Как закончится осень и будет ли настоящая зима 1 декабря: свежий прогноз синоптиков

Уже завтра, 1 декабря, холодная пора вступит в свои права и принесет украинцам погодные сюрпризы. Синоптики прогнозируют, что начало декабря кое-где будет с мокрым снегом и дождем.

Какие температурные отметки ждать сегодня и к чему готовиться в ближайшее время смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Рубеж осени и зимы

На рубеже осени и зимы погода изменится. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. Если в течение рабочей недели циклон над Грецией приносил нам дожди и мокрый снег, то в выходные погоду в Украине уже будет определять антициклон.

"В субботу-воскресенье погоду всей Украине будет определять антициклон, так что будет везде без осадков. И сравнительно тепло", — написала она.

Погода на выходные

А вот прогноз синоптика Игоря Кибальчича свидетельствует, что сегодня в центральных, местами южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Ночью и утром местами туман. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, днем 0…+5 °С, а в центральных и южных областях воздух прогреется до +6…+11 °С. А уже завтра – зима, и местами погода будет соответствовать календарю.

В воскресенье, 1 декабря, в юго-западной части страны сохранится погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории Украины без осадков. Порывы ветра 15 – 20 м/с. +1...+6 °С, в южных областях и в Крыму +4...+9 °С", — говорит синоптик.

Погода в декабре

Между тем, стало известно, что в этом году погода в декабре в Украине будет в пределах нормы. Об этом свидетельствует прогноз "Украинского гидрометцентра". Средняя месячная температура воздуха, по данным синоптиков, предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме.

В декабре начинается метеорологическая зима – после перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения – в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря.

Какой будет зима в Украине

В целом зима этого года, по прогнозам, может быть теплой, а средняя температура за сезон превысит климатическую норму примерно на 2 градуса. Такую информацию ранее озвучила климатолог Вера Балабух.

Она отметила, что в последние три десятилетия средняя зимняя температура в Украине выросла почти на 1,5 градуса по сравнению с 70-80 годами ХХ века. Есть вероятность, что эта тенденция сохранится и в этом году. Однако эксперт предостерегает, что возможны резкие похолодания и вторжение арктического воздуха.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные. Больше об этом читайте в новости.

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