за прошлый год очень низок, а себестоимость перевозок высчитывается из одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим население, тем меньше себестоимость одной поездки. Потому этот вопрос сегодня не обсуждается.

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