Какая будет зима в Украине и когда начнутся заморозки: новый прогноз

В Украину идут первые заморозки. По данным синоптиков, они будут сильными до -5 градусов.

Где именно ударят морозы, а где еще можно будет насладиться теплом и плюсовой температурой – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

"Минус" скует почти всю страну

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что во второй половине недели и в выходные погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном, поэтому осадки прекратятся, однако температурный фон сохранится на довольно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы.

В большинстве западных, северных и местных центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 °С.

О том, что с 17 октября в Украине уже будет царить антициклон, который обеспечит прояснение, но в большинстве областей ожидаются заморозки, уверяют и в "Укргидрометцентре".

Впрочем, не исключено, что с 19 октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать.

Синоптик Наталья Диденко также предупредила о заморозках в Украине. По ее данным, они вероятны, по меньшей мере, три ночи подряд. Наблюдать их можно будет на западе, севере и даже в центральной части Украины.

Примечательно, что в пятницу, 18 октября, по словам синоптика Игоря Кибальчича, по всей территории страны под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков, только на крайнем востоке и местами в Крыму пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +8...+13°С, в западных и северных регионах ночью заморозки до -3°С.

Штормовое предупреждение

Тем временем спасатели Франковщины написали о штормовом предупреждении. По их данным, по области и городу 17-18 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе (II уровень опасности). А еще специалисты ГСЧС отметили, что в ближайшее время следует отложить туристические путешествия в горы до более благоприятных условий.

В Карпатах – зима

Отметим, что в горах настоящая зима царит уже 2 недели.

1 октября на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров. Согласно информации ГСЧС, заснежило, в частности, в Ивано-Франковской области. Тем временем спасатели постоянно патрулируют в горах.

Какой будет зима

В Украине ожидается достаточно теплая зима. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Так, благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления.

Что одевать, чтобы не мерзнуть

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше.

Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться, говорят в Министерстве здравоохранения Украины

Нижнее белье и носки лучше выбирать из натуральных (хлопчатобумажных) тканей

стоит приобрести термобелье (при его отсутствии, футболка + колготки или футболка + подштанники)

одежда должна быть теплой и свободной

минимизируйте открытые участки тела – больше всего тепла получается через неприкрытые запястья, шею

лучше не носить укороченные брюки и заниженные носки

надевайте шапки, которые полностью закрывают уши. Тяжелые шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода

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