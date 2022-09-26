Какая самая большая проблема для ВСУ от "массы" мобилизованных россиян: объяснение эксперта

По мнению Александра Коваленко, мобилизованные оккупанты не создают масштабную угрозу, но могут затянуть процесс освобождения Украины.

Если Россия мобилизует около миллиона мужчин, то не сможет снабдить их необходимым снаряжением, вооружением и техникой.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"За 7 месяцев боевых действий в Украине со стороны россиян приняло участие более 300 тысяч человек личного состава. С самого начала полномасштабного вторжения мы видели большое количество подразделений, оснащенных всем необходимым, современным оружием, новейшей техникой. А уже в конце мая — начале июня мы видели в российских подразделениях, например, на южном плацдарме, танки Т-62. На донбасском плацдарме мы видели даже танки ПТ-76. Последние — это легкие танки 50-х годов, предназначенные для форсирования рек. Что касается подразделений – передовые подразделения в феврале-марте имели хоть какой-то опыт, в том числе – боевой, а уже летом мы видели, как они масштабно начали использовать ресурс армейских корпусов временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, — говорит Александр Коваленко.

К этому эксперт добавил, что сейчас многие фото и видео демонстрируют, что у России нет возможности полностью подготовить подразделения для отправки в Украину.

"Когда появится мобилизованная в России масса, наибольшей проблемой для Вооруженных сил Украины будет то, что нужно будет использовать именно тактику, которая была применена к контрнаступательным действиям в Харьковской области. Оборону. Для того, чтобы остановить нашествие. Но это будет использоваться исключительно по некоторым направлениям".

Коваленко не исключает, что частично мобилизованные заменят россиян на тех позициях, где давно не было ротации.

"Вся эта масса (мобилизованных – Ред.), с одной стороны, не создает масштабной угрозы, но она может затянуть процесс освобождения Украины", — подытожил он.

Ранее известный российский юрист и блогер Марк Фейгин рассказал о последствиях мобилизации для Украины.

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