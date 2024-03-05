Как заставить Россию проиграть: эксперты рассказали о вариантах окончания войны

Если еще несколько месяцев назад военные аналитики и эксперты говорили, что весь 2024 год на поле боя будет тупик и в основном окопная война, сейчас эти прогнозы изменились.

Причем не в благоприятную для Украины сторону. В большом тексте "Запад повышает ставки — как ответит Путин: сценарии третьего года полномасштабной войны на фоне второго "пришествия" Трампа" ТСН.ua уже писал, что сейчас инициатива на поле боя на стороне России. И если американская военная помощь не будет разблокирована в ближайшее время, потерей Авдеевки не ограничится.

Два года большой войны – более чем достаточный период, чтобы сделать правильные выводы: какие меры помогли Украине в борьбе с агрессором, а какие, наоборот, ослабили. С приближением очередных президентских псевдовыборов 17 марта в России, в экспертных и политических кругах активизировались дискуссии о том, чего ждать от Путина в ближайшей перспективе. Центр "Новая Европа" решил несколько изменить акцент в дискурсе.

Итак, что стоило бы сделать Западу для принуждения России к миру? И какие меры могут стать геймченджерами в 2024 году для предстоящей победы Украины в войне с Россией? Центр "Новая Европа" задал эти вопросы европейским, американским и украинским экспертам. Ответы публикуем в рамках традиционной рубрики на ТСН.ua – "Новая Европа интересуется".

Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, почетный сотрудник Atlantic Council (США)

Разумная теория украинского успеха в войне с Россией должна была начаться с восстановленной военной помощи США. Если поступят средства, усиленные поставки американского и европейского оружия могут помочь Украине отражать российские наземные и воздушные атаки на города. Если такое оружие будет включать, как и следовало бы, дальнобойные артиллерийские ракеты, в том числе американские ATACMS и немецкие Taurus, то украинцы могли бы поставить под угрозу российские логистические узлы. Российские военные объекты в оккупированном Крыму стали бы уязвимыми.

До Вашингтонского саммита НАТО (это будет 75-й юбилейный саммит Альянса – ред.) Украина могла бы иметь более сильную позицию. Производство оружия в США и Европе росло. Их экономическое давление на Россию тоже бы продолжалось, надеюсь, усиливалось. Кроме того, к началу лета страны G7 могли бы разработать формулу по использованию замороженных российских суверенных активов более чем на $300 млрд для помощи Украине (появились достоверные сообщения о том, что G7 достигает прогресса).

В таком случае обязательства НАТО поддерживать Украину могли бы выглядеть надежными и эффективными. Оппозиция США по поддержке Украины, которая в основном происходит от ориентированных на Трампа правых политиков из MAGA (Make America Great Again – в переводе с англ. "Сделаем Америку снова большой", популярный лозунг среди сторонников Трампа – ред.), могла бы ослабнуть в условиях относительного успеха Украины и единства Североатлантического союза. На Вашингтонском саммите НАТО могла бы подтвердить свою приверженность вступлению Украины и предпринять надежные шаги для его продвижения, в частности, из-за достижения договоров безопасности на промежуточный период. До конца года может так выглядеть и случиться, что Украина окажется на пути к победе, а Россия на пути к проигрышу в захватнической войне Путина.

Кармен Клаудин, старший научный сотрудник CIDOB, Барселонский центр международных отношений (Испания)

Чтобы ответить на ваш вопрос, я бы начала с определения ошибок и достижений Запада, что, в свою очередь, позволит нам прийти к выводу, какими могли бы быть геймченджеры.

Начнем с вопроса о том, какими были самые большие ошибки Запада за два года масштабной войны:

большая трата времени;

необеспечение Украины сразу тем объемом вооружения, который был предоставлен через несколько месяцев;

непонимание с самого начала, с кем мы имеем дело в Кремле, и поиски путей умиротворения, что вдохновляло Путина на продолжение агрессии;

какие главные достижения западной поддержки;

обретение и сохранение единства, как реакции на действия России;

ускорение получения статуса кандидата в Украину и открытие переговоров с ЕС.

Наконец, какие инициативы международных партнеров приблизят Украину к победе:

большая и лучшая военная поддержка с гораздо более быстрой доставкой оружия;

ускорение интеграции Украины в ЕС и НАТО: следует мыслить более нестандартно, поскольку установленные ранее механизмы и процедуры являются продуктом политической и безопасности, которой больше не существует;

использование конфискованных российских активов для финансирования украинской экономики и военных нужд;

развертывание информационно-коммуникационной политики, направленной на страны так называемого Глобального Юга в целях дальнейшей международной изоляции России.

Нона Михелидзе, старшая аналитика Институт международных дел (Италия)

Несмотря на успехи Украины в восстановлении доминирования над Черным морем и облегчении условий для экспорта зерна, ее контрнаступление по освобождению оккупированных территорий не удалось. Задержки в военной помощи Запада позволили России укрепить свои позиции, приведя к позиционной войне с риском патовости. После двух лет конфликта мы оказались именно там, куда нас завела западная стратегия: она заключалась в том, чтобы разрешить Украине защищаться, но не побеждать, применяя подход под названием "управление эскалацией". Сложилась ситуация, когда Украине не удается освободить дополнительные территории, а Россия не может завоевать новые.

Согласно западным расчетам, этот сценарий уже должен был вынудить Путина сесть за стол переговоров. Но этого не произошло и не произойдет по простой причине: Путин хочет покорить всю Украину.

Нерешительность Запада демонстрирует всю шаткость ситуации с возможными эскалациями, как Путин и угрожает членам НАТО. Значение конфликта выходит за пределы Украины, создавая более широкую угрозу европейской безопасности. Признание этой реальности побуждает изменить знаменитую западную стратегию поддержки Украины "так долго, как это потребуется" на "так много, как потребуется", чтобы обеспечить Украине победу в последней (надеюсь) битве за независимость и свободу.

Требуются по меньшей мере три решительных шага:

значительное качественное и количественное увеличение поставок оружия;

конфискация замороженных российских активов на $300 млрд;

и приглашение Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Даниэль Шелиговский, руководитель Программы Восточной Европы Польского института международных дел

Ключ к победе Украины лежит в плоскости психологических изменений среди западных политиков, большинство из которых до сих пор испытывают парализующий страх от мысли о поражении России.

Неспособность переступить этот психологический барьер является основной причиной, почему крупнейшие партнеры Украины оказывают военную поддержку по каплям и возлагают свои реальные надежды на патовую ситуацию на фронте. Пока Вашингтон, Берлин и Париж боятся внутренних изменений в России больше, чем российского реваншизма, Украина имеет мало оснований ожидать появления любого геймченджера. К сожалению, уровень самоуспокоенности и нехватки неотложности, который демонстрируют западные политические элиты, вызывает все большее беспокойство.

Это не означает, что нет никаких надежд на прорыв, а Украина нуждается в его трех фронтах — военном, безопасном и экономическом. Масштабные поставки военной техники, в том числе современного вооружения, которое позволило бы наносить высокоточные удары по стратегическим и экономическим объектам на территории России, продвинули бы Украину вдоль всей военной оси. Надежные гарантии безопасности и, в конце концов, членство в НАТО, разорвали бы порочный круг вакуума безопасности отсутствия зонтика безопасности из-за войны.

Война будет продолжаться до тех пор, пока не будет зонтик безопасности.

Конфискация российских активов, заблокированных в странах ЕС, и их использование для перевооружения и восстановления Украины, обеспечили бы Киеву крепкие позиции на долгосрочную перспективу. Именно этого Россия и пытается не допустить.

Сергей Солодкий, первый заместитель директора, Центра "Новая Европа" (Украина)

Поворотным моментом может стать не только то, что мог бы сделать Запад, но прежде всего то, насколько быстро и масштабно он это будет делать.

Инициативы Запада по поддержке Украины имеют две главные проблемы:

они появляются слишком поздно;

и в слишком урезанном виде.

Причем настолько поздно и настолько дозировано, что по большому счету не оказывают ожидаемого влияния на агрессивные действия России. Колебания и меры, наоборот, вдохновляют Путина идти вперед и убивать еще больше. Интенсивность российских зверств прямо пропорционально зависит от слабости шагов Запада. Должны осознавать, что сегодня гораздо труднее остановить Россию, чем это было, например, в 2014 году.

В настоящее время Москва реально заинтересована в продолжении войны. Ее экономика адаптировалась, общественная поддержка Путина и его войны стабильно рекордная, война позволяет Путину легко расправляться с любыми оппонентами. Отразить стремление Путина можно лишь решительными, масштабными инициативами, недавно определившими Центр "Новая Европа": в частности, более новейшего и быстро предоставленного оружия; конфискация российских средств на западных счетах; приглашение и начало вступления Украины в НАТО; предоставление промежуточных гарантий безопасности; Мероприятие должно снять табу на право украинцев наносить удары западным оружием по объектам на территории России. И это определенно неисчерпывающий список.

Так, важна идея президента Франции относительно отправки военных отдельных стран Запада в Украину. Проблема лишь в том, что в этом случае западные лидеры снова показали перед Путиным свои уязвимости, начав критиковать предложение Макрона. Мероприятие должно более ответственно относиться к публичной коммуникации. Если один из солидных лидеров выступает с амбициозными планами по поддержке ВСУ, то не стоит наперегонки демонстрировать слабость своей откровенностью. Лучше оставлять хотя бы немного стратегической неопределенности – этот подход должен заставлять Путина нервничать, чтобы тот в конце концов искал пути для прекращения войны.

В войне на истощение страна-агрессор станет привержена миру только тогда, когда будет понимать, что ей противостоит решительная мощь, которая не будет колебаться в использовании никаких рычагов, не пожалеет никаких ресурсов.