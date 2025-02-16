Какая погода ожидает украинцев весной: синоптики озвучили прогноз на каждый месяц

В Украине в ближайшее время погодные условия не изменятся – будет холодно.

Чем удивит погода в конце этой недели и будет ли весна-2025 ранней – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Погода удивляет

Всю неделю в Украине сохранялась холодная сухая погода с морозами до -14°. Кое-где днем наблюдался небольшой "плюс", но в большинстве областей все же и днем был небольшой мороз. Однако синоптики прогнозировали, что к выходным погода изменится: по всей стране пройдут снег и мокрый снег. В частности, заснежило уже в пятницу, 14 февраля.

А вот в конце недели осадки прекратятся, будет облачная погода, местами с прояснениями. Теплее не станет, даже наоборот морозы окрепнут. Ночью ожидается -6°...-13°, а днем -2°...-7°. На Закарпатье — до +1°.

Какой будет весна-2025

Какой же может быть весна этого года в Украине, рассказала синоптик Вера Балабух.

"Стоит отметить, что весна 2025 года ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях Украины, где за сезон осадков может выпасть почти на треть меньше климатической нормы. Их количество может достигать 100 мм за сезон, то есть 100 литров на квадратный метр, что обычно характерно для южной степи Украины. Самый большой дефицит осадков ожидается в марте и мае", - сказала она.

По ее прогнозу, весна 2025 года будет теплее примерно на 1-2 градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как отметила синоптик, климатические изменения существенно повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

"В некоторые годы у нас вообще температура воздуха может не опускаться ниже нуля градусов на длительный период. Так что можно говорить, что осень плавно переходит в весну, минуя стадию зимы", — добавила она.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатья и до +3...+4°С на востоке Украины. Примечательно, что первый месяц весны в Украине, как свидетельствуют данные наблюдений, имеет среднюю температуру воздуха в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах гораздо меньше – в пределах -3°C мороза.

В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере.

В мае по прогнозу должно стать еще теплее. Средняя температура в месяц, вероятно, составит +15°С — от +19°С на юге и Закарпатье до +17°С на севере и востоке.

Прогноз от синоптика "Укргидрометцентра"

Примечательно, что синоптик Наталья Птуха также высказалась по поводу грядущей весны. Она отметила, что существует вероятность, что природа захочет восстановить природный баланс, поскольку первые два месяца зимы были теплыми. Также она добавила, что тяжело работать долгосрочные прогнозы из-за изменения климата.

В то же время портал долгосрочных прогнозов Wisemeteo представляет такой прогноз погоды на март 2025 года: начало сезона будет со средними значениями, которые будут колебаться в пределах +5°C, что сразу на 2 градуса выше нормы, первая декада начнется с отметок с +2 до +6°C, далее будет период в ночь после 20 числа ощутимо потеплеет, а в период с 24 до 29 марта прогреется от +10 до +14°C.

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал в интервью "Главреду", что в этом году украинцы застанут раннюю весну. А в конце февраля и начале марта следует ожидать температуру в пределах +5+10°C градусов днем. Но ночью еще могут быть заморозки.

Климатический прогноз на 2025 год

В целом, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами). Такой прогноз обнародовала национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office.

Синоптик Вера Балабух рассказала, что точный климатический прогноз для украинцев на 2025 год пока дать нельзя.

Она сообщила, что согласно имеющимся на конец 2024 года данным, в Украине "ожидается, что средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы".

Какая будет погода сегодня, 16 февраля, читайте в новости.

Читайте также: