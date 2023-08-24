Какая цель наступления на Запорожском направлении: боец ВСУ заявил о "жарке курочки гриль" в Крыму

В рамках нынешнего украинского контрнаступления не обязательно будет освобожден Мелитополь и "открыты" "ворота" в Крым.

Цель контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении будет выполнена и сухопутный коридор врага в Крым будет уничтожен, после чего по российским войскам будет "прилетать" со всех сторон.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

Карась выразил мнение, какая цель украинского наступления на Запорожском направлении, и выразил убеждение, что она будет достигнута.

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"Мое субъективное мнение – что цель запорожского наступления будет выполнена. Это не обязательно будут ворота в Крым, Чонгар, и это не обязательно будет взят Мелитополь. Я думаю, сухопутный коридор с Крымом – его (у врага – ред.) не будет. А если его не будет, то это для меня понимание – что и Крыма. После этого не станет Крымского моста", – прогнозирует военный.

"И после того, как я уже приводил такую метафору, – это просто "курочка гриль", которую мы будем медленно "жарить", со всех сторон "прижигая" Storm Shadow, обстрелами, ударами по остаткам логистических маршрутов. И морем что-то там будет плыть, и туда будет "прилетать". Это будет очень круто", — отметил Карась.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Евгений Карась: Скандал из-за удара по Чернигову, "уставшие" от войны и коррупция в тылу"

Напомним, утром 24 августа в оккупированном Крыму произвели высадку подразделения ГУР Минобороны Украины в рамках своей спецоперации. На полуострове произошло сражение с врагом с участием плавательных средств и авиации.

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