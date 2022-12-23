Какая ситуация в Украине с электроснабжением: как живут украинцы в Киеве, Днепре, Одессе и других городах

Украинцы пытаются выжить без света, воды и тепла в населённых пунктах, инфраструктура которых пострадала от российских атак. Люди прибегают к лайфхакам, чтобы хоть немного облегчить свой быт.

Какая ситуация в наиболее пострадавших от действий врага городах: Днепре, Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве, говорится в сюжете ТСН.

Ситуация в Днепре

В Днепре есть рекордсмены последнего блекаута в городе. Без света некоторые дома были 5 суток, без тепла и воды почти два. Местная жительница Ирина говорит, что тяжелее всего было без связи, потому что не могла работать. Однако, вспоминает, поддержка соседей делала чудеса.

"У нас сосед на первом этаже на второй день отсутствия света написал в домовый чат, что у него есть генератор и чтобы люди подходили, кому надо зарядиться. У нас был свой "Пункт незламности". Несколько часов все стояли и общались, такое настроение было. Переживем", – рассказывает местная жительница Ирина Руденко.



Когда пять суток нет электричества, в голове светлеет, шутит Ирина и показывает запасы воды и собственноручно сделанные светильники. Лайфхак подсмотрели в интернете. Приобрели диодные лампы и батарейки. Получилось дешево, в пределах 30 гривен, и ярко.

Большинство котельных и насосных станций в Днепре работают. Впрочем, бывают аварийные остановки из-за отсутствия электричества. Так что всем советуют иметь стратегический запас воды. А вот отопление обещают сохранить.

"В этом году, впервые, учитывая столь сложную ситуацию, начали добавлять специальный раствор в систему отопления для того, чтобы на случай полного блекаута у нас не повторился Алчевск", — сказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Готовы к блекаутам и врачи Днепра. Все снабжены генераторами и запасом топлива на не менее месяц. С электротранспортом посложнее. От последнего массированного обстрела 16 декабря он на маршруты не выходил. Даже рельсы успели поржаветь. Вчера троллейбусы и трамваи частично вывели в час пик.

Ситуация в Киеве



В столице ситуация с коммунальными благами сейчас одна из самых сложных. Враг повредил в городе более 60% трансформаторов. Поэтому отдельные районы по несколько суток без света. Его чаще всего выключают аварийно, так что о четких графиках речь не идет. Отсутствие электричества влечет отсутствие воды, отопления, интернета и связи. Многие ходят к пунктам несокрушимости. В КГГА не исключают — враг может продолжить обстрелы и погрузить город в сплошную тьму. В этом случае будет работать только критическая инфраструктура и больницы, бюветы и "Пункти незламності". А вот метрополитен – не будет функционировать – вместо него запустят автобусы.



Самое сложное – говорят, с системами отопления. В случае форсмажоров рассматривают варианты, когда у них будет циркулировать или холодная вода, чтобы трубы не замерзли. Или воду из них временно просто сольют. Людям же советуют иметь запас воды, по возможности заряжать аккумуляторы.

Ситуация в Одессе

Трехдневный блекаут, отсутствие света, воды, тепла и перебоев со связью. Три недели назад Одесса пережила самый тяжелый по результатам ракетный обстрел. Две трети энергетики были потеряны. В городе полностью остановился электротранспорт, а единственными островками стабильности стали "Пункти незламності", где люди могли обогреться и выпить чаю. Это тяжелое время сменило одесситов, вспоминает одесская студентка Иванна.



"Люди крутились, друг другу помогали. Приносили зарядные устройства, проводки разные. То есть что-то придумывали. Это вообще поражало", — говорит девушка.

Одесситы, понимая, что обстрелы могут не прекращаться, начали готовиться к жизни без коммунальных благ.

"Ну есть запасы воды на всякий случай. Справляемся, есть свечи. В темноте дети боятся, но возле нас", — говорит местная жительница.

Сейчас свет исчезает всего на несколько часов, а не суток. Воду и тепло удалось вернуть. Работа теплопунктов – сейчас главный приоритет, говорят в одесской мэрии. Сейчас стабильно работают все полторы сотни больших и малых котельных. Однако власти срочно ищут по всему миру 11 генераторов сверхбольшой мощности для резервной работы больших городских котельных. Четыре уже нашли.

"Будет тепло, мы наладим все остальное, потому что и водоснабжение можно альтернативно, можно водовозками на крайний случай везти, а если не будет тепла – это катастрофическая ситуация", – сказал заместитель городского головы Одессы Олег Брындак.

Ситуация в Харькове

В Харькове фактически все дома снова со светом. Его, правда, регулярно отключают. Впрочем, чаще всего, говорят местные — по графику. Несколько сложнее с водой – она пока не везде. Подключают коммунальщики преимущественно дома, где на стояке живут все люди. Чтобы убедились, что трубы не разорвало и никого не затопило.

Найхудшая ситуация сейчас на Салтовке. После российских обстрелов там осталось немало поврежденных домов. Они полностью отрезаны от коммунальных благ. Люди лишь изредка наведываются туда, чтобы проверить, уцелело ли их имущество.

Еще 50 домов, разрушенных или поврежденных в результате обстрелов — не подключили к отоплению. Более 2 тысяч человек оттуда местные власти расселили в общежития. Впрочем, есть и такие, которые решили остаться в своих квартирах.

"Или газ включаем, духовку там... Если что-то на кухне готовишь, то там стоиш. А так — обогреватель, ну а если света нет, то ничем", — говорит местная жительница.

Более сложная ситуация, говорят, в деоккупированных районах области. Впрочем и там по состоянию на сегодняшний день удалось вернуть свет более чем в 80% домов.

Ситуация в Николаеве

Полумиллионный Николаев без полноценного централизованного водоснабжения живет почти 9 месяцев. Оккупанты взорвал трубы, которые поставляли воду из Днепра. Через месяц после этого вода из кранов потекла, но уже подсоленная. Ее можно использовать максимум для технических нужд. Почему – на примере видно на ржавых кранах в квартирах.

Из-за того, что вода соленая – часто бывают прорывы.

Вскоре водоснабжение пресной воды в городе надеются восстановить. В то же время, со светом и отоплением, говорят, в Николаеве относительно стабильно. Электричество выключают по графику, тепло есть в большинстве районов. Люди к коммунальным неурядицам относятся с пониманием. Вероятно, после победы – привычный комфорт в доме вернется.

Лайфхаки выживание! На какие выдумки толкает тьма украинцев

Ситуация с электроэнергией в Украине

Дефицит мощности в украинской энергосистеме на 23 декабря несколько уменьшился, но остается существенным. В результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть новые повреждения в электросетях.

В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей. Поэтому до всех областей доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

Кабмин приказал всем облэнерго Украины до 31 декабря поправить нарушения в своей работе.

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