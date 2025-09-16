Как защитить себя и свой дом от ударов молнии: эксперты рассказали о современных методах

© ТСН

Молния имеет невероятный вид, если не представлять мощность этой красоты и сколько бед она может натворить. За одну секунду это явление природы может разогреть воздух до температуры в несколько раз выше, чем в ядре Солнца. Иногда молнии достаточно лишь мгновения, чтобы разрушить дом или забрать жизнь.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео

Какие последствия из-за ударов молнии

Июль 2025, Волынь. Молния попадает прямо в крышу жилого дома. Мгновенно загорается деревянная обшивка. Мать с тремя детьми успевает выбежать, спасатели вовремя тушат пожар.

Март этого же года, Винницкая область. В жилой дом ударила молния. Пострадала 8-летняя девочка. В доме не было ни одного молниеприемника.

Но, к сожалению, есть и более трагические истории. В июне 2024 года в Закарпатской области молния убила 22-летнего парня: на место вызвали «скорую», но спасти его не смогли — пострадавший погиб еще до приезда медиков.

Удар молнии может вызвать различные поражения, в частности остановку сердца, потерю сознания, временные или стойкие неврологические симптомы. У человека могут лопнуть барабанные перепонки, может произойти паралич дыхательных путей. Еще пострадавший может получить вторичные ожоги, если у него будут гореть волосы или одежда. Около 90% людей, пострадавших от удара молнии, выживают. А подавляющее большинство погибших умирают именно из-за мгновенной остановки сердца. Молния может пройти сквозь тело за доли секунды — часто даже не хватает времени, чтобы оставить след.

Как уберечься от ударов молнии

«Все понимают, что есть такое понятие, как громоотвод. Это — старые понятия, которые мы должны забыть. Есть молниезащита. Молниезащита не защитит ваше здание от ударов молнии, она, наоборот, поможет ей безопасно уйти в землю и рассеять потенциал. Потому что мы понимаем, что молния может быть от тысячи до миллиона вольт. Может произойти пожар, травмирование людей. Поэтому в первую очередь — это безопасность людей, которая должна быть везде. Людям стоит обратить внимание на то, что это — их безопасность, безопасность имущества», — говорит Андрей Фомский, руководитель проектно-сметного отдела Leo Lightman.

Однако люди часто думают: «В меня никогда не попадет». Но статистика свидетельствует о другом — ежегодно в Украине молния вызывает десятки пожаров в частных домах. Однако установка защитной системы стоит в разы дешевле, чем восстановление после удара и точно не стоит жизни.

«Что касается уровней безопасности молниезащиты, то их четыре. Чтобы мы знали, каким уровнем защитить тот или иной объект, нам нужно провести расчет рисков. Соответственно, это входит в проектную документацию. Я бы советовал всем заказчикам-клиентам из частного сектора и государственного — обращать внимание на проект. Закажите проект у того или иного специалиста, чтобы он соответствовал действующим нормам. И согласно проекту тогда уже можно рассматривать те или иные решения. Как можно сэкономить и больше защитить, как можно показать зоны защиты. Если мы говорим о частном доме, это может стоить от 30 до 120 тысяч гривен. Все зависит от дома. Внутренние системы — это производители иностранного происхождения. Стоит обратить внимание клиентов не брать товары китайского происхождения, потому что они немного не соответствуют тем или иным нормам. Хотя они могут иметь сертификат. Можно смотреть в сторону чешских, американских, немецких, австрийских производителей. Внутренняя молниезащита может стоить от 5 до 15 тысяч, а внешняя — от 20 тысяч гривен. Все зависит от того, насколько велик ваш дом», — говорит Андрей Фомский, руководитель проектно-сметного отдела Leo Lightman.

Какие проекты реализовывает Leo Lightman

Компания Leo Lightman на рынке с 2015 года. Несмотря на довольно «молодой возраст», компания быстро завоевала репутацию одного из ведущих производителей молниезащиты и заземления в Украине, работающего во Львове, Киеве и других городах Украины. Среди реализованных проектов — Львовский университет имени Ивана Франко, Львовская национальная музыкальная академия, проекты для бизнеса и, собственно, для частных домов. Компания сопровождает каждый проект от начала до конца: от проектирования и производства до монтажа. Сейчас она конкурирует с европейскими производителями молниезащиты и успешно экспортирует свою продукцию в разные страны.

«Из последних трех проектов, которые мы реализовали в этом году, это — фармацевтический завод компании „Дарница“, новый завод по переработке масла компании „Кернел“ и мусороперерабатывающий завод во Львове. Процесс монтажных работ происходит на этапе проектирования. Проект проходит стадии согласования, экспертизы — тогда мы приступаем к работам. Основное наше направление — это производство. Мы свою продукцию поставляем на рынки Европы, у нас есть соответствующая сертификация. Конкурируем с европейскими компаниями, что в условиях войны непросто», — говорит Олег Духняк, директор Leo Lightman.

Руководитель Leo Lightman Олег Духняк рассказывает, что компания имеет собственное производство с современными мощностями, вся продукция сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами, имеет широкий ассортимент и комплексный подход и осуществляет эффективную реализацию как коммерческих, так и государственных проектов. И продолжает ежедневно развивать украинский рынок молниезащиты. А когда-то все начиналось с амбициозной идеи.

«Нас трое учредителей, каждый был в разных бизнесах. И так получилось, что один из учредителей подал идею по теме молниезащиты. Мы решили этим заняться. Нам было интересно, во-первых, для себя. Были определенные амбиции, у нас был завод с оборудованием. Промониторили рынок, выяснилось, что ниша была не заполнена. Сейчас мы на рынке — крупнейший отечественный производитель», — рассказывает Олег Духняк.

Компания при поддержке Райффайзен Банка модернизирует оборудование

Чтобы становиться еще лучше, сейчас компания модернизирует свое оборудование. Олег Духняк отмечает, это стало возможным благодаря Райффайзен Банку, с которым сотрудничает Leo Lightman.

«Мы начали свое производство на старых советских станках. Но с каждым годом мы их модернизируем, переходим на европейское оборудование, привлекаем кредиты по разным программам. Последний раз по программе „5-7-9“, где частично государство компенсирует проценты. Это был кредит, привлеченный в сотрудничестве с Райффайзен Банком. Мы часть оборудования заменили, следующий шаг — обновление другого оборудования», — говорит Олег Духняк.

В Райффайзен Банке клиент пользуется овердрафтом, инвестиционным финансированием и полностью проводит всю финансовую деятельность.

«В 2023 году мы познакомились, у нас состоялась встреча — короткая, подготовительная. Клиент поделился, что ему интересно, что бы он хотел, что у него есть. Конечно, клиент хочет чего-то лучшего. Мы предложили такой продукт, как овердрафт. Рассказали, как он работает и подходит именно для покупки валюты. Клиенту это подошло. Мы с удовольствием согласовали ему овердрафт, и он успешно им пользовался. Затем, через некоторое время, мы сделали клиенту зарплатный проект, приехали на производство, в офисы. Всем выдали карты, рассказали, какое у нас приложение, как можно покупать валюту. Когда мы закончили с зарплатным проектом, через некоторое время у клиента возникла потребность в покупке еще одного авто для бизнеса, мы предложили наш инвестиционный продукт, дополнительное финансирование. Клиент открыт к нам, мы открыты к клиенту. Подсчитали, что для клиента залоговое кредитование будет намного интереснее, чем, например, лизинг. С клиентом мы провели несколько встреч и убедили его, что это значительно интереснее», — говорит Юлия Зуб, руководительница по розничному бизнесу Галицкого отделения Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк, несмотря на полномасштабную войну, не останавливал кредитование и продолжает поддерживать своих клиентов, развиваться вместе с ним и вместе с Украиной.

«Это — молодые, активные и прогрессивные ребята, которые хотят строить бизнес в Украине, поэтому мне очень приятно с такими клиентами сотрудничать. Таким образом с момента встречи прошло до 2 лет, и мы клиенту показали, как работают наши финансовые программы, насколько они важны и полезны», — отмечает Юлия Зуб, руководитель по розничному бизнесу Галицкого отделения Райффайзен Банка.

Сама компания сейчас сфокусировалась на модернизации производства и там имеет амбициозные планы расширяться, в том числе и на европейском рынке.

«Сейчас стоит задача полностью модернизировать производственные линии, поскольку у нас с каждым годом объемы увеличиваются. В настоящее время имеющееся оборудование не справляется с текущими объемами производства. Второе — мы хотим привлекать кредиты для энергетической независимости. Речь идет о солнечных станциях. Наша основная амбиция — это выход на европейские рынки, расширение нашего присутствия. Мы хотим там закрепиться, иметь смежные производства. Сейчас есть проблема не столько с оборудованием, сколько с персоналом, поскольку все производители испытывают нехватку людей, а потому мы планируем открывать производства в Европе», — отмечает Олег Духняк, директор Leo Lightman.

Также компания регулярно поддерживает Вооруженные Силы Украины.

А значит, украинский бренд молниезащиты сегодня не только создает надежность и безопасность дома, но и становится конкурентным игроком в Европе, расширяя горизонты благодаря финансовой поддержке на Родине.

