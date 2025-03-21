Какая погода ожидает украинцев перед выходными: прогноз синоптиков

В Украину снова вернулась теплая погода, но без похолоданий и осадков не обойдется.

Чего ждать украинцам в ближайшие дни – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на 21 марта антициклон, сухой воздух, много солнца и заявляет, что "минусы" будут отступать.

В течение дня максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8+11 градусов. Осадков не предвидится, сухо и солнечно.

В Киеве 21 марта ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов. Но и холод будет, раньше Диденко прогнозировала его в понедельник, 24 марта.

23 марта пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.

Ранее мы писали о том, что четыре области Украины накрыла пылевая буря и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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