Какая помощь сейчас больше всего нужна Украине и в чем ошибся Запад: британский офицер дал ответ

Доха Омар Ашур подчеркнул, что то, что делают украинцы, во многом очень ново для Запада.
Украинской пехоте необходимо больше современной техники для разминирования, для создания больших полос для движения БМП. Украине также нужно мостовое оборудование, чтобы пересекать реки большими бронетанковыми формированиями, а не только пехотой.
Об этом в интервью ТСН.ua сказал офицер запаса британской армии, профессор безопасности и военных исследований, председатель-основатель программы Критических исследований безопасности в Институте последипломного образования Доха Омар Ашур, отвечая на вопрос, какая помощь сейчас нужна Украине.
Помощь Украине
"Вам нужно много ПВО малой дальности. Вам также нужно больше "Стингеров". И больше мобильных средств ПВО малой дальности. У вас их много в городах и вокруг городов, чтобы защитить их. Но вам нужно больше таких систем на поле боя, чтобы защитить солдат. Потому что вы хотите, чтобы солдаты наступали, особенно против военной авиации, как К-52 и тому подобное, поэтому мобильные ПВО будут достаточно эффективными в этом смысле", — отметил он.
Британский офицер добавил, что Украине также нужно больше брони, особенно БМП, потому что одной из главных проблем, которые имели военные ВСУ минувшей осенью, в 2022 году, во время жесткого наступления, было то, что им не хватало бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
"Если бы вы их имели, то, возможно, смогли бы дойти до севера Луганска, а затем с помощью дальнобойного огня наносить удары по целям в городе. И это бы сэкономило вам почти 12 месяцев истощения россиян и прогресс наступил бы быстрее. Но у вас этого не было, потому что Запад вам этого не дал”, – подытожил он.
Ошибка Запада
Доха Омар Ашур подчеркнул, что то, что делают украинцы, во многом очень ново для Запада. Таким образом, обучение украинских военнослужащих в натовских странах должно быть приспособлено к тому, что нужно именно украинцам. "А не говорить: вы должны воевать так, как мы, но без современных комплексов, F-16, дальнобойного огня, и даже без учебы", — отметил британский офицер.
НАТО не очень адаптировали обучение (украинских военнослужащих – ред.) к тому, что на самом деле нужно украинцам. НАТО уже давно не воевало с равным или близким к равному врагу... Я считаю, что в плане подготовки, это была ошибка Запада. Я не говорю, что в ВСУ все было идеально. Но я говорю вам, что в этом конкретном измерении у Запада... Это интеллектуальный провал. Они плохо проанализировали ситуацию", — резюмировал он.
Полное интервью читайте здесь ᐅ Ошибки планирования НАТО, которые изменят F-16 и как долго сможет воевать РФ: интервью с офицером запаса британской армии
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