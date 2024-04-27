Как закончить войну России против Украины: военные ответили

Конечно, войну в Украине как-то нужно заканчивать, но не так, как нам предлагают и к чему нас ведут. Победить Россию мы пока не можем. Надо что-то менять, нужно что-то делать, чтобы у нас появилось больше возможностей.

Об этом в эксклюзивном интервью Наталье Островской рассказали механик-водитель Сергей Зверев и главный сержант роты Игорь Игнатенко, воюющие на "Леопардах".

“Хотя бы до границ 1991 года, чтобы их выдавить. О полной победе над Россией… маленькое мы государство, но свою территорию нужно отстаивать. Это я так думаю. Практика показывает, что нет другого выбора”, – говорит Сергей Зверев.

По его словам, если россияне попытаются остановить войну в тех границах, которые есть сегодня, и заморозить ситуацию, война снова разразится через несколько лет.

“Умные люди знают, чем это закончится. НАТО – это одно дело. А так это будет снова то же самое АТО. Пройдет шесть-десять лет. Та же Чечня будет, то же будет у нас. Им перемирие – это накопление оружия, техники. И следующий наплыв будет еще тяжелее того, что было сейчас”, — считает Сергей Зверев.

Наталья Островская, Игорь Игнатенко и Сергей Зверев / Фото: ТСН.ua

"Это просто наращивание ВПК. Они сделают выводы из войны, изменят тактику, стратегию. И через 5-10 лет, я думаю, Киев будут не за три дня “брать”, а за два. Ну, грубо говоря. Это будет еще более тяжелая война. Они сейчас уже учатся. Они что-то увидели, чему-то научились. И уже становятся на промышленные рельсы. Это в условиях войны. А что будет в условиях мира у них? — говорит Игорь Игнатенко.

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