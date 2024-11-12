Какая ситуация на фронте и чего ждать зимой: офицер бригады "Рубеж" рассказал

Подразделения бригады Нацгвардии "Рубеж" работают на разных направлениях фронта. Сейчас на многих направлениях враг усилил давление. Недавно российские силы провели одновременные механизированные штурмы по всей линии фронта на Лиманском направлении в районе Северска. Задействованы были десятки единиц техники.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады Максим Таран.

По его словам, успеха враг не имел, большая часть вражеской техники была уничтожена. Это около 25 единиц уничтоженной техники только в районе их ответственности, примерно столько же уничтожило и смежное подразделение. Еще десятки единиц были повреждены.

“Оборонцы Северска – очень крепкие орешки. Бои за подступы к этому городу с переменной интенсивностью продолжаются еще с июля 2022 года, после оккупации Северодонецка и Лисичанска. Что касается обстрелов, то они регулярно массированы на переднем крае, но нарастают вглубь территории»", — рассказал военный.

Он добавил, что Украина изначально почти по всем количественным параметрам в проигрышной ситуации и все, чего мы достигаем, какие потери наносим врагу, как удерживаем оборону, — это невероятный результат с нашими исходными данными.

“Мы не можем сбивать все ракеты, все “Шахеды”, потому что нет достаточно средств противовоздушной обороны. Мы не можем чисто физически отразить все штурмы, когда враг превышает нас в количестве солдат, снарядов, орудий"», – говорит Максим Таран.

Круг Купянска уже совсем горячо: может ли этот участок может "посыпаться"

Максим Таран отметил, что их бригада не воюет непосредственно возле Купянска и не знает точных данных по этому отрезку. Впрочем, он не считает, что Купянск уже под угрозой. По словам военного, это достаточно стабильное направление, где враг за год почти не продвинулся.

“Россияне немного продвинулись в районе Песчаного к реке Оскол. Но достаточно присмотреться на карту, чтобы понять причину этого. Это довольно широкая река, которая является естественным препятствием. Ни одна из сторон войны не сможет форсировать ее, по крайней мере, в течение зимы. Но я думаю, что россияне вообще не смогут ее перейти, у них не было никакой такой успешной операции. Поэтому продвинуться за реку по всей ее протяженности, чтобы создать проблемы с логистикой или угрозу окружения для врага Купянска не сможет”, — говорит Максим Таран.

С другой стороны, по его словам, именно из-за реки и уничтоженных мостов, логистику украинские силы вынуждены проводить в обход Оскола, и отрезок продвижения окупантов — это территория с наибольшим плечом расстояния обхода для обеспечения наших сил.

“Самым значимым отрезком сдерживания врага относительно продвижения в Купянск является село Синьковка, которую оккупанты стремятся обойти с флангов. Но опять же, даже если вдруг они продвинутся там, это приблизит врага к Купянску, но не ослабит оборону города, потому что есть пути для полноценной логистики. Кроме того, для врага сейчас в приоритете другие направления и у него нет сил, чтобы вести на полное сражение за еще один город. Поэтому, Купянск страдает от обстрелов, но вероятность прямой угрозы быстрого наступления на этот город, по-моему, в десятки раз меньше, чем в отношении Курахового или Покровска", — считает военный.

Осталось ли там много гражданского населения

По словам Максима Тарана, в отношении гражданского населения ситуация примерно типична в каждом прифронтовом населенном пункте. Молодые люди уехали среди первых, но определенный процент людей остается до последнего.

“Нередки ситуации, когда люди эвакуируются, а затем возвращаются обратно. Насколько я знаю, в Купянске еще остаются тысячи людей, среди которых и дети", – рассказал Максим Таран.

Напомним, офицер бригады "Рубеж" Максим Таран откровенно ответил, когда закончится война в Украине.

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