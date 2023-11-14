Какая помощь сейчас больше всего нужна Украине и в чем ошибся Запад: британский офицер дал ответ

Украинской пехоте необходимо больше современной техники для разминирования, для создания больших полос для движения БМП. Украине также нужно мостовое оборудование, чтобы пересекать реки большими бронетанковыми формированиями, а не только пехотой.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал офицер запаса британской армии, профессор безопасности и военных исследований, председатель-основатель программы Критических исследований безопасности в Институте последипломного образования Доха Омар Ашур, отвечая на вопрос, какая помощь сейчас нужна Украине.

Помощь Украине

"Вам нужно много ПВО малой дальности. Вам также нужно больше "Стингеров". И больше мобильных средств ПВО малой дальности. У вас их много в городах и вокруг городов, чтобы защитить их. Но вам нужно больше таких систем на поле боя, чтобы защитить солдат. Потому что вы хотите, чтобы солдаты наступали, особенно против военной авиации, как К-52 и тому подобное, поэтому мобильные ПВО будут достаточно эффективными в этом смысле", — отметил он.

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Британский офицер добавил, что Украине также нужно больше брони, особенно БМП, потому что одной из главных проблем, которые имели военные ВСУ минувшей осенью, в 2022 году, во время жесткого наступления, было то, что им не хватало бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

"Если бы вы их имели, то, возможно, смогли бы дойти до севера Луганска, а затем с помощью дальнобойного огня наносить удары по целям в городе. И это бы сэкономило вам почти 12 месяцев истощения россиян и прогресс наступил бы быстрее. Но у вас этого не было, потому что Запад вам этого не дал”, – подытожил он.

Ошибка Запада

Доха Омар Ашур подчеркнул, что то, что делают украинцы, во многом очень ново для Запада. Таким образом, обучение украинских военнослужащих в натовских странах должно быть приспособлено к тому, что нужно именно украинцам. "А не говорить: вы должны воевать так, как мы, но без современных комплексов, F-16, дальнобойного огня, и даже без учебы", — отметил британский офицер.

НАТО не очень адаптировали обучение (украинских военнослужащих – ред.) к тому, что на самом деле нужно украинцам. НАТО уже давно не воевало с равным или близким к равному врагу... Я считаю, что в плане подготовки, это была ошибка Запада. Я не говорю, что в ВСУ все было идеально. Но я говорю вам, что в этом конкретном измерении у Запада... Это интеллектуальный провал. Они плохо проанализировали ситуацию", — резюмировал он.

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