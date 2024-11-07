Какая ситуация на фронте: боец Легиона назвал самые трудные направления

Сейчас я не думаю, что есть какие-то легкие направления – все направления тяжелые. И те направления, в которых принимал и участвует "Легион", даже трудно сказать, какое из них было легче, какой из них был лучше.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал командир взвода БПЛА, 2-го Интернационального Легиона обороны Украины на позывной "Чили".

"Потому что на самом деле все тяжелые. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Но я не думаю, что если кому-то сказать, что Серебрянский лес — это легко, или Терны — это легко или Часов Яр — это легко. Каждый, кто участвует в этих направлениях скажет, что его направление одно из самых трудных", — говорит военное.

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