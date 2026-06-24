Как застраховать квартиру и автомобиль от ракетных ударов: сколько это стоит и как получить компенсацию

Во время войны можно застраховать имущество / © Associated Press

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В Украине можно застраховать своё имущество от военных рисков.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Страхование жилья: условия, тарифы и региональные ограничения

В квартиру под Киевом супруги Шуляки переехали 7 лет назад. Во время каждого обстрела они боялись не только за себя, но и за свой дом.

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Александр Шуляк, житель Киевской области: «Дроны летают, мы их постоянно слышим. Ракеты — пару раз; казалось, что она пролетает прямо над домом».

Другого жилья у них нет, поэтому несколько лет назад Александр начал страховать квартиру от военных рисков. На днях он решил снова продлить договор.

Александр Шуляк, житель Киевской области: «Оплата за 3 месяца обошлась в 2,5 тысячи гривен, а максимальная сумма, которую может покрыть страховая компания в случае, если что-то случится, — 500 тысяч гривен».

Такой полис можно оформить на срок от нескольких месяцев до года. Он покрывает, в частности, ущерб от попадания ракет, дронов, их обломков, последствий работы ПВО или взрывной волны. Квартира или частный дом — застраховать можно что угодно. Но не везде.

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Андрей Семченко, генеральный директор страховой компании: «Мы не можем страховать объекты, расположенные ближе чем в 100 километрах от линии соприкосновения. Мы не можем страховать там, где у нас уже есть застрахованные объекты, где наблюдается высокая концентрация, потому что мы всегда рассчитываем наш максимальный лимит ответственности в результате одного события. Ну, и также есть определенные территории, где мы ограничиваем страхование объектов, потому что туда, в эти места, может довольно часто прилетать, условно говоря, и мы понимаем, что там риск наступления событий приближается к единице».

Стоимость полиса в Украине может различаться. И дело здесь — даже не в квадратных метрах. Среди ряда факторов — регион расположения. Чем условно безопаснее область — тем дешевле полис. Например, застраховать квартиру в Киеве на год на сумму 1 миллион гривен будет стоить примерно на 2 тысячи больше, чем во Львове.

Убытки в случае повреждений могут возмещаться вам несколько раз — до тех пор, пока не будет исчерпан соответствующий лимит. Если же недвижимость будет уничтожена — вы получите гарантированную страховую сумму — всю и сразу.

Андрей Семченко, генеральный директор страховой компании: «У женщины был поврежден балкон. Мы его отремонтировали. Прошло некоторое время — полис действовал, произошел еще один случай, и она снова обратилась к нам. Говорит: „У меня тут снова прилетело“. Мы говорим: „Конечно, будет выплата, ведь у вас там остаток такой-то по полису“. И мы снова выполнили эти ремонтные работы».

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Автострахование: критерии выбора и стоимость полиса

Помимо жилья, от военных рисков можно застраховать и автомобиль. Именно так поступила киевлянка Наталья Олейник. Она показывает свою машину сейчас — уже отремонтированную, и фото — такой, какой она ее увидела сразу после прилета прошлой весной. Звуковая волна прошла по этой стороне, поэтому эта сторона была вообще вся повреждена, всё это было вздуто. Повреждены были кузов и ещё многое — незаметное на первый взгляд.

Наталья Олейник, жительница Киева: «Это был ракетный обстрел Киева. Соседний дом был разрушен ракетой, а соседний дом и мой тоже получили повреждения. Ну и припаркованные машины — все они также были повреждены взрывной волной. Я сразу же позвонила в страховую компанию. Мне сказали, чтобы я не трогала машину, а потом они пришлют эксперта. Там процесс немного отличается от КАСКО, потому что, кроме оценки эксперта, нужна ещё справка СБУ о подтверждении факта военного преступления».

Наталья вспоминает, что годовой страховой полис обошёлся ей примерно в 15 тысяч гривен. А на ремонт она получила значительно больше.

Наталья Олейник, жительница Киева: «Было установлено, что автомобиль нуждается в ремонте, и выплачено более половины суммы стоимости оцененного автомобиля».

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Впрочем, компании страхуют не все автомобили. Среди условий, например, — автомобилю должно быть не более 15 лет, и его рыночная стоимость не должна превышать десять миллионов гривен.

Павел Стефаниц, заместитель председателя правления по бизнес-развитию страховой компании: «Тариф составляет 2% от стоимости автомобиля. Например, если автомобилю 5 лет и он стоит 1 миллион гривен, то стоимость годового полиса составит 20 тысяч гривен — это годовой платеж. Если автомобиль застрахован по полной стоимости, то сумма возмещения за вычетом франшизы — обычно это франшиза в размере 5 или 10% при полной гибели. Страховая сумма не уменьшается после выплат и остается неизменной в течение всего года действия договора. На сегодняшний день у нас застраховано примерно 3,5 тысячи клиентов, из них 200 случаев урегулированы на сумму свыше 45 миллионов гривен».

Как получить выплаты и государственные компенсации

Семья Тригубов проживает в столичных Голосееве, и их дом был повреждён во время обстрела Киева. Лариса Григорьевна и Михаил Иванович сразу же связались со страховой компанией.

Лариса Тригуб, жительница Киева: «Они составили протокол. Сказали, что нам нужно сделать следующее: обратиться в полицию, а потом к нам приедет представитель страховой компании и зафиксирует повреждения».

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Семье начислили почти 25 тысяч гривен компенсации. Важный совет от Ларисы Григорьевны и Михаила Ивановича: о происшествии нужно сообщить в страховую компанию в течение двух дней. Ведь если вы будете медлить без уважительных причин — в выплате вам откажут. Также до обращения не спешите что-либо ремонтировать самостоятельно.

А вот в «еВосстановление» супруги не подавали заявку, хотя имели на это право даже при наличии полиса — сообщают в правительстве.

С автомобилями без полисов — всё сложнее. Ведь в случае их уничтожения или повреждения придётся предъявлять претензии непосредственно России. Вот как следует поступить владельцу в этом случае:

«Через электронный кабинет международного реестра убытков подает соответствующее заявление о фиксации именно фактов, прилагает подтверждающие документы и, соответственно, подает заявление для фиксации и получения в будущем компенсации за уничтоженное имущество», — говорится в репортаже ТСН.

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Вот только конкретных сроков получения этой компенсации вам никто не назовёт. Ведь это будет уже за счёт репараций.

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