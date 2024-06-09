Какая ситуация на Харьковщине и удалось ли ВСУ преодолеть снарядный голод: эксклюзив Андрея Цаплиенко с фронта

Наш военкор Андрей Цаплиенко побывал на передовой на Харьковщине и вернулся оттуда с важными новостями.

Попытка создания многих точек накала и растяжения украинских сил оказалась очень дорогой и кровавой для самой российской армии. Она несет безумные потери – и в Волчанске, и возле Липцев: на двух клочках Харьковской области, так и не ставших плацдармами для продвижения оккупантов.

Военкор ТСН.Тиждень Андрей Цаплиенко вернулся оттуда с новостями, касающимися возможного контрнаступления.

Пятидесятикилограммовый снаряд почти со скоростью звука вылетает в сторону России. Через несколько секунд оккупанты, которые готовятся зайти на украинскую территорию, получат мощный сигнал, что время их безнаказанности истекло.

"Сейчас у нас есть разрешение работать по российской территории. Были у нас тяжелые времена, но сейчас у нас есть снаряды. Разного типа снаряды, начиная от осоколочных, заканчивая активно-реактивными снарядами и кассетными боеприпасами", — говорит командир самоходной артиллерийской батареи 92- ой ОШБР Андрей Лубенец.

Цель – укрепленный район, который оккупанты построили рядом с границей. Там они накапливают силы, прежде чем двигаться на Харьков.

Разрешение на использование американского оружия по районам сосредоточения сил на территории России хотя и поступило несколько поздно, но все же заставило россиян затормозить свое продвижение в Харьковской области. Сейчас снарядный голод закончился, и есть шанс, что эти ребята, наши Вооруженные силы, заставят россиян отказаться от идеи создать свой плацдарм к северу от Харькова.

Андрей Цаплиенко внутри самоходной установки M109A1 Paladin / Фото: ТСН.ua

Но на фронте, как нигде, понимаешь, что западные союзники на шаг позади тех смертельных вызовов Путина, которые на себе ощущают украинцы – и гражданские, и военные.

"Знаете, будь полгода назад такое разрешение на использование оружия, то мы бы не допустили такой ситуации. Поскольку они не смогли бы накопить силы для пересечения границы в Харьковской области. Их бы просто колоннами жгли на подходе, как в 2022 году", – говорит командир самоходной артиллерийской батареи 92-й ОШБР.

По словам украинских военных, ранее россияне знали, что работает запрет на использование оружия по их территории, поэтому были "расслаблены".

"Абсолютно. Они максимально важно там стояли. Нескрытые позиции. чувствовали, что их это не коснется, эта война", — говорит офицер военной контрразведки СБУ "Банкир".

Офицер военной контрразведки СБУ "Банкир".

Это не значит, что по военным целям на российской территории вообще не прилетало от украинцев. После российского прорыва на Харьковщине сюда срочно направили десятки групп с тяжелыми дальнобойными дронами. Как, например, Heavy Shot. Его пилотируют военные контрразведчики СБУ при поддержке Украинской Добровольческой Армии.

Теперь уже ясно, что основной целью Харьковского наступления россиян был населенный пункт Липцы. Это стратегически важная точка, из которой российская артиллерия могла бы доставать не только окрестности Харькова, но и центр мегаполиса. Если бы украинцы не удержали здесь окупантов, пылали бы центральные кварталы многострадального города.

Силам обороны удалось остановить российское наступление на севере Харьковщины. Сейчас украинцы шаг за шагом переходят к контрнаступательным действиям. Однако это не значит, что уже завтра окупантов выталкивают за границу. Противник пытается закрепиться. Не выходит одно, пробует другое. К примеру, нам стало известно, что он планирует использовать диверсионные группы для того, чтобы заходить с территории России и попытаться найти позиции украинской артиллерии, хорошо скрыты от глаз воздушной разведки.

Бригада Нацгвардии "Хартия" была сформирована по инициативе защитников Харькова. И именно она стала на пути окупантов в Липцах. Несокрушимый город – буквально за их спинами.

"С тех пор, как мы сюда заехали, и на сегодняшний день ситуация явно стабилизировалась. Первые дни было реально трудно. М**кали, если можно употреблять это слово, лезли. Накрывали здесь чем попало. Но определенный промежуток времени здесь гораздо все стабильнее. Но, конечно, нам сообщают, что возможно наступление, поэтому мы, при необходимости, помогаем нашей пехоте", – рассказывает боец артиллерийского подразделения бригады НГУ "Хартия" Денис.

Легкие гаубицы "Мелара" оказались эффективным инструментом поддержки пехоты. Старые итальянские пушки сложно вычислить новейшим российским средствам разведки. А их периодические выстрелы "сто пятым" калибром мешают россиянам мечтать о полноценном плацдарме в районе Липцев.

"Стреляем больше на запрет. На запрет значит выстрелить, чтобы они притихли немного. Попугать их, чтобы они немного залегли", – объясняет командир расчета бригады НГУ "Хартия" Александр.

Тем временем в Волчанске Силы обороны медленно, но заметно двигаются вперед в северной части города. Фактически локальное украинское контрнаступление на Харьковщине уже началось.

"Развитие контрнаступательного успеха происходит в динамике, мы можем видеть этот прогресс с каждым днем. Пока точно наблюдается логика действий для того, чтобы вытолкать противника за территорию государственной границы", – говорит офицер Департамента военной контрразведки СБУ "Банкир".

Украинским силам удается не только понемногу продвигаться вперед, но и брать в плен окупантов, которые на Харьковщине сдаются целыми подразделениями после неудачной попытки закрепиться в Волчанске.

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Первый БАТАЛЬОН украинских экс-заключенных уже рядом с фронтом. ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.Недели

Ранее издание Sky News сообщило, что Украина впервые ударила по территории РФ боевым самолетом.

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