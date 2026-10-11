Как застраховать себя или имущество от вражеских прилетов: сколько это стоит и в чем подвох

Бронирование от прилетов: как застраховать жилье, авто и жизнь и в чем кроется подвох / © cyberguerrilla.org

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Попадания ракеты или дрона, разбитые обломками стены и выбитые взрывной волной окна — к сожалению, ежедневная реальность для городов Украины. Однако от этих военных рисков сегодня можно реально застраховаться: не только сохранить квартиру или авто, но и финансово подстраховать собственную жизнь и здоровье.

Но все ли так просто? Оказывается, у страховых компаний есть негласные, но железные правила: если в вашем подъезде уже застраховано определенное количество домов — вам могут просто отказать! Сколько действительно стоит полис от военных рисков, какие суммы реально выплачивают пострадавшим, почему возраст поврежденного авто не имеет значения и при каких условиях гражданским компенсируют расходы на лечение после обстрелов?

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Все нюансы, реальные расценки и пошаговый алгоритм действий говорится в материале корреспондентки ТСН.Недели Ирины Коваленко.

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Страхование жилья

Каждый день в Запорожье, Днепре, Сумах, Киеве, Харькове, Одессе, а также в десятках других городов и сел россияне разрушают не только жизнь, но и дома людей. Ремонтировать и восстанавливать уничтоженное влетает в немалую сумму. Впрочем, себя можно подстраховать. Буквально.

Жительница Киева Лариса Тригуб показывает свой иссеченный балкон от обломков. Однако жилье семья застраховала от военных рисков.

«Они все зафиксировали. Сказали, что нам дальше делать. Что нужно обратиться в полицию, а потом к нам приедет страховой агент и зафиксирует повреждения», — говорит Лариса Тригуб.

Сообщить о том, что квартира получила повреждения нужно в течение 2-х суток, чтобы получить возмещение. Ларисе ущерб оценили в 25 тысяч гривен. Впрочем, стоимость страхового полиса может варьироваться, в зависимости от полисов у разных страховых компаний.

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«Застраховать квартиру от военных рисков сейчас стоит от 7 тысяч гривен, если застраховать на 500 тысяч гривен. Если страховать, например, на 1 миллион гривен, стоимость такого полиса будет 14,5 тысячи гривен», — говорит директор по розничному страхованию Ольга Иванцова.

Застраховать жилье можно максимум в 3 миллиона гривен. И это обойдется соответственно в 43,5 тысячи гривен в год. Можете оплатить сразу или ежемесячно — получится по 3 тысячи 625 гривен. Да, есть одно «но»! Если в вашем доме, условно, уже есть 10 застрахованных квартир — больше никого не будут страховать.

«Страховик проверяет и город, и адрес, и количество объектов, которые застрахованы именно в этом доме. Это связано с тем, что после массированной атаки мы одновременно должны выплатить всем застрахованным лицам», — объясняет Иванцова.

Поэтому страховой компании и важно — где именно расположена ваша квартира и есть ли рядом объекты повышенного риска и какое возле него количество попаданий. Это тоже решающий фактор для страхования. Не страхуют недвижимость в прифронтовой зоне. Условно, чем дальше от военных действий, тем дешевле обойдется полис.

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Страхование авто

От ракет, дронов и их последствий — в основном пожаров можно застраховать и автомобиль.

Авто киевлянки Натальи Олейник было повреждено после прилета. На первый взгляд как ничего глобального. Но ремонт обошелся в кругленькую сумму. Страховой полис стоил около 15 тысяч в год. Получила гораздо больше.

«Оценили, что она нуждается в ремонте. И выплачено более половины суммы стоимости машин», — говорит Наталья.

Стоимость полиса зависит от рыночной цены вашего авто на данный момент. Оценивают техническое состояние машины, и она должна быть зарегистрирована в Украине.

«Возраст автомобиля имеет значение в классическом страховании класса каско, потому что там возмещаются именно убытки по разным классическим рискам. А в военных рисках нет, потому что здесь тотально страдает имущество», — отмечает Ольга Иванцова.

Страхование жизни

Застраховать от военных действий можно и свое здоровье. А это самое важное. И этот вид страхования в Европе на первом месте, в Украине — на последнем.

«Это страхование жизни и медицинское страхование с возможностью покрытия военных рисков. Включает покрытие при частичных травмах, при несчастных случаях или летальных исходах, то есть смерти застрахованного лица», — рассказывает эксперт рынка страхования жизни и здоровья Оксана Хорватова.

Застраховать свою жизнь и здоровье от военных рисков может любой, но только гражданский. Место жительства тоже имеет значение. Если вы живете в прифронтовой зоне — вас не застрахуют.

«Существует перечень медицинских услуг, которые могут быть предоставлены в случае военных рисков. Конечно, учитывается территория покрытия, то есть где действует этот страховой полис», — объясняет Хорватова.

Здесь важно понимать порядок действий. Когда вы получили травму в результате военных действий, то об этом нужно известить страховую. И уже после того, как вы прошли лечение, госпитализацию — вы получите компенсацию.

«Если это, например, человек за свои деньги покупает определенные лекарства, медикаменты, какие-то расходные материалы, нужно собирать чеки, также с выпиской из больницы, в результате которой, собственно, и произошел этот страховой случай, эта травма, эти переломы, это обязательно указывается в медицинской справке. А затем, с пакетом документов обращается в страховую компанию, заполнять соответствующее заявление. Страховая компания имеет время для проверки этой информации, и тогда происходит выплата», — отмечает эксперт Хорватова.

Стоимость полиса вам может обойтись в среднем от 3-х до 6 тысяч гривен в год. По 500 гривен в месяц максимум. А сумма выплат — от 80 до 400 тысяч гривен.

Математически выгода очевидна. На деле же каждый должен решить, как из своего небольшого семейного бюджета выкроить еще кусочек на чрезвычайную ситуацию. Чтобы не остаться на улице только с тем, что успел на себя надеть в горящей квартире.

Дата публикации 22:45, 11.10.26 Количество просмотров 3 Страхование жилья от ракетных ударов: какое отношение к этому имеет сосед, сколько это стоит и инструкция

Ранее мы писали, что перед покупкой КАСКО от военных рисков следует внимательно изучать лимиты выплат, ведь страховка может покрыть лишь скудную часть убытков от прилета.

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