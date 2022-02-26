Какая она жизнь без SWIFT: россиян ждут километровые очереди к банкоматам и магазинам

Ну а если и это не заставит россиян одуматься, у США есть еще один козырь в рукаве – это санкции, привязанные к золотовалютным резервам. У России их $640 млрд, большая часть которых хранится в западных банках.

Уже очень скоро Россию отрежут от международной банковской системы SWIFT. Официальное решение, по словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, еще не принято, но техническая подготовка уже началась. По информации европейских СМИ, которые ссылаются на слова руководителя центробанка одной из европейских стран, счет пошел на дни.

За последние сутки усилиями украинских воинов на поле боя и дипломатов на европейском фронте удалось переубедить четыре страны ЕС, которые еще вчера блокировали принятие решения об отключении России от SWIFT. Кто они? Италия, Венгрия, Кипр и Германия. Именно эти четыре страны свои экономические интересы поставили выше жизни украинцев.

Какие только оправдания не звучали. ТСН.ua уже писал, что, например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не хочет идти на этот шаг, потому что тогда условная внучка из Германии не сможет перевести деньги своей бабушке в Россию. Другие же говорили, что это "последний вынужденный шаг", применять который еще рано.

"Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам мужества хватает защищать свою родину, защищать Европу", — говорил еще днем, 26 февраля, Владимир Зеленский.

Почему же Германия так долго сопротивлялась? По информации американских медиа, от отключения России от SWIFT больше всего пострадают именно США и Германия. Но Вашингтон, в отличие от Берлина, не блокировал это решение. Позицию Германии удалось надломить в пятницу, 25 февраля, когда утро для киевлян впервые с 1941 года началось с бомбежек: сначала ракеты попали в жилые дома, а затем враг из "Градов" обстрелял детский дом в Ворзеле Киевской области.

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Берлинская "стена" пала последней после Италии, Венгрии и Кипра в субботу, 26 февраля, когда российская ракета попала по жилой многоэтажке в центре Киева. Многие получили ранения. Весь мир еще раз увидел, что военный преступник Путин в 21 веке в центре Европы убивает украинцев просто потому, что ему так хочется.

Что такое SWIFT? Он объединяет 11 тыс. банков более чем в 200 странах. Штаб-квартира SWIFT – Нацбанк Бельгии. Вот почему финальное решение об отключении России было именно за Европой. Принято считать, что это международная платежная банковская система. И да, и нет. Это скорее способ передачи информации об отправке и получении платежей. То есть, это средство, с помощью которого адресат быстро находит своего получателя. На Россию в SWIFT приходится 1,5% транзакций.

Почему страны так долго сопротивлялись? Financial Times пишет, что свой отказ отрезать Россию от SWIFT на саммите "Большой семерки" Германия аргументировала тем, что они не смогут рассчитываться с Россией за поставки энергоносителей, потому что именно Москва является основным поставщиком нефти и газа в ЕС.

BBC отмечает, что по мнению европейских стран, которые очень зависят от российского газа, после отключения России от SWIFT цена на газ, которая и так перевалила за $1300, резко подскочит в цене. А это давление на бизнес, десятки рабочих мест и, в конце концов, рост тарифов для населения. Но Соединенные Штаты все же помогли Германии и другим сформировать газовый и угольный резерв.

Другие страны опасались, что такой радикальный шаг подтолкнет Россию и Китай к созданию собственной платежной системы. Но это маловероятно. Москва постоянно хвасталась, что отключением от SWIFT ее пугали еще с 2014 года, поэтому успела подготовиться, разработав собственную платежную систему "Мир". Но это так смешно, что об этом не хочется даже говорить. На нее приходится всего 10% переводов в самой России, за границей – ноль. Это скорее Китай заставит Россию играть по его правилам, навязав свою платежную систему.

Как это отразится на рядовых россиянах? Граждане России уже не могут быстро пикнуть на кассе часами или телефоном, рассчитаться за покупку и быстренько побежать. В субботу, 26 февраля, Google Pay и Apple Pay лишили россиян возможности бесконтактной оплаты. Но клиенты российских банков, попавших под санкции стран Запада и США, а это ВТБ, "Сбербанк" и другие, все еще могут платить "контактно" картами.

А вот после отключения России от SWIFT, россияне смогут рассчитываться только наличными. Поэтому можно уже сейчас бежать к банкоматам и снимать все, что есть, потому что уже завтра банковские карты можно будет выбросить на помойку. Больно ударит это и по российской промышленности. А это, прежде всего, путинские олигархи, которые держат его власть и кассу.

Ну а самый большой удар отключения от SWIFT нанесет по нефтегазовой промышленности. Доходы от экспорта углеводородов – это более 50% российского бюджета. Россия просто не сможет никому нормально продать свою нефть и газ, потому что никто не захочет заморачиваться, а тем более – платить больше. Собственно, Китай уже остановил закупку российской нефти, потому что не уверен, как Россия, отрезанная от расчетов в иностранной валюте, будет проводить платежи.

Ну а если и это не заставит россиян одуматься, у США есть еще один козырь в рукаве. О нем ТСН.ua уже писал – это санкции, привязанные к золотовалютным резервам. У России их $640 млрд, большая часть которых хранится в западных банках. И если эти средства будут заморожены, РФ не сможет финансировать свою армию.