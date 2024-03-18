Какая отрасль Украины больше всего пострадала от войны – в Минэкономики ответили

В Украине, несмотря на войну, нет отрасли экономики, которая бы полностью исчезнула.

Заместитель министра экономики Тарас Качка подчеркнул, в Украине, несмотря на войну и ежедневные атаки оккупантов, работает все, нет отрасли экономики, которая бы полностью исчезнула.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту Евгению Плинскому.

Тарас Качка также назвал отрасль экономики, которая больше всего пострадала из-за агрессии оккупационной армии России.

"Больше всего пострадавшей отраслью номинально можно считать металлургию, потому что Мариуполь – был сердцем украинской металлургии, "Азовсталь" и "Завод Ильича" – два огромных завода с портом, экспортировавшим продукцию на весь мир, от Египта до Уругвая. Это пользовалось спросом, развивалось. Сейчас уничтожено", — говорит замминистра.

Тарас Качка также добавил, что в 2022 году падение в отрасли металлургии было фактически на три четверти – 73%. Но, несмотря ни на что, пострадавшая металлургия работает.

"У нас есть даже увеличение производства, увеличение экспорта. Очевидно, это уже не сравнимо с 2021 годом, но уже в 2022 к 2023 году есть рост экспорта на уровне где-то 10%", — резюмировал он.

Напомним, Путин готов к ядерной войне – Чернев озвучил единственный сценарий, при котором это возможно.

Полную версию интервью с Тарасом Качкой смотрите 19 марта в 10:00 на Youtube-канале ТСН

Читайте также: