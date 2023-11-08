Какая на самом деле ситуация в РФ с ракетами и снарядами: руководитель эстонской разведки рассказал

Руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал, что Россия наращивает производство снарядов, однако с количеством ракет у них проблемы.

Россия делает ставку на пополнение своего военного арсенала именно снарядов. Ракеты у РФ тоже немало, однако их количество измеряется сотнями, но не тысячами.

Об этом руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой в Таллинне. Этот разговор стал возможен благодаря поддержке Европейского союза.

"Россия еще до войны самостоятельно производила в год полтора миллиона снарядов. Сейчас они запустили массово заводы, они работают в три смены, поэтому речь идет уже о миллионах. Если говорить о баллистическом оружии, то его Россия не способна производить в таких объемах", — рассказал он.

По словам Кивисельга, в РФ реанимируют дополнительную военную инфраструктуру, в том числе возводят новые ангары для ремонта самолетов. Кроме того, Россия получила поставки оружия из Северной Кореи.

"Это тысячи контейнеров. По нашим подсчетам, они получили ориентировочно от 300 до 500 тысяч снарядов", — добавил руководитель эстонской разведки и отметил, что эти подсчеты базируются на количестве в отношении размеров контейнеров и информации о производстве.

А вот относительно поставок оружия из Ирана, то Кивисельг назвал цифру в почти тысячу дронов ежемесячно. Именно столько БПЛА-камикадзе страна-агрессорка получает от своего партнера. В то же время о передаче ракет информации пока нет.

"Кремль пытается получить оружие отовсюду, где только это возможно. И результат недавно произошедших между Китаем и Москвой переговоров – это определенные договоренности. Но какие именно, пока не могу озвучить. Пока у нас нет никакого подтверждения того, что Пекин поставляет оружие Москве", — заметил руководитель разведки Эстонии.

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Отметим, в ГУР не фиксируют активные поставки с Ирана дронов-камикадзе "Шахед" России. Однако Тегеран по-прежнему может отправлять Москве незначительные партии готовых БПЛА. Разведка Минобороны утверждает, что сейчас Россия способна самостоятельно производить несколько десятков аналогов "Шахедов" в месяц.

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