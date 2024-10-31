Как закончить войну России против Украины: Мария Берлинская назвала важные пункты

Руководитель волонтерского проекта “Victory drones” Мария Берлинская считает, что все украинцы должны работать над тем, чтобы война закончилась, а не быть оторванными от фронта и болеть за ВСУ.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Первый пункт - это принять реальность и понять, что война - это серьезно и надолго. Это не то, что скоро все закончится. Мне выглядят трагикомичными все эти форумы на тему, что мы будем делать после победы. Не надо делать никаких стратегий, просто создавать план конкретных действий и делать", - пояснила волонтер.

Мария Берлинская добавила, что война будет продолжаться или до развала России, или до полной капитуляции Украины.

"Война - это пункт номер два после принятия реальности. Война - это постоянное состояние человечества. Просто она имеет разные домены и проявления. Я всегда стараюсь объяснить, что мы украинцы, должны объединиться в одну большую семью. Даже если война в какой-то момент перейдет в замороженную фазу, то это только временное явление. Война будет идти постоянно: или до развала России, или до полного поглощения Украины, откуда начнется платцдарм для наступления на Европу", - сказала она

Третьим пунктом Мария Берлинская назвала, оружие, которое способно уничтожить наступательные способности РФ, в частности: снаряды, логистику, военные предприятия, личный состав.

"Это постоянное принуждение агрессора", - сказала она.

Берлинская подчеркнула, что общество не должно быть оторванным от фронта, мол «пусть ВСУ воюют, а я здесь понаблюдаю».

"Армия не выигрывает войну. И не может выиграть войну против России: армия может выиграть время и определенные битвы, но войну может выиграть народ. Я скажу такую тяжелую циничную правду: невозможно победить народ, который стал армией", - сказала она.

Активистка отметила, что нужно вкладываться в оборонку: изготовление дронов, снарядов, оружия и ракет. Она отметила, что 140 млн россиян невозможно уничтожить, но можно вернуть к реальности.

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Напомним, Мария Берлинская считает, что Россия в войне против Украины будет идти до конца. Она подчеркнула, что украинцы должны быть готовы к тому, что легко не будет.

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