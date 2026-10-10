Как закончится война в Украине: ИИ назвал главные сценарии

Искусственный интеллект сообщил о том, каким украинцы видят финал войны / © ТСН

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По состоянию на сегодняшний день у украинцев есть ряд достаточно конкретных ожиданий относительно того, каким именно может быть финал войны, которую развязала Россия против нашей страны — об этом сообщает искусственный интеллект. И приводит примеры.

Опираясь на последние выводы различных социологических опросов, ИИ дает ответ о том, что представление украинцев о желаемом финале следует разделять на несколько ключевых составляющих. Иными словами, определенная часть нашего населения в понимание победы Украины вкладывает как минимум три важных пункта.

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Среди них:

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Устойчивый и длительный мир. В первую очередь, украинцы стремятся не просто к временной заморозке войны, а к гарантиям того, что полномасштабная агрессия не повторится снова в будущем.

Возвращение людей и территорий. Главная мечта — возвращение домой пленных, депортированных граждан и украинских военных, а также восстановление суверенитета и целостности страны в международных границах.

Безопасность и гарантии. Речь идет о вступлении Украины в НАТО и ЕС или получении реальных, юридически закрепленных международных гарантий безопасности О не менее важном — реалистичности ожиданий, ИИ сообщает, что хотя вера в победу Украины остается высокой, восприятие условий ее достижения эволюционирует.

ИИ приводит следующие примеры:

«Часть украинского общества видит идеальным финалом исключительно полный вывод российских войск и восстановление украинских границ 1991 года».

В то же время, по его выводам, другая часть украинцев ради немедленного прекращения гибели людей и спасения жизней допускает применение дипломатических сценариев и прекращение огня.

Еще часть украинцев, по данным ИИ, не исключают, что достичь мира возможно в дальнейшем, а для начала нужно восстановить границы, которые были до начала полномасштабного вторжения.

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Когда закончится война в Украине: ИИ сообщил об ожиданиях

По его данным, большинство украинцев осознают, что путь к стабильному миру может быть долгим, но готовность сохранять устойчивость ради безопасного будущего остается определяющей чертой украинского общества.

Кроме того, по выводам ИИ, в обществе концепция победы Украины не однородна. Например, есть максималистские ожидания (освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс, выплата Россией репараций и создание международного трибунала для руководства РФ). Вместе с этим ожидания есть и другие — то есть часть украинцев уверена, что Украина сохранит независимость, а реализация других пунктов — под вопросом.

На сопутствующий вопрос о том, что способно заставить Россию прекратить войну в Украине, искусственный интеллект дает ответы, с которыми эксперты не всегда соглашаются. К примеру, ИИ отмечает, что одним из факторов, способных остановить войну, может стать критическое истощение военно-экономических ресурсов РФ. Но ряд экспертов высказывают мнение, что в ближайшие два года такого критического истощения военных ресурсов в России не прогнозируется — она имеет запасы и производит ракеты и ударные БПЛА, у нее большой мобилизационный ресурс. Не исключено, что ИИ теоретически только допускает такой вариант.

Вместе с тем, ИИ уточняет, что реалистичный сценарий завершения войны со стороны России — это наступление комплекса факторов для РФ. В частности, не только истощение российских военных ресурсов, но и жесткое давление на нее и наличие у Украины надежных международных гарантий безопасности, которые способны сделать любую новую попытку агрессии проигрышной.

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Когда закончится война в Украине: прогноз ИИ

На этот вопрос, важный для миллионов украинцев, искусственный интеллект отвечает так: «До 2027 года накапливается эффект от износа советских запасов тяжелой техники (танков, артиллерии, бронемашин) на складах хранения РФ, что существенно ограничивает возможность проводить большие наступательные операции. Но если стороны не смогут достичь переломного момента на поле боя или заключить действенные соглашения о прекращении огня, конфликт рискует трансформироваться в длительную позиционную войну низкой или средней интенсивности с постоянными локальными столкновениями и обстрелами. После 2027».

Напомним, ранее сообщалось о том, что ИИ назвал возможные самые опасные даты войны в Украине осенью-2026. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие именно периоды осенью могут стать сложными в войне России против Украины.







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