Как завтра изменится мобилизация в Украине после призыва в РФ: назван сценарий

Согласно открытым данным, в России началась новая волна скрытой мобилизации. / © ТСН

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В России даже до их так называемых выборов началась новая волна мобилизации, о чем на днях предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

По данным издания The Moscov Times, за последние недели жители из 17 российских регионов пожаловались на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с минобороны РФ.

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Сколько Россия сможет набрать новых оккупантов в свое войско, откроет ли новые направления фронта и как это повлияет на мобилизацию в Украине — об этом в комментарии для ТСН.ua выразили видение ситуации военный обозреватель Денис Попович и военный эксперт Иван Тимочко.

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«Скрытая мобилизация продолжаются по всей России, а не по конкретным регионам. Есть планы, которые «спущены» на предприятия и учебные заведения по всей РФ — сколько мужчин они должны обязать подписать контракт для сохранения интенсивности войны. Эта история тянется давно. Что касается 17 регионов — возможно, речь идет о подтвержденной информации, но известно, что все предприятия и учебные заведения получили планы по принуждению к подписанию контрактов. Речь идет о мужчинах, которые либо являются должниками, либо нарушителями», — говорит Иван Тимочко.

На вопрос о том, сколько Россия способна набрать нового личного состава, Тимочко отвечает так: «В зависимости от того, каким будет план. Если 300-400 тысяч, то попытаются ли набрать до конца года или шоковым методом в течение месяца?»

По мнению Тимочко, российский план может предусматривать попытку призвать около 300 тысяч для компенсации потерь на фронте. При этом он отмечает, что для наступления на каком-то новом направлении нужно строить логистику.

«Для врага что важно? Растянуть фронт. На каждые дополнительные 50 км фронта требуется большое количество и наших людей. Враг это прекрасно понимает. Если Россия создает угрозу на каком-либо другом направлении, например Черниговском, если угроза на участке 50-100 км, то мы должны перебросить туда часть личного состава. Либо резервы, либо часть бригад», — говорит аналитик.

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Резюмируя, Тимочко говорит, что уверен в том, что Россия будет всегда скрывать мобилизацию:

«Даже если людей будут пачками забирать с улиц — их пропаганда будет говорить, что этого нет. До последнего будут отрицать факт массовости».

Мобилизация в России: загребут должников и нарушителей

Военный обозреватель Денис Попович, комментируя мобилизацию России, обращает внимание, что она хоть и скрыта, но не завершалась с 2022 года.

«Частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года и она не заканчивалась. Соответствующий указ никто не отменял», — говорит он.

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По его словам, не исключено, что Россия набирает и будет набирать ежемесячно в пределах 30-35 тысяч, а в течение всего 2026 — около 409 тыс. (с января 2026 до конца декабря).

К этому он добавляет, что форм скрытой мобилизации в России несколько — «пензенский вариант» и работа с должниками.

«Пензенский вариант» — гражданские лица, которые работают очевидно в интересах российской власти и буквально хватают людей и заталкивают их в бусики. То есть бусификация. А в военкоматах заставляют подписывать контракты», — говорит Попович.

Кроме того, по аналитике Поповича, второй вариант — это работа с должниками.

«Речь идет о тех, кто задолжал алименты, выплаты по кредитам», — прогнозирует Попович.

«Третий вариант — правонарушители, четвертый вариант скрытой мобилизации — квоты, спускаемые на предприятия. Все это позволяет не объявлять мобилизацию и дает возможность российскому руководству говорить, что мобилизации нет», — резюмирует аналитик.

По его мнению, российские новобранцы будут направлены на фронт, чтобы закрыть образовавшиеся вследствие потерь существующие дыры.

Как российский призыв повлияет на мобилизацию в Украине

«По большому счету, должна быть активизация мобилизации в Украине. Но сейчас мы говорим об ассиметричных действиях — об использовании дронов. Второе: если предположить по-максимуму, что россияне увеличат войско до 1,5 миллиона, то очевидны проблемы с логистикой. Проблем будет больше, чем сейчас, поскольку мы осуществляем мидлстрайки (работа ударных дронов на оперативном расстоянии от десятков до сотен километров)», — говорит Денис Попович.

Напомним, ранее сообщалось о возможном пересмотре мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине мужчин старше 50 лет и младше 25 лет может измениться.

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