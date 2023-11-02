Как я победила рак во время войны: история 30-летней Надежды Польши из Ирпеня, которая вдохновляет (фото)

30-летняя Надежда Польша из Ирпеня победила рак молочной железы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. В 2021 году в Украине было обнаружено 14 тысяч новых случаев. В 2022 году статистика показала меньшую цифру из-за войны, но больных могло быть гораздо больше. Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют слишком поздно.

Сайт ТСН.ua рассказывает вдохновляющую историю украинки: Надежда не потеряла веру и поборола сложную болезнь, когда ее постигло еще одно испытание — война.

Дальше – прямая речь.

Я родилась в Мелитополе, сейчас он оккупирован. В 14 лет у меня умерла мама в автокатастрофе. Через два года у папы не выдержало сердце, и он умер. С 17 лет я живу сама. Все это время мне все говорили, и я верила в это: для одного человека на жизнь не может выпасть столько испытаний.

Но в 28 лет, за день до полномасштабной войны в Украине, я делаю биопсию. Когда анализы приходят, я понимаю, что у меня рак. Рак груди

Какие были симптомы

Нащупал ребенок, Вера. Она ползала по мне, надавила ручкой на грудь и она начала болеть. Я сделала самоосмотр: встала перед зеркалом и нащупала шарик. Как оказалось, это была самая маленькая опухоль, которая на тот момент была в груди. Их уже было три.

Надежда Польша и ее дочь Вера/Фото: instagram.com/nadya_polsha

На следующий день началась война. Мы сидели в подвале в Ирпене. У меня там свой салон красоты. 19 февраля наша семья открыла еще один бизнес, который 27 февраля был разрушен. В нем были все наши сбережения и заимствования. Мы уезжаем из города, денег практически нет. Даже на обследование не хватало. Я в пластырях, потому что мне делали трепанобиопсию. Материалы брали семь раз, было сильно болезненно.

Как это — в 28 лет услышать, что у тебя рак

Анализы затянулись, потому что лаборатория переезжала из Киева во Львов из-за войны. Я ждала 31 день. Мы жили на границе с Румынией в доме моих друзей всей семьей. Помню, сижу с ними и говорю, что плохо себя чувствую. Все это время болели руки. Может быть, это психосоматика. Получаю анализы 31 марта, читаю и понимаю, что это рак.

Врач пишет: "Я наберу через полчаса, будь на связи". Эти полчаса были для меня вечностью. Звонит и говорит: "Надя, у нас серьезное заболевание в столь молодом возрасте". Хотя до этого он уверял, что не нужно беспокоиться. Я боялась: если это рак, то теряю драгоценное время. За месяц может многое измениться.

Я сначала думала: не может быть. Нет, нет, это не рак, сто процентов не рак. Мне нужно переделать анализы. Но уже через час я поняла, что ошибки быть не может. И ошибкой будет, если я сейчас начну переделывать анализы и еще терять время

Рак во время войны

На следующий день мы с мужем были в Ужгороде. У меня взяли анализы, чтобы посмотреть, какая это опухоль. Все, что я знала на тот момент: просто у меня рак. Какая стадия, все остальное было непонятно. Врач сказал, что отдаленных метастазов нет, только под руками лимфоузлы. Это были огромные шансы на жизнь.

Надежда Польша/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Я была у двух врачей во Львове и Ивано-Франковске. Цены на лечение огромные. Тогда был большой стресс: ты без денег, война. У нас есть друг Игорь. Тогда он активно волонтерил и поддерживал связь со знакомой в Америке. Рассказал ей мою историю. Как теория пяти рукопожатий она передается, и мне пишут совершенно незнакомые люди: "Надя, а давай к нам приезжай на лечение". Американская семья, живущая в Бухаресте. Было очень страшно. Я решила, что поеду с сестрой, посмотрю. Если не понравится, вернусь домой, буду искать деньги на лечение.

Мне не хотелось втягивать семью в долги. Знала, что украинцам оказывали бесплатную помощь. Покрывали не полностью, но хотя бы частично

Я поехала в Украину, чтобы забрать ребенка, и решила оставаться в Бухаресте. Нас встретила семья: Дженни, Шон, у них четыре дочери. Они увидели меня и решили, что хотят помочь. Английский я только за этот год хорошо выучила, какой мы были там. Все эти медицинские термины, связанные с раком, вообще мне не были известны.

Болезнь наследственная

Я думала, что это все в месяц. Что у меня такой подтип рака, когда можно сделать операцию, опухоль отправляют на анализы и возможно химия не будет нужна. Но не в моем случае. Диагноз: умеренно дифференцированная инвазивная карцинома неспецифического типа грудной железы. Рак груди второй стадии. В двух грудях.

У меня подтвердилась мутация гена, то есть это наследственное. Болела бабушка. Они были две близняшки, обе умерли от рака. Я знала об этом.

В 28 лет думала, что чуть позже, возможно, сделаю этот анализ. В общем, я была глупая и наивная. И постоянно все заботы, работу и других людей ставила на первое место — перед собой

Неважно, знаете ли вы, болел ли раком кто-то из родственников. Моя рекомендация: сдать анализ крови BRCA1 и BRCA2 для выявления мутаций генов всем женщинам после 18 лет. Его нужно сдать один раз за всю жизнь.

Операции

У меня было уже четыре операции, впереди еще две. Когда делали первую, я еще ничего не понимала, что происходит. Знала, что мне сейчас вырежут, сделают "операцию Джоли". Лимфоузлы оказались чистыми. Но мне удалили сосок, потому что там уже были метастазы.

Надежда Польша/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Через месяц после первой операции анализы показали, что у меня нулевой рак в двух местах под кожей. Тогда врач сказал, что нужно убрать левую грудь полностью. А в правой нашли еще одну опухоль. Ее отправили на анализ, который показывает выгоду от химии. Есть начало: первая половина значений, где точно нужна химия. Есть вторая, где химия не нужна. Анализ показал середину. Врач сказал, что я должна сама решить.

Уже тогда я знала, что в любом случае я буду делать химию. У меня есть ребенок. И я знаю, как быть без мамы, как это сложно. Мне до сих пор ее не хватает. Если есть шанс, хотя два процента, что химия мне поможет, чтобы рак не вернулся, я сделаю ее.

Самый сложный период лечения

Химия – это самый сложный период лечения. У меня было четыре красных: самые жесткие, от которых выпадают все волосы на теле. И четыре белых. Их могло быть 12 каждую неделю. Но я выбрала каждые две недели тройную дозу, чтобы поскорее закончить с этим. Кто-то говорит, что это даже лучше, потому что более мощный удар.

Химиотерапия/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Был очень сильный побочный эффект: головные боли, лежала без сознания. Казалось, что я не сплю, но все тело "отключено". Засыпала и просыпалась. День, два, три, четыре держит. Мне плохо, кручусь по кровати, чувствую, что все мое тело в волосах. Они покрывают спину, руки, тело. Я встаю, расчесываюсь. На расческе клубками вылезают волосы. Наверное, вторая химия была самой тяжелой для всех, кто был рядом со мной. Тогда приехали моя сестра, свекровь.

Они видели, как мне было сложно терять эти волосы. Я вычесывала и выбрасывала, чтобы они не видели, что они у меня выпадают. Во время стрижки не поднимала глаза, чтобы не видеть себя в зеркало

Надежда Польша/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Химия была не без осложнений. Это такая тема ниже пояса... Ты сидишь, а у тебя жир какой-то на ногах. Ты думаешь, что это такое? Он не пахнет, ничего. Не понимаешь, откуда это. Из-за несварения питательных веществ они все выходят в виде жира. Столько таблеток и антибиотиков, сколько пила за этот год, я не пила никогда.

Во время химии колют дексаметазон, раздувающий лицо. Смотрю сейчас и думаю: это действительно я? И так химия за химией.

Надежда Польша/Фото: instagram.com/nadya_polsha

После последней я не чувствовала рук, ног. Встала сходить в туалет, подвернула ногу и упала, потому что не чувствовала ее просто. Постоянные предложения поставить возле меня горшок просто меня убивали. После того как подвернула ногу, сказала, что можно подумать над этим предложением.

Были моменты принятия, мне было сложно на себя смотреть. Моментами жалко себя, досадно, больно. В первый день после стрижки думала, что я урод. Потом наутро проснулась и поняла, что уши, шея — все хорошо.

У меня комплекс был всю жизнь. Думала, что у меня большие, некрасивые уши, шея. Лишь когда стала лысой, я поняла, что все с ними нормально. Принятие у меня проходило сложно, но быстро

Радиотерапия

После химии была радиотерапия. У меня до сих пор на теле есть татуировки после нее. Иглой под кожу загоняют краску, делают разметку на все тело. Засовывают тебя в прибор, кладут в определенных позах и начинается облучение. Неприятные ощущения. Сильная усталость после процедуры, я засыпала.

Сколько стоило лечение

Первый этап лечения мне стоил 5-6 тысяч евро. И это учитывая, что операции были бесплатными. Конечно, таких денег у нас не было. Ирпень тогда только деоккупировали. Дженни полностью закрыла мне сбор, написав пост у себя в Фейсбук. Она нашла для меня деньги.

Когда я начала химиотерапию, финансирование для больных украинцев было наполовину сокращено. Я платила за химию каждый месяц. Одна моя коллега выставила пост, чтобы помочь мне. Это был еще один сложный момент, потому что я не привыкла принимать помощь. Я ни разу не выставила у себя, что мне нужны деньги.

Не считала, сколько всего потратила. Около 25 тысяч евро. В Украине это было бы дороже. И впереди еще две операции.

О любви к себе

Парик я надела один раз на пять минут. Во-первых, это невозможно неудобно. Помню, как вызвала такси ехать в больницу. Каждый раз после химии делали уколы для иммунитета. Я одеваю парик, делаю фото и понимаю, что у меня все чешется. И мне мой внутренний голос говорит: "Что ты делаешь, зачем он тебе нужен?" Я снимаю с головы и кладу в пакет. Таксист был в шоке.

Подкладывала грудь всего пару раз. Это жарко, неудобно, давит. Мне хотелось принять это и прожить. Надевала косынки только когда холодно было на улице с лысой головой.

Надежда Польша/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Я знаю много онкобольных женщин, которые ложатся спать со своим мужчиной в системе, которая приклеивается ко лбу и не снимают ее месяцами. Просто потому, что они не хотят потерять мужчину. Боятся выйти в люди без груди. В самом деле, что в этом такого? Это всего лишь непропорциональность в теле. Главное, что ты здоров.

Стоит принять, полюбить себя. Когда раньше об этом говорили, я не понимала. Я ведь и так себя люблю. Разве вторая пара джинс – это не любовь к себе? Или десятый кофе? Нет. Разве сделать ногти – это не любовь к себе? Нет. Только когда ты примешь себя, все остальное становится вообще неважным. И рак помог мне это сделать.

Я постоянно себе казалась толстой, с ужасной грудью. Хотела липосакцию и сделать грудь. Но никогда даже шага этому не сделала навстречу. Я получила все. У меня сейчас не хватает жира, чтобы закачать в грудь. Я все получила, но какой ценой

Я изменила питание. Не доказано научно, что это как-то влияет на болезнь. Но мне сказала врач: если ты хочешь жить хорошую жизнь, откажись от красного мяса. И я полностью исключила мясо. Откажись от сахара, молочки и хлеба. Если сильно хочется, я не откажу себе. И ты чувствуешь себя по-другому. Раньше я заедала сладким, сейчас ищу другие методы для удовольствия.

Как правильно поддерживать онкобольного

На день всех онкобольных, 5 июня, я впервые рассказала о своей болезни в Инстаграме. До этого многие месяцы все спрашивали, как дела, как война.

Я всем врала. Никому не говорила о раке. А потом я не выдержала

Поняла, что то, чего я боялась больше всего — измениться физически, все равно произойдет. Это будет видно по телу, волосам, внешности. Я рассказала и получила невероятное количество поддержки, которой, возможно, не хватало всю жизнь.

На самом деле, онкобольные люди все разные. Кого ранит одно, кого другое. Когда писали "держись", "ты сильная", "все будет хорошо", меня это не раздражало. Я понимала, что сама бы не знала, как поддерживать такого человека. У меня не было в окружении никого, кто болел онкологией. Потому, наверное, я и начала рассказывать об этом.

Надежду поддержали военные/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Надо предлагать свою помощь. Человек скорее откажется, но тот, кто хочет сделать что-нибудь приятное, он найдет возможность, способ. У меня на тот момент было много любви и заботы. Кто передал что-то для Веры, для меня. Прислали видео, где целый батальон, бригада военных стоят лысые. Они все побрили головы для меня и записали видео: "Надя, поддерживаем тебя, желаем здоровья". Люди, которых я совершенно не знаю.

Мой муж, которому так важны волосы, потому что он лысеет и он борется за каждый волосок [смеется], он побрил голову. Это была очень важная поддержка

Надежда Польша и ее муж/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Жизнь после рака

Я окончила лечение, сделала КТ. Мне проверили грудь, голову, живот, таз. Доктор написал, что больше ни одной раковой клетки в моем организме не найдено. И я поняла, что оно все того стоило. Я счастлива. Говорят, что первые пять лет самые жесткие. Контролировать, чтобы рак не вернулся. Но для себя я точку уже поставила. В глубине души чувствую, что на этом все закончится.

Вера – мой стимул не останавливаться. Я не хочу, чтобы у нее какая-нибудь параллель со мной была. Моей маме было 14 лет, когда умерла ее мама. Моя мама умерла, когда мне было 14 лет. Я не хочу, чтобы это повторилось.

Надежда Польша и ее дочь Вера/Фото: instagram.com/nadya_polsha

Каждые три месяца первый год нужно делать полный чек-ап организма. Я уже была там дважды. И, конечно, гормонотерапия. Уколы, как шило тебе в живот, загоняют каждые 28 дней. В подкожную жировую клетку попадает небольшой имплант и блокирует работу яичников. У меня гормонозависимый рак: клетки питаются за счет моих гормонов. Потому я в искусственной менопаузе сейчас.

Рак действительно дал мне больше, чем забрал

Надежда Польша/Фото: instagram.com/nadya_polsha

После первой операции, когда Дженни мыла мне голову, я ловила флешбеки с детства – как это делала мама. Поняла, что у меня снова есть любящая и заботливая семья. Бог мне ее вернул.

С самого начала я пыталась найти все способы, чтобы вывести себя из этого состояния. Это не только лечение. Работу нужно проводить с головой. Очень многое сидит там, что приводит к заболеванию. И это то, что не дает вылечиться многим. У меня мутация гена, я не виновата, и никто не виноват, что рак или другая болезнь приходит. Но только в наших силах изменить ход событий, помочь себе.

Тогда, как и сейчас, никто не дает никаких прогнозов. У меня большие шансы на здоровую жизнь. Но у меня мутация гена BRCA2. Это такая штука, которая неясно, как поведет себя в организме. Естественно, в идеале позже удалить яичники, куда заболевание может вернуться.

Раннее диагностирование рака – это залог его успешного лечения. Это очень важно. Поэтому каждый год важно делать исследования, УЗИ. Когда вы последний раз сдавали хотя бы кровь?

Ранее мы писали о том, что от рака молочной железы еженедельно в нашей стране умирают около 110 человек. Он развивается бессимптомно, быстро прогрессирует. Читайте, что необходимо знать о РМЖ женщинам и мужчинам, и можно ли предупредить его развитие.

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