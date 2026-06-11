Как закончится война в Украине: футуролог ошеломил главным прогнозом

Футуролог Андрей Длигач составил прогноз касательно продолжительности и финала войны в Украине / © ТСН

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Июнь и июль 2026 могут определить очень многое — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с лидером Эстонии Аларом Карисом. Это высказывание Зеленского начали бурно обсуждать пользователи соцсетей и оставили сотни разных по содержанию комментариев по этому поводу.

Действительно ли именно этим летом война в Украине или, как минимум, активные боевые действия могут приблизиться к финалу — об этом, анализируя ситуацию с научной точки зрения, в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Иными словами, футурологи производят оценку существующих рисков.

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Когда закончится война в Украине

«Война не закончится летом 2026 года, и это не должно вводить нас в какой-то ступор. Если откладывать что-либо на будущее, то оно, это будущее, может не наступить. Мы проводили большое исследование, анализируя то, что давало странам, проходящим испытания, возможность быть эффективными, выживать, получать лучший эффект. Ответ очень прост — такую возможность давал только оптимизм, который есть у нации. Он является лучшим предохранителем экономической катастрофы, нежели экономические инструменты. Для меня это стало неожиданным и ярким выводом», — уверенно констатирует Андрей Длигач.

И продолжает: «Статистика демонстрирует следующее: ракетные запасы в России не истощаются, украинская эффективность уничтожения ракет несколько улучшается. По баллистическим ракетам — это единственная тема, которая остается в РФ положительной. Только баллистика. Но ее стоимость высока, а количество ограничено, Россия не может существенно увеличить объемы производства».

По словам Длигача, есть и другое важное обстоятельство: «Украинские операции по поражению систем обеспечения противника и дальнобойные системы уничтожают российскую логистику. Половина подвижного состава, используемая Россией для сухопутной логистики в Крым, уничтожена. Это около 7 тысяч грузовиков. Соответственно, РФ нечем надавить на фронте. Для нее стоимость одного захваченного квадратного километра выросла за последние месяцы в шесть раз. Все это для России было бы нормально, если бы у них были хоть какие-то надежды, например, на экономику. Но в их экономике продолжается стагнация. Отрицательные показатели в экономике увеличились — за первые 5 месяцев дефицит федерального бюджета достиг планового годового показателя. Где брать деньги? Только эмиссия. Китай отказывается финансировать».

Война в Украине: эксперт прогнозирует возможные замыслы России

По мнению Длигача, на первый взгляд, все складывается так, что в ближайшие месяцы России нужно заканчивать войну.

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«Она не может ее профинансировать, поддерживать подобную ситуацию. Но это не значит, что Россия сделает экономически взвешенный и логичный шаг. Это может означать, что РФ, например, пойдет на эскалацию, чтобы поскорее втянуть в войну, например, Китай. Россия может нанести ракетный удар или усилить террористическую войну в Балтии и в Польше. Мы проводили моделирование такого сценария и он высоковероятен. Россия точно не согласится на тихое окончание войны в Украине, на какой-нибудь статус-кво. Путин будет пытаться эту войну просто перевести в другую плоскость. Если не будет физической, то будет политическая и экономическая война против Украины. Будет террористическая война. Единственное, чего не будет — это ядерной войны. Мы не видим ее ни в одном из сценариев, потому что он не выигрышный для России, а проигрышный».

Пауза ради новой войны в Украине

При этом Длигач говорит, что не менял своего прогноза относительно того, что в ближайшее время не исключается пауза в войне, после чего Россия может начать новую волну войны против Украины.

«Это остается базовым сценарием. Что может сделать Украина для того, чтобы война не возобновилась?», — задается вопросом эксперт.

И отвечает на него следующим образом: «Сделать войну невозможной для России. Это значит уничтожение российского военно-промышленного комплекса. Мы называем эту стратегию «стратегией пчел против медведя». Она предусматривает 1500 целей, которые должны быть уничтожены с помощью украинских дальнобойных систем. Но если пауза наступит до того, как мы это сделаем, то Россия сохранит свой потенциал возобновить войну. Так что для Украины стратегически выгоднее нарастить собственный потенциал. Если мы не получим ракеты «Томагавк», то за счет собственных систем нанести российской экономике и российскому ВПК невосполнимые потери. Так, чтобы РФ не смогла этого восстановить и, при этом, чтобы союзники не снимали санкции. И тогда переходить к вопросу о мире. Если мир для Украины будет просто гарантироваться соглашениями о безопасности, в мире, где соглашения перестали действовать, то это будет проигрышным сценарием. Россия действительно будет восстанавливать военный сценарий или аналогичные сценарии в расчете на Европу, втягивая Китай. Позитивный сценарий для Украины — как раз продолжение стратегической нейтрализации врага».

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Ракетные удары России по Украине и вариант финала: прогноз

По мнению Длигача, наиболее вероятным сценарием является тот, когда определенная интенсивность ракетных обстрелов Украины Россией сохранится, но все же несколько уменьшится.

«Этот сценарий более вероятен, чем реальная договоренность, чем встреча Зеленского с Путиным, чем подписание соглашений и заморозка конфликта. Заморозки войны в 2026 году я не вижу. Возможно ли такое в 2027 году? Он — за горизонтом событий. Условия могут сложиться таким образом, что Россия остановится по факту, а Украина не будет переходить к наступательным действиям, так как это потребует большей мобилизации. Такая ситуация в стратегической науке и математике называется «равновесием Нэша» — это когда ситуация развивается наилучшим образом для всех, но выход из нее ухудшает условия для каждого», — резюмирует эксперт.

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