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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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Как живёт популярный блогер отец Алексей Филюк: он откровенно рассказал о бывшей жене, своих детях и доходах

История отца Алексея Филюка из Тернопольской области: как священник набирает миллионы просмотров, воспитывает приемных детей, платит налоги с доходов от блога и разрушает предрассудки.

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Фото автора: Александр Загородный Александр Загородный
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Алексей Филюк

Алексей Филюк / © Facebook

В небольшой деревне в Тернопольской области живёт уникальный священник и блогер Алексей Филюк. Каждый вечер он общается со своей паствой через социальные сети — читает молитвы и проповеди, а днём записывает короткие видео о своей жизни.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Загороднего.

Как отец Филюк стал популярным и сколько он зарабатывает

Вот он, Алексей Филюк — священник, волонтёр и блогер. По количеству просмотров он — один из самых успешных в Украине.

«Полмиллиарда — полмиллиарда. Это в месяц. А в день, если Facebook — 10–11 миллионов. Колеблется, Instagram — миллион-два, YouTube — до миллиона. 20–25 миллионов в день. Уже два года как подключили монетизацию на YouTube. Сначала было 100 долларов, потом триста, сейчас уже больше. Так что я 2 года назад зарегистрировал ФЛП по оказанию рекламных услуг. В прошлом году я заплатил сотни тысяч гривен в государственный бюджет Украины — сотни тысяч гривен!» — рассказывает отец Алексей.

Показное поведение и искренность по отношению к подписчикам

Он практически каждый вечер читает своей пастве Слово Божье в Facebook и на YouTube — и так уже седьмой год.

Но это вечером. А днём Алексей Филюк — блогер. Этот человек буквально живёт своей жизнью в интернете. Вот он готовит еду, вот засаливает груши, вот собирает грибы в лесу или ремонтирует квартиру, шутя на камеру: «Хляп на себя, хляп на стену — из меня получился отличный штукатур!».

За 2 часа, пока журналисты гостили у Филюка, он снял до двух десятков видеороликов, а к вечеру их будет около 70. Людям нравится наблюдать за жизнью такого простого, приветливого священника, который не пытается выставлять себя слишком умным или безгрешным.

Он искренне отвечает на любой вопрос — даже на неудобный. Например, о жене, которая ушла от него:

«Я очень любил её и люблю до сих пор, но так сложилось… Я послушался её и, любя, отпустил», — признаётся священник.

На вопрос о слухах, будто бы бывшая участница его семьи родила ребенка, а он ее крестил, отец Алексей спокойно отвечает: «Да, я совершил таинство крещения».

Приемные сыновья и создание нового дома

У Филиука нет собственных детей, но есть ребята, за которыми он присматривает — это дети из приютов и детских домов. Мужчина вспоминает, что в Новый 2016 год вдруг почувствовал себя одиноким и брошенным. Он читал в церкви проповедь о любви и семье, которой у него к тому времени уже не было, и так тоскно стало на душе.

«Когда я говорю людям о любви — что нужно любить, помогать вдовам, сиротам… Если бы я не приютил этих детей и не дал им дома, будущего, то какого бы смысла имели мои проповеди? Сводятся к нулю», — говорит отец.

А теперь у Филюка большая семья. Все вместе с ребятами они строят дом, заготовляют груши и яблоки, пекут хлеб и варят компоты.

Именно за такие ролики Филиука больше всего и критикуют, обвиняя его в том, что он заставляет детей работать. Но священник не придаёт этому большого значения, отмечая, что ребята строят жильё для самих себя.

«Люди не живут своей жизнью, люди переживают за „1+1“, за Филюка, а о своей душе не заботятся. Поэтому я обращаюсь: дорогие христиане, заботьтесь о спасении своей души! Но я думаю, это люди, искалеченные грехом, которые не познали счастья. И поэтому они обзывают, унижают», — убеждён Алексей Филюк.

Борьба с «русским миром» и предрассудками

Больше всего Филиука критикуют сторонники «русского мира» и Русской церкви. Он открыто называет их «пятой колонной»:

«Это пятая колонна Кремля, это беда для Украины, что у нас есть эта структура… Уже меньше людей туда ходит, людям немного прояснилось. Но, как говорит Христос: слепые пастыри ведут слепых овец на гибель, точно так же. Есть вера, а есть фанатизм. У нас вера, а этот русский фанатизм, который мы наблюдаем, — это беда».

Немного меньше, но ему приходится отвечать за высмеивание различных народных суеверий. Священник развенчивает распространенные мифы:

  • Закрывать зеркала, когда умирает человек: «Не надо, баба в зеркале не потеряется».

  • Стучать по гробу: «Это не поможет».

  • Есть на похоронах только ложкой, а не вилкой: «Это выдумки. Говорят, душу проколешь… Да что вы, не умные? Как душу вилкой проколешь?».

  • Здороваться рукопожатием на похоронах: «Говорят, нельзя — на самом деле здороваются, надо».

Зарабатывает ли Филюк деньги на своих роликах? Зарабатывает. Но легко ли это даётся? Вряд ли, ведь это постоянная жизнь на публике: каждый день, чуть ли не каждый час ему приходится рассказывать своим подписчикам что-то новое и делиться с ними. А о том, какой человек Алексей Филюк, лучше всего рассказывают его приемные сыновья, ведь все они называют его папой.

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