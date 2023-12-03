Как защитники выходили из "Азовстали": воспоминания разведчика, пережившего ад

Украинский разведчик Александр Немков был один из военнослужащих, прилетевших в окруженный Мариуполь на вертолетах. Он вспомнил, как украинские защитники выходили из "Азовстали".

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный рассказал, что он вместе с побратимами выходил из позиции почти последний, потому что они прикрывали всех остальных.

“У нас же прекратились бои, потому что враг уже сидел буквально в трех-четырех метрах от нас. Мы через стену сидели в помещении просто. Они делали вид, будто их там нет, старались, тише вели себя. Но, в принципе, мы все это слышали. Когда ребята уже выходили сами из комбината, мне так кажется, что были те люди, которые к кое-кому попытались относиться немного дерзче. Но я считаю, что они таким образом проявляли свою слабость", — рассказал Александр Немков.

Он говорит, что в бою ни один из тех россиян никогда бы не взял в плен ребят, вышедших из "Азовстали", даже до них не добрался.

“Я хотел в них гранату бросить. Но не разрешали, потому что у нас было время примирения, эвакуация раненых. Сказали, что мы пока не ведем огонь, не стреляем. Они не стреляли, но на всякий случай мы были готовы на самом деле. У нас все было готово, чтобы их уничтожить", — рассказал разведчик.

После того, как военные вышли из "Азовстали", они сдали оружие, их обыскали и проверили их вещи, вспоминает Александр Немков.

"Посадили в автобусы, прошлись с анкетами, был Красный Крест. Написали, что я такой-то такой, телефоны оставили родных, поставили число и все на том. Потом мы еще немного подождали и увезли нас в Оленовку. Где-то сутки мы ждали перед въездом туда. Потом в моем случае через четыре дня, кажется, нас оттуда вывезли", — рассказал Александр Немков.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Прорвавшийся на АЗОВСТАЛЬ разведчик: Путин готовится к тяжелой войне! Воевать придется всем!

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