Как закончится война России против Украины: журналист WP рассказал о видении США

Известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал, что президент США Джо Байден, вероятно, считает, что война России против Украины должна закончиться переговорами. Однако там считают, что Украина должна вернуть свои территории.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Я считаю, президент Байден продолжает верить, что война должна закончиться и закончится переговорами. Что завершения на поле боя решительной победой или безоговорочной капитуляцией той или иной стороны не будет. Вторая мировая война закончилась так - Германия безоговорочно капитулировала, Япония безоговорочно капитулировала. Я не думаю, что многие верят, что Россия под руководством Владимира Путина безоговорочно сложит оружие. Вместо этого будут какие-то переговоры. И за Украиной останется право решать, какой мир будет для нее справедливым. Российская агрессия не должна быть вознаграждена", - считает американский журналист.

Дэвид Игнатиус подчеркнул, что самое важное сейчас то, сможет ли Украина отбросить оккупантов со всех территорий. Тогда Россия может перепугаться и согласиться на переговоры.

"По этому поводу у администрации есть четкие убеждения. Вся ли территория, принадлежащая Украине, восстановится сразу после окончания войны, или будет процесс, который будет вести к этому восстановлению, - один из вопросов, который, по моему мнению, тихо обсуждается. Я говорил об этом с украинскими чиновниками. Я общался с американскими официальными лицами. Мы это еще увидим. Самая важная вещь, о которой мы с вами сейчас говорим, - это способность Украины отбросить россиян, прорвать фронт, чтобы сказать россиянам - вы не можете победить. А мы можем взять Крым, мы зайдем настолько далеко, что Крым будет в зоне риска. И в тот момент, когда Россия на самом деле испугается того, что может произойти дальше, возможно, и наступит момент для переговоров. Посмотрим", - сказал журналист The Washington Post.

Интересы Украины и США не тождественны - эксклюзивное интервью ТСН с Дэвидом Игнатиусом

Дэвид Игнатиус считает, что интересы Украины и США не тождественны.

"Между Соединенными Штатами и Украиной прекрасное партнерство, но интересы Украины и интересы Соединенных Штатов не тождественны. В ближайшие месяцы мы увидим, насколько велики эти различия. Президент Зеленский в своем мирном плане говорит о восстановлении всей территории", - сказал он.

Журналист подчеркнул, что США взяли на себя политические обязательства вернуть Украине оккупированные территории, однако неизвестно, как это произойдет.

"Это также и официальная позиция США - мы никогда не признавали аннексию Россией Крыма или ее вторжение на Донбасс и взяли на себя политические обязательства вернуть эту территорию Украине. Когда это произойдет? Каким образом произойдет это с прорывом украинских войск через Донбасс к границе с Россией? Возможно. Или это произойдет с продвижением украинских войск через Крым к Севастополю? Возможно. А, возможно, и нет, возможно, есть альтернативная формула. Посмотрим", - сказал он.

Напомним, известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал, как в США принимают решение о помощи Украине в войне против российских оккупантов. Он отметил, что президент Байден пользуется четырьмя принципами.

Читайте также: