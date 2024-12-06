Какая будет погода на День святого Николая и что ждать дальше

Сюрприз от природы украинцы получат прямо в День святого Николая. Синоптики дали прогноз погоды на праздник и предупредили, где будет мокрый снег и дождь.

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Погода на День святого Николая

Первая неделя зимы в Украине проходит относительно спокойно. Ни сильных морозов, ни обильных снегопадов пока не наблюдается.

По прогнозу синоптиков, непогода 6 декабря будет наблюдаться во всех областях страны. Самая низкая ночная температура воздуха будет -2 градуса, самая высокая дневная +8 градусов.

В западных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Средняя ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная 0…+2 градуса.

В северных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег.

В центральных областях облачно, небольшой дождь и мокрый снег, местами небольшой дождь.

В южных областях облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +5+7 градусов.

В восточных областях облачно, небольшой дождь и мокрый снег, местами небольшой дождь.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Из-за обилия осадков, в частности мокрого снега, ожидается гололедица.

Антициклон начнет ослабевать

Почти всю неделю в Украине господствовал антициклон. Температура воздуха в основном зависела от облачности или прояснений воздушной массы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха. По словам эксперта, зимой антициклон может быть с туманами, но также могут быть прояснения. Все зависит от облачности и типа воздушной массы.

"Если видим, что ночь у нас прояснилась, значит, будет более сильный мороз на утро. А если больше облачности остается, то немножко будет удерживаться тепло и не будет таких там морозов до 6 градусов", — сказала она.

Во время антициклона над территорией Украины будет достаточно однообразная воздушная масса, именно поэтому температурные показатели будут в основном зависеть от облачности, которую спрогнозировать довольно сложно.

Уже с 7 декабря этот антициклон начнет ослабевать.

"Там уже могут быть осадки (в ближайшей перспективе — на 8-9 декабря уже по территории Украины). Преимущественно - это мокрый снег и дождь. Но, конечно, уже с приближением этих дат будем уточнять какая фаза, какой интенсивности и в каких регионах чего следует ожидать", — добавила она.

В "Укргидрометцентре" также уверяют, что в ближайшее время в Украине ожидается достаточно устойчивая погода с температурой в пределах климатической нормы.

Какой может быть погода во второй декаде декабря

Поскольку территория Украины у нас большая, есть предпосылки, что во второй декаде с прохождением циклонов с юго-запада могут быть определенные повышения температур в южных регионах, отметила синоптик Наталья Птуха.

"Но я всегда подчеркиваю, что у нас – сезонная страна. Поэтому абсолютно не стоит исключать, что могут быть заливы холода... Это зима, в принципе. На сильные морозы не рассчитываем. Единственное, что мы можем сказать, что вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. То есть сейчас у нас такой определенный застой, покой. Более активно атмосферные фронты поступают", – сказала она.

Самый теплый зимний месяц

В целом декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимой. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозам, вся первая декада декабря была с небольшими морозами в пределах от -2° до -4° по ночам и -5+2° днем. Вторая и первая половина третьей декады декабря должна быть относительно теплой — почти по всей стране температура будет колебаться в пределах от -1° до +6° ночью и до +4+8° днем.

Что касается осадков, то, по словам Щедрина, их в декабре будет много в виде дождя и мокрого снега, возможен мокрый снег.

Ранее синоптики сообщили, что погода на День святого Николая и до конца декабря обещает быть изменчивой, без устойчивого снежного покрова или сильных морозов. Больше об этом читайте в новости.

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