Как закончится война и чего больше всего боятся россияне: сенсационные заявления Буданова для WP

Украина, а значит и ГУР, никогда не прекратят борьбу с врагом. Это гарантирует Буданов.

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Washington Post снова ошеломил своим прогнозом. Украинский командир и главный разведчик сказал, когда закончится война, стоит ли ждать распада России, как он оценивает состояние Путина и когда у Украины появится "окно возможностей", чтобы коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Обо всем этом, а также какой стратегической ошибке допустил Путин, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Буданов — "темный принц"

"Темный принц войны в Украине" — именно так, немного пафосно, но правдиво американские журналисты из Washington Post характеризуют украинского главу ГУР Кирилла Буданова. Говорят, военный не только эффективный командир и руководитель, но настоящая украинская звезда. Медийщиков поражает его образ и количество мемов с Будановым, о чем они пишут с откровенным восторгом. Описывают Буданова очень литературно:



“В полумраке кабинета едва заметно мрачное лицо генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Он любит работать в темноте, как и подобает начальнику украинской военной разведки ГУР. За его спиной видна картина, на которой изображена гигантская сова, символ его управления, которая жестоко пожирает летучую мышь, которая является символом российской внешней разведки ГРУ.

Буданов – темный принц украинской войны. Его убийственный взгляд стал иконой для украинцев – символом храбрости и неповиновения в войне с Россией. Украинское издание НВ называет его человеком « без улыбки». Мем, распространяющийся в Интернете, показывает девять одинаковых фотографий его мрачного лица с пометками «счастливый», «злой», «обеспокоенный», «взволнованный» и так далее”.

Чем кончится война?

Буданова похвалили, но давайте к деталям. Кирилл Буданов назвал, как он хотел бы, чтобы закончилась российско-украинская война. Начальник ГУР ответил откровенно и, пожалуй, назвал одну из самых больших мечтаний каждого украинца.

Чем закончится эта война ? Буданов осторожно относился к прогнозам. Он сказал, что "не был бы против" возможного распада России на мелкие части. Но он предостерег: «В российских мечтах они оккупировали всю Украину, а в наших мечтах у нас есть парад Победы… в Москву». Другими словами, ни один результат маловероятен», — пишет WP.

Кстати, и здесь журналисты не смогли обойти в стороне еще один мем о Буданове. Он выглядит так.

Скриншот с видео/YouTube

На нем Путин, гуляя по парку спрашивает Буданова, не укусит ли его пес. Буданов отвечает "нет" и собачка обезвреживает диктатора из пистолета.

Путин должен "исчезнуть"

И хотя парад на Красной площади, равно как и мгновенная ликвидация Путина, это не цель, а шутки, у Буданова понимают, что эта война не закончится, пока в России существует действующий режим. Так, так или иначе, Путин должен исчезнуть. Спросили у Буданова и о так называемом "корейском сценарии" и возможен ли он в Украине. Кирилл Алексеевич ответил с юмором.



"Эта война будет продолжаться, пока этот режим в России", — сказал он. "При следующем режиме это может измениться или нет, но будет окно возможностей". Когда я спросил о «корейском решении» путем переговоров, он съежился и спросил, хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей», — говорится в материале WP.

Будет больше операций в глубине РФ

Украина, а значит и ГУР, никогда не прекратят борьбу с врагом. Это гарантирует Буданов. По его словам, продолжат разведчики и свои атаки в глубине России: речь идет и об атаках беспилотниками и несколько значительно весомее.

Чтобы противостоять россиянам, Буданов планирует новые трансграничные атаки со стороны «российских добровольцев», которые действуют внутри России при поддержке его службы, а также новые атаки беспилотников. Он объяснил: «Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты».

Цель состоит в том, чтобы показать, что президент Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию", объяснил он. «Когда ты сидишь, скажем, в Питере, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь ее… Но люди начинают нервничать, когда атакуют какой-то объект у их дома», – пишет WP.

Буданов на передовой

Буданов лично часто участвует в операциях ГУР бок о бок со своими собратьями. В кабинете у Буданова рядом лежит пулемет 50-го калибра, пишет автор статьи. Скорее всего, речь идет об американском пулемете Браунинга. С ним Буданов несколько раз выходил на боевые задания.

“У его стола лежит куча брони и пулемет 50-го калибра, и они не для показа. По его словам, Буданов регулярно ездит на передовую в Бахмут, Авдеевку, всюду. «Иногда мне необходимо быть со своими людьми, чтобы мотивировать их. Я не ищу оправданий, почему кто-то не может что-нибудь сделать. Поэтому задача всегда будет выполнена», – говорится в материале.

И опять же, все это — не пустые разговоры, потому что у Сети даже есть этому бесспорные доказательства. В феврале 2024 медиа распространили видео боевого выхода Буданова. Руководитель разведки в броне и стилевых тактических очках под звуки взрывов подписал флаг на передовой.

И это, конечно, не все. Ранее СМИ также публиковали фото Буданова в Бахмуте, когда в городе как раз шли самые жестокие бои. Специалистам позже удалось геолокировать местонахождение командира. Он передвигался в километровой зоне вблизи фронта. Начальнику путинского ГРУ Костюкову такое и не снилось.

Бестолковые фейки рашистов

На этом фоне очень смешно выглядят постоянные информационные вбросы россиян и бессмысленные фейки о смерти главы ГУР МО. Об уже третьей смерти Буданова предупредили 17 апреля в Центре противодействия дезинформации:

"Под Харьковом погибли главнокомандующий ВСУ и руководитель ГУР". Это фейк.

Ложь: в результате ракетного удара российских войск по Чугуеву на Харьковщине ликвидирован главком ВСУ Сырский и глава Главного управления разведки Буданова. Эту новость тиражируют прокремлевские Telegram-мусорки.

Правда: на самом деле сообщения фейкоробов о "ликвидации" представителей высшего украинского командования появляются в соцсетях регулярно с 2022 года. На этот раз это еще и часть кампании по нагнетанию истерии по ситуации в Харькове.

Пропагандисты неоднократно распространяли такие фейки не только о Буданове (минимум дважды — в мае и августе 2023 года), но и об эксголовкоме Залужного, Танцуре (экскомандующий сил ТрО) и других украинских генералах.

Каждый раз эти сообщения опровергали сами же россияне, как и в этом случае — часть россМИ уже успела все списать на ошибку.

На самом деле, это не ошибки, а целенаправленная кампания по деморализации украинских военных и гражданских путем провоцирования эмоциональных качелей.

Буданов похвалил Трампа

Спросили у Буданова и об его отношении к скандальному кандидату в президенты США Дональду Трампу. В Украине до сих пор многие боятся, что тот, если снова придет к власти, будет саботировать помощь Украине и будет давить, чтобы Киев пошел на невыгодный мир с Москвой. Буданов заявил, что уважает Трампа, и объяснил почему.

“Ближе к концу нашего разговора я спросил Буданова, не волнуется ли он, что в случае избрания Трампа он может попытаться навязать урегулирование. Его ответ меня удивил, но, возможно, он подчеркнул, какой он ловкий разведчик. Он уже привлекает потенциальные активы.

"Я очень уважаю личность Трампа", — сказал Буданов. Он отметил, что бывший президент учился в военной академии и отметил его устойчивость. «В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался». Но по любому мирному плану Трампа он сказал: «Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день», — пишет автор статьи.

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