Как зенитчики сбивают вражеские "шахеды": военные раскрыли свои секреты (видео)

Первый иранский дрон охотники на "шахедов" сбили почти год назад, сейчас на их счету уже пол тысячи таких беспилотников.

Огневые группы, сбивающие вражеские "шахеды" — мобильные. Они быстро меняют позиции, чтобы преследовать враждебные цели и уничтожать их из разных видов оружия. Между российскими атаками украинские защитники неба постоянно тренируются.

О том, как проходят такие тренировки, говорится в сюжете ТСН.

Сухопутное подразделение зенитчиков при воздушной тревоге быстро занимает новую позицию, а военные оперативно заряжают оружие. Она здесь разных калибров, чтобы поражать цели на разных высотах. Командир зенитно-ракетного дивизиона говорит, что бойцы должны набить и руку и глаз, чтобы в ночном небе точно уничтожать вражеские дроны.

Командрир подразделения зенитчиков / Фото: ТСН

"Это повседневная жизнь зенитчиков. Если обслуга натренирована, имеет необходимое количество выстрелов, каждый знает, за что отвечает, ребята знают, что делать, и скорость "шахедов" позволяет поражать спокойно эти цели", — говорит командир подразделения.

Ночью в помощь зенитчикам приходят обычные концертные прожекторы. Они дают сильный луч, к которому присоединяются лазерные прицелы.

Ночью на помощь зенитчикам приходят концертные прожекторы / Фото: ТСН

Ночью на помощь зенитчикам приходят обычные концертные прожекторы и лазеры / Фото: ТСН

"Мы освещаем. Когда "шахед" входит в зону, лазер уже нам позволяет поймать прожектором и отработать — засветить так называемый "шахед" для того, чтобы дальше открыть огонь и отработать по указанной цели", — говорит военный Александр Коломин.

Военный Александр Коломин / Фото: ТСН

Зенитные установки выпускают в небо кучу зарядов, словно ставят заградительный забор для беспилотников и ракет.

"У нас выход снаряда идет, закрывается осколками небо, и ракеты, "шахеды" пройти не могу уже, его обязательно осколком заденет и все", — объясняет командир установки Олег.

Командир установки Олег / Фото: ТСН

Ребята работают на пушке почтенного возраста, но она удачно поражала все цели, и не только "шахеды", говорит командир.

"Она очень злая пушка и довольно таки эффективна. Допустим, когда мы были в Херсоне, в Николаеве, мы отработали там очень хорошо, были сбиты вертолеты Ка-52, была поджарена "Сушка", — вспоминает командир установки Олег.

Зенитчики стреляют не только с места. Крупнокалиберные пулеметы ставят на пикапы и постоянно двигаются по бездорожью, чтобы подстрелить дрон, который мог случайно проскочить сквозь огонь. На тренировках патронов не сожалеют. Каждый раз работают так, будто это боевая задача, и от их точности зависят чья-то жизнь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Успешная работа ПВО! ТСН подсмотрела, как тренируются зенитчики".

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