Как выживает один из самых опасных областных центров Украины: видео

Херсон / © Associated Press

Херсон - город, который постоянно атакуют россияне. Русло Днепра превратилось в путь для российских «Шахедов», а микрорайон Корабел, который местные называют просто «Островом», — в один из самых опасных плацдармов. Здесь не ходит общественный транспорт, закрыты магазины, а линия фронта проходит буквально по воде.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная провела несколько часов с морпехами 34-й бригады, которые защищают подступы к городу.

Утро начинается в бронированном микроавтобусе. Наш проводник — Максим, командир роты 34-й бригады морской пехоты. Дорога на «Корабел» — это всегда риск.

Раньше это был один из лучших районов города, но сейчас здесь осталось не более двух сотен человек.

Журналисты побывали на наблюдательном пункте. Задача бойцов у бойниц — не дать вражеским лодкам проникнуть на правый берег. Большой Потемкинский остров — на расстоянии вытянутой руки. Это «серая зона», где по теории уже может быть враг.

Но главная угроза сейчас — в небе. Русло Днепра — это «хайвей» для вражеских БПЛА. Не проходит и 10 минут, как над нами начинает гудеть.

Один за другим заходят три камикадзе. Один из них начинает дымить в воздухе — подбили.

Боец 34-й ОБрМП: «Мы все здесь добровольцы. Наша задача — сбивать воздушные цели, чтобы враг не пошел дальше. У нас у всех там семьи. Один сбитый дрон — это потенциально чья-то спасенная жизнь».

Ребята шутят, что днем работать легче — дроны хотя бы видно. Ночью приходится быть постоянно «на ушном». Прямо во время разговора разведка докладывает: летит стая FPV и «Шахедов». Через мгновение на наших глазах сбивают российскую «Молнию» — ударный беспилотник падает, оставляя в небе черный шлейф.

Пока мы разговариваем с артиллеристом «Камазом» о его складе снарядов и раненом брате, приходит новая тревога. На этот раз — авиационная. Четыре российские «Сушки» сбросили Каби в направлении Херсона.

«Камаз», военнослужащий: «Передали, что вылетели „Сушки“. Ждем в укрытии».

Мы покидаем «Остров» под звуки «приходов» от «Градов». Артиллеристы, прошедшие пехоту, говорят, что работа с крупными калибрами после окопов — это «что-то круче рая».

