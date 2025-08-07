Как закончится война в Украине: прогноз Сырского

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверен, что война закончится так, как выгодно Украине, и считает, что для этого нужно наступать на фронте.

Об этом главком ВСУ сказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

«Я вижу, что война должна окончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть, мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас сейчас это очень важно», — считает Сырский.

Реклама

Ранее Александр Сырский рассказал, что Россия увеличивает свою группировку войск на 9 тысяч человек ежемесячно.