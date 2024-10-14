Какая сейчас ситуация на Курщине: военный откровенно рассказал, начали ли россияне контрнаступление

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач откровенно рассказал, что сегодня происходит на Курщине и действительно ли россияне начали контрнаступление.

В эксклюзивном и интервью ТСН он отметил, что операция продолжается. На первом этапе украинские военные стремительно продвигались, а затем перешли к обороне.

“И держим этот участок захваченным. Ну и в некоторых случаях улучшаем тактическое положение по улучшению этой обороны. Где-то выравниваем, где-то более выгодные места занимаем”, – рассказал Розлач.

По его словам, российские войска действительно начали активно пробовать вытеснить ВСУ и преуспевают на определенных участках.

“Но не тьма и их немного. Уже два месяца прошло и "вторая армия мира", по их мнению, она не может справиться с нами и вытеснить нас", — говорит военный.

С начала Курской операции, по его словам, российская армия увеличила присутствие на 30 тысяч человек, чтобы проводить контрнаступательную операцию. Впрочем, этой группировки не хватает, чтобы вытеснить ВСУ.

По словам Розлача, трудно оценить, какая ударная сила нужна россиянам для этого.

“Здесь многое зависит от факторов. Это не математика. Это раньше советскими книгами мерили соотношение атакуя, обороняясь. Есть много факторов от морально-психологического духа, потому что когда-то я был свидетелем, как там около восьми человек погнали батальон ТРО на надувных лодках. Зависит от устойчивости обороны. Если все будут стойко стоять, то им нужно в разы больше", – говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Они первыми ворвались на Курщину! МЕДВЕДЬ РАССКАЗАЛ детали ОПЕРАЦИИ, которые ШОКИРУЮТ

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