Как закончится война в Украине и почему США не хотят прямого столкновения с РФ: интервью американского журналиста

Об американской помощи Украине, о том, как решение по нашему государству принимает президент Джо Байден, чем руководствуются и как видят завершение войны с Россией американцы.

О самых важных вопросах в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН.ua в США рассказал известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус.



– Мы разговариваем после объявления о том, что украинские пилоты вот-вот начнут обучение на F-16 и, в конце концов, истребители отправят в Украину. Почему все виды вооружений проходят эти стадии, когда сначала официальные лица в США отрицают такую возможность, но потом все равно соглашаются?

– Неприятно это признавать, но это – как залезать в горячую ванну. Вы сначала погружаете палец, затем – ногу. А потом говорите – ну, хорошо. Я думаю, в Соединенных Штатах была обеспокоенность, что может начаться война между США и Россией, чего президент Байден не хотел. Поэтому каждую систему вооружения сопровождал страх, что это будет тот момент, который спровоцирует конфронтацию. И каждый раз мы убеждались, что оснований для беспокойства нет. Я бы хотел, чтобы во многих случаях мы предоставили это оружие гораздо раньше. Относительно F-16 я уже несколько месяцев не понимаю, почему мы до сих пор не начинали учебу. Самолеты попадут в Украину не раньше второй половины этого года, но пора готовить пилотов. Эта задержка мне непонятна. С танками тот же вопрос – почему их не отправили раньше? Нужно определенное время, чтобы просто научить людей руководить "Леопардом" или "Абрамсом", но им необходимо и более широкое понимание принципов ведения боя — это включает в себя маневрирование и взаимодействие различных частей во время наступления. И это бы дало время генералу Залужному, вашему командующему, и его старшим офицерам, что пора серьезно подумать, как использовать это оружие. И это время могло бы быть на пользу.

- Итак, правильно ли я понимаю, что в Белом доме существует внутренняя дискуссия?

- Да, в Белом доме продолжается внутренняя дискуссия о каждом аспекте политики в отношении Украины. Мне рассказывали, что у президента Байдена есть три базовых тезиса, которые он отмечает на каждой проводимой встрече. Первый. Мы хотим помочь Украине дать отпор незаконному вторжению России, в отношении которого Соединенные Штаты выступают категорически против. Мы хотим дать Украине все, что может помочь противостоять вторжению. Второе. Мы хотим, чтобы НАТО оставалось сильным. Поэтому нам нужно быть уверенными, что Россия не нападет ни на одну другую страну в регионе. Соединенные Штаты – часть этого альянса. И третье – мы не хотим прямого столкновения с Россией, мы не хотим Третьей мировой войны. Думаю, что этими тремя принципами руководствовался президент Байден. Есть и четвертый, заключающийся в том, что он хочет урегулирования путем переговоров в определенный момент. Поэтому я думаю, что каждое решение, которое Белый дом принимает в отношении Украины, проходит через эти фильтры – тот набор вопросов, которые задает президент Байден.

- Вы упомянули о 3 пунктах. Но есть еще три важных человека в администрации Байдена – министр Блинкен, министр Остин и советник по нацбезопасности Салливан. Правильно ли я понимаю, что по делам Украины Блинкен и Остин более решительны, а Салливан — осторожен.



– Я бы сформулировал немного по-другому. Думаю, что это президент Байден осторожен. А Джейк Салливан, советник Белого дома, повторяет за ним. Я думаю, что министр Блинкен убежден, что мы должны быть сильными и громкими, и он, пожалуй, больше всего предан этим вопросам. Остин, как и многие генералы, осторожно относится к войне. Генерал Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, так же. Люди, участвовавшие в войне, видели гибель своих солдат, осторожны в применении силы, я видел это неоднократно – как на примере министра Остина, так и генерала Милли. Джейк Салливан мыслит стратегически, но он просто отражает взгляды своего босса. Президент Байден гораздо глубже вовлечен в эту политику, чем люди думают.

- Что касается оружия: истребители, кажется, были последним психологическим барьером, который Соединенные Штаты пересекли. Значит ли это, что президент Байден окончательно решил, чем должна закончиться война?

– Я считаю, президент Байден продолжает верить, что война должна закончиться и закончится переговорами. Что завершение на поле боя решительной победой или безоговорочной капитуляцией той или иной стороны не будет. Вторая мировая война закончилась так – Германия безоговорочно капитулировала, Япония безоговорочно капитулировала. Я не думаю, что многие верят, что Россия под руководством Владимира Путина безоговорочно сложит оружие. Вместо этого будут какие-то переговоры. И за Украиной останется право решать, какой мир будет для нее справедлив. Российская агрессия не должна быть вознаграждена. В этом отношении у администрации есть четкие убеждения. Восстановится ли вся территория, которая принадлежит Украине, сразу после окончания войны, будет ли процесс, который будет вести к этому восстановлению, – один из вопросов, который, по моему мнению, тихо обсуждается. Я говорил об этом с украинскими чиновниками. Я общался с американскими официальными лицами. Мы еще это увидим. Самая важная вещь, о которой мы с вами сейчас говорим, это способность Украины отбросить россиян, прорвать фронт, чтобы сказать россиянам – вы не можете победить. А мы можем взять Крым, мы зайдем так далеко, что Крым будет в зоне риска. И в тот момент, когда Россия действительно испугается того, что может произойти дальше, возможно, и наступит момент для переговоров. Увидим.

- Президент Байден избегает озвучивания, каким он видит справедливый мир. Он постоянно говорит – это украинцам решать. Насколько его взгляды далеки от мирной формулы Зеленского?

– Это хороший вопрос. Какое расстояние между союзниками? Между Соединенными Штатами и Украиной прекрасное партнерство, но интересы Украины и интересы Соединенных Штатов не тождественны. В ближайшие месяцы мы увидим, насколько большие эти отличия. Президент Зеленский в своем мирном плане говорит о восстановлении всей территории. Это также и официальная позиция США – мы никогда не признавали аннексию Россией Крыма или ее вторжение на Донбасс и взяли на себя политические обязательства вернуть эту территорию Украине. Когда это произойдет? Каким образом? Произойдет ли это с прорывом украинских войск через Донбасс до границы с Россией? Возможно. Случится ли это с продвижением украинских войск через Крым в Севастополь? Возможно. А может быть, и нет, возможно, есть альтернативная формула. Увидим.

- Так что контрнаступление станет поворотным моментом и, возможно, последним шансом Украины?

– Я считаю, что наступление – это возможность поворотного момента. Украина очень пострадала за эти полтора года войны, и способность Украины продолжать борьбу, продолжать терять в боях столько молодых мужчин и женщин, ограничена. Украине нужно, чтобы война закончилась. В то же время, способность России продолжать борьбу также ограничена. Всегда говорят о том, что Россия может снабжать бесконечные волны войск. Я в это не верю. Я думаю, что способность России продолжать войну тоже ограничена. Поэтому мы получаем "мир посреди войны". Когда обе стороны решают, что не могут получить на поле боя то, что им нужно, и идут на переговоры, чтобы попытаться достичь договоренности прямо сейчас. Пока каждая из сторон еще считает, что может добиться успеха на поле боя. Интересно, россияне уже начали в этом сомневаться? Я считаю, что сейчас преимущество на стороне Украины.

- Если контрнаступление не будет столь успешным, как бы нам этого хотелось, повлечет ли это изменение в отношениях с Соединенными Штатами?

- Это правда, что американцы и европейцы чувствуют себя уверенно и оптимистично, когда видят украинские достижения на поле боя. После Харькова, после Херсона был подъем, потому что люди верят, что Украина может победить. Давайте поддержим Украину! Если же у Украины будут проблемы во время контрнаступления, я думаю, вопросы возникнут. Когда эта война закончится, не пора ли для Украины согласиться на прекращение огня? И в этот момент будет важно сказать, что конец войны – это хорошо, но только не несправедливый конец, и не конец войны, вознаграждающий российскую агрессию. Неустойчивое прекращение огня. Это просто продолжает этот период ужасающей нестабильности, готовящей основу для следующей войны. Это было бы безумием.

- Я знаю, что у правительства Соединенных Штатов есть планы на все возможные сценарии. Какой сценарий после войны самый желанный для России?

– Я слышу, как все больше людей в правительстве США начинают обсуждать, какой Россия выйдет из этой войны. Первое, что я слышу: каким бы плохим ни был Путин, тот, кто будет после него, может быть еще хуже. Они смотрят на кого-то типа Пригожина, на других ястребов, резких сторонников войны, и считают, что президент Пригожин был бы еще хуже для мира. Он преступник и он сражается с преступниками. Это один момент. Другой – я думаю, есть опасения, что настоящей доминантной фигурой в России в будущем будет президент Китая Си Цзиньпин, что он фактически станет президентом Евразии, территории, простирающейся от Санкт-Петербурга до Владивостока и Шанхая. Большая территория под доминированием Китая. Это беспокоит людей в правительстве, поэтому я думаю, что в этот период будет интенсивная дипломатия. Я недавно прочитал очень интересный аргумент Генри Киссинджера о том, что мы должны расширить НАТО на Украину не просто для того, чтобы защищать Украину, а чтобы контролировать, что Украина может делать, потому что она может сильно дестабилизировать Россию. Многие в Украине говорили мне: мы хотим увидеть распад России. Мы хотим видеть маленькую Россию. Я не думаю, что это ощущение разделяют здесь, в Вашингтоне.

– Почему вы не хотите видеть Россию, разделенную на меньшие государства?

- Думаю, есть страх перед беспорядком, хаосом, когда разные военачальники будут конкурировать за власть, что кто-то типа Пригожина будет управлять одной территорией. А другой — еще какой-то фанатик, который будет контролировать российское ядерное оружие, которое может быть захвачено разными людьми. Это путь к продолжению опасности и нестабильности. Одним из уроков истории для меня является мир, наступивший после Первой мировой войны, заложив предпосылки для ужасной бойни. Во время Второй мировой войны немцы говорили, что им ударили ножом в спину. Они обвиняли именно евреев, но также и своих врагов в своих трудностях. И я думаю, что нам нужно внимательно подумать о России, которая начала войну, но чувствует себя жертвой. Когда речь идет о России, я знаю, что любому, особенно в Украине, вашим зрителям трудно думать о России с сочувствием. Но важно думать о России, которая поможет сохранить степень стабильности по всему миру и Европе. Если мы просто вступим в период 100-летней войны в вашей части света, то совершим ошибку.

– Главное для нас, украинцев, иметь через границу безопасную Россию. Возможно ли это, пока она имеет ядерное оружие?

- Россия и дальше будет угрожать Украине. Но правда и в том, что и Украина будет продолжать угрожать России. Я думаю, что россияне все больше воспринимают Украину как военную сверхдержаву на своей границе. Когда эта война закончится, у Украины будет самая сильная армия в Европе. Она будет хорошо обучена и проверена в бою. Будет армия, которой Европа не видела уже столетие. Поэтому я считаю, что людям важно понимать, что сдерживание сильной Украины и да, все еще сильной России, будет удерживать их от будущих атак. Люди могут спросить, как вы можете это сделать без ядерного оружия? Какая гарантия, что Украина не станет жертвой ядерного шантажа? Я считаю, что это часть того, что будет решено во время продолжающихся переговоров: какие гарантии безопасности будет иметь Украина. Стоит ли Украине быть членом НАТО – этот вопрос будет очень актуален. Я считаю, что Россия потеряна, она теряет свой шанс угрожать, что она будет все дестабилизировать. Что может быть более дестабилизирующим, чем то, что произошло?

– Вернемся в Соединенные Штаты. Если в следующем году Дональд Трамп, как самый очевидный кандидат от республиканцев, снова получает Белый дом, будет ли это катастрофой для Украины?

– Это было бы нехорошо. Дональд Трамп располагает непонятной приверженностью Владимиру Путину. Кто может объяснить - почему? Но вы никогда не услышите, чтобы Трамп сказал плохое слово о Путине. Поэтому я предполагаю, что если бы Трамп стал президентом, он бы быстро перешел к завершению войны на выгодных для России и плохих для Украины условиях. Это помешало бы Украине. К счастью, большинство Республиканской партии в Конгрессе поддерживают Украину. Я общался с руководством. Люди, представляющие сенатора Макконнелла, спикера Маккарти в палате представителей, склоняются ко все большей поддержке Украины. И это хорошо. Это должно успокоить людей в Украине. Я лично считаю, что шансы Трампа стать президентом опять не так уж велики. Но даже если Трамп будет президентом, думаю, есть много республиканцев, которые будут настаивать на продолжении поддержки.

- Его конкурент Рон Десантис в этом смысле лучше для Украины?

- Да, он был бы лучше для Украины. Десантис отделил себя от Трампа и не является его голосом и поддержкой. Но я думаю, что для ваших зрителей важно понять, что среди Республиканской партии в целом растет поддержка и увлечение Украиной. Были республиканцы, которые раздражались этим нескончаемым войнам, таким как Ирак, Афганистан, они говорили, что Украина – это еще одна нескончаемая война. Сейчас об этом меньше говорят.

– Вы были в Украине уже после того, как началась большая война. Почему для вас было важно поехать и увидеть все своими глазами?

- Цель журналистики, наша работа, состоит в том, чтобы увидеть воочию то, что наши читатели, возможно, не смогут увидеть, и услышать голоса, которые они должны услышать. Это было для меня очень важно, и я скоро вернусь в Украину. Я надеюсь увидеть, как война сейчас развивается. В моей жизни этот конфликт является уникальным примером того, как смелые люди успешно отстаивают демократию. У нас было много неудачных войн. Вьетнам – помню его еще мальчиком. Конечно, Ирак. Конечно, Афганистан. И вот теперь у нас, наконец, смелый союзник, исповедующий те же ценности, что и мы, решившие выстоять и бороться, поэтому я думаю, американцы должны понимать эту историю. Увидеть это и ощущать в своих сердцах.

- Дэвид, будучи, по моему убеждению, одним из наиболее выдающихся американских журналистов, верите ли вы до сих пор, что свободная, независимая и честная журналистика способна что-то изменить в наше время?

– Я думаю, что правда имеет значение. Меня волнует то, что вокруг правды сейчас так много лжи. Я хочу верить, что правда имеет силу, которая сжигает ложь, и хочу верить, что правда имеет ценность, поэтому люди готовы будут платить больше, чтобы получить информацию, которой доверяют. Я очень горжусь своими коллегами – украинскими, американскими, европейскими журналистами, которые рисковали и были в Бахмуте, Херсоне, в Мариуполе. В самых сложных местах. Мы только что присудили Пулитцеровскую премию, нашу высшую награду для журналистов. Самые главные награды получили журналисты, под бомбами и снарядами документировавшие страдания украинского народа. Я горжусь людьми своей профессии, и мне стыдно, что сам я и ничего подобного не делал. Верю ли я, что хорошая журналистика может изменить ситуацию? Да. Везде, где я был, люди хотят знать правду. И я думаю, важно донести ее до России, до Китая, до мест, где ей так упорно противостоят. Правда важна, именно поэтому люди тяжело работают, чтобы ее подавить. Они просто не переносят ее, мысли не допускают, чтобы люди узнали, как все на самом деле.

- Помню, люди в Советском союзе тайком слушали ВВС и Голос Америки, чтобы услышать хотя бы часть правды. И это совсем не так теперь. Хотя у нас гораздо больше возможностей – Интернет, YouTube. Но россияне верят государственной пропаганде.

– Россия есть и, честно говоря, была на протяжении веков парадоксом для Европы. У Украины на протяжении веков была европейская идентичность. Российская идентичность более неоднозначна – движение в Европу, а затем импульс назад. Неопределенность. Я не могу с уверенностью сказать, почему так многие россияне чувствуют себя жертвами. Почему они чувствуют, что их оскорбил Запад? Почему они думают, что Запад играет против них? "Вы против нас" – так думает Путин. Он думает: "Я не воюю с Украиной, я воюю с Западом. Неудивительно, что я проиграю, воюя против НАТО". Поэтому я считаю, что нам нужно вести открытый и честный диалог с Россией. Я считаю, что мы должны общаться с россиянами, слушать их, даже если они несут бред. Но без этого разговора с людьми, чувствующими себя жертвами, даже если это безумие, они все глубже и глубже будут зарываться в чувство ярости. Я в своей жизни никогда не видел, чтобы из этого получалось что-то хорошее.

– Если бы у вас была возможность взять интервью у Путина, вы бы с ним говорили?

– Да.

– Зачем?

– Я говорил бы с ним, потому что он – лидер России, потому что он ведет войну. Это убийства россиян и украинцев, это угрожает миру по всему миру. Есть вопросы, которые нужно задать. И еще я хотел бы спросить, почему мне запретили въезд в Россию. Я в списке запрещенных. Многие мои друзья-журналисты раздражаются "что в тебе такого особенного, как ты туда попал?" Я не могу поехать в Россию.

- У меня есть одна подсказка, как понять, что Путин сейчас солжет. Если вы видите, что он открывает рот – знайте, сейчас будет врать.

- Мне, как журналисту, не в первый раз говорить с лжецами. Это неотъемлемая составляющая. Путин – лжец. Но это не значит, что если вы будете задавать ему нужные вопросы, у вас не будет разговора. Это полезно. Журналистика — это об ответственности, о привлечении людей к ответственности за ложь, за совершенные ими преступления. Путин совершил преступления. Вы говорите, зачем разговаривать с преступниками. Но мы разговариваем с преступниками, иногда это часть нашей работы. Я надеюсь на то, что журналистика может сделать в будущем: находить людей, совершивших эти преступления. Возможно, начать с Путина и привлечь их всех к ответственности в суде, в трибунале, где мы, как свободные люди, скажем: "Вы нарушили фундаментальные права человека тех, кто стал вашими жертвами, и вас будут привлечено к ответственности". Я думаю, это будет часть истории после окончания войны, я молюсь, чтобы тогда совершивших преступления привлекли к ответственности.

– А интервью с Зеленским? Он дает их очень много. Есть ли у вас еще о чем спросить?

- Я бы очень хотел сделать интервью с Зеленским. Пока не было возможности. Я был несколько раз в Киеве и делал запрос. О чем бы я его спросил? Первый. Как он научился быть лидером? Мужчина, пришедший из бизнеса и телевидения, и вдруг оказался в самом сложном моменте своей жизни и жизни других. Откуда он взял мужество и лидерство, чтобы стать человеком, которого мы сейчас так уважаем? Как это произошло? Я хотел бы спросить его о некоторых решениях, которые он принимал во время войны. Его решение остаться в Киеве и бороться – самое важное. Затем быстрое наступление на Харьков, ставшее решающим. Как он принимает подобные решения? Я бы хотел спросить его о политической ситуации. У него есть помощник - господин Ермак, у которого столько сложных политических вопросов, с которыми он имеет дело, и от которых зависит будущее Украины. Кто будет в будущем лидерами бизнеса? Как сделать эту страну менее коррумпированной? Кто те люди, которые будут помогать восстанавливать Украину? Как сохранить ту свободу, за которую люди сражались и умирали? Я бы спросил, как мы будем двигаться после контрнаступления и новых завоеваний к справедливому завершению войны. Я с нетерпением жду этого. Возможно, он посмотрит это интервью и скажет: "Хочу поговорить с Дэвидом".

– Скрестим пальцы. Дэвид, и я не могу вас отпустить, не спросив. Википедия говорит, что сегодня ваш день рождения? Правда? Почему вы выбрали этот день для интервью, это ваш выбор.

– Отвечу вам честно. Что вы делаете в день рождения? Вы делаете то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Я не мог бы отпраздновать свой день рождения с большей радостью, чем сказать вам и читателям в Украине, как много для меня значит Украина. И как я горжусь тем, что имел возможность увидеть частичку храбрости украинцев в этой войне. Это хороший подарок мне. Вот почему.

Читайте также: