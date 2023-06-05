Как жизнь украинцев "улучшится" летом: повышение тарифов на свет, отмена льгот для ФЛП и подорожание бензина

Украинцам придется больше платить за свет, а для ФЛП отменят льготы и вернут проверки. Кроме того, эксперты прогнозируют значительное удорожание автомобильного горючего и напряжение на валютном рынке в ближайшее время.

Сайт ТСН.ua собрал главные экономические "улучшения", которые ждут нас летом 2023 года.

Повышение тарифов на свет

Украинцам придется платить за свет по единому тарифу, который увеличили почти вдвое. Начиная с 1 июня 2023 года население будет платить единый тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Возросла также цена распределения света приблизительно на 25-50%. Платежки за электроэнергию могут вырасти на несколько сот гривен.

Увеличение тарифа до 2,64 гривны за киловатт должно помочь обеспечить стабильную работу энергосистемы. Сначала планировалось повысить цены до 2,88 гривны за киловатт-час, но правительство изменило решение в пользу минимального тарифа.

Чтобы сэкономить правительство предлагает населению перейти на многотарифный учет. Как отмечают в Кабинете министров Украины, сэкономить на свете украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. Тогда стоимость электроэнергии будет зависеть от потребления. В пиковые часы потребления электроэнергии стоимость будет начисляться по полному тарифу, а в не пиковые часы она может быть дешевле.

Снятие льгот с ФЛП

Парламент поддержал законопроект №8401, которым отменены льготы по уплате единого налога для ФЛП на 1 и 2 группе и ставку в 2% для ФЛП на 3 группе. Также предпринимателям теперь придется платить штрафы за работу без кассовых/РРО.

С 3 апреля 2022 года и до конца военного положения ФЛП 1 и 2 группы могли уплачивать единый налог на добровольной основе. С июля предприниматели должны платить единый налог обязательно.

Для ФЛП 3 группы будет отменена льгота 2% от прибыли. Многие предприниматели воспользовались этой льготой во время полномасштабной войны. С июля ФЛП, которые находятся на этой ставке, будут автоматически переведены на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

С начала 2022 года предприниматели должны были работать с РРО (регистратор расчетных операций), если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. После начала войны в этом вопросе правительство также предоставило предпринимателям ослабление – если предприниматель не выдал чек, штраф не применялся. После принятия законопроекта за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100%-150% от суммы приобретаемого товара без чека. Также возвращаются плановые проверки.

Удорожание автомобильного горючего

С 1 июля в Украине вернут полный размер налога на добавленную стоимость (НДС) на автомобильное горючее, который был уменьшен с 20% до 7% после полномасштабного вторжения РФ. Также будет возобновлен отмененный акциз на горючее.

По подсчетам, обнародованным Союзом украинских предпринимателей (СУП), в результате возврата полного размера налогов на автомобильное горючее литр бензина на украинских АЗС может подорожать на 12 грн, дизеля – на 8 грн, а автогаз – на 3 грн.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии "Обозреватель" прогнозирует схожее удорожание.

"Берете нынешнюю цену и добавляйте сразу 10-11 грн на бензин, 7-8 грн — на дизель и 3,5 грн — на газ", — озвучил свои прогнозы эксперт.

По его словам, бензин после 1 июля обойдется в 56-57 грн за литр, дизтопливо подорожает до 50-52 грн. По состоянию на начало июня средняя цена литра А-95 составляет 46 грн. Уже через месяц его стоимость может возрасти до 58 грн.

Возврат акциза и полного НДС (20%) глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев объяснял тем, что уменьшение этого налога до 7% сильно ударило по доходам бюджета.

Напряжение на валютном рынке

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в июне будет колебаться от 36,80 до 38 грн/дол., а в обменниках – от 36,90 до 37,85 грн/дол. По его мнению, в июне не будет так называемого "отпущения курса", о чем сейчас говорят. Однако месяц будет очень "напряженным на валютном рынке".

"Национальный банк, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 грн/дол. Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне", – заявил эксперт.

Что касается курса евровалюты, то, по прогнозам Козырева, он будет колебаться от 39,70 до 41,00 грн/евро, а безналичный курс евро – от 38,57 до 40,33 грн/евро.

Напомним, после роста тарифа на электроэнергию в Украине граждане будут в дальнейшем получать субсидии, которые будут покрывать эту увеличенную стоимость. В Минсоцполитики уверяют, что деньги у государства на субсидии есть.

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