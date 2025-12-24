Какая ситуация в Покровске: что происходит сегодня и кто контролирует город

Донетчина / © ТСН

Украинские военные подразделения «Скала» прорвались в Покровск на технике. Сумели десантировать пехоту, закрепиться на позициях и продолжают движение в центр города. Для прорыва применили танк «Абрамс», прикрывавший колонну и подбитый враждебным FPV.

В настоящее время, как заявляют в Силах Обороны, около 40 процентов города под украинским контролем. Ситуация не легкая, бои и штурмы со стороны врага почти неустанны. Детальнее рассказала специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко в сюжете.

Выстрелы из пушек от которых поднимается дым, закрывающий дорогу. По которой четыре бронемашины Сил Обороны прорываются в Покровск.

Это северо-восточный участок въезда в город. Очень знакома тем, кто часто бывал в Покровске. Вот и виднеется стелла с надписью города. Та самая, где еще недавно россияне пытались вывесить свой триколор. Теперь эта дорога — путь для наших воинов, которые заходят в Покровск.

Покровск / © ТСН

Бронемашины штурмового подразделения «Скала» успешно довезли пехоту до точек выгрузки. Дроны штурмовиков контролируют каждый шаг солдат. А командиры в радиостанции подсказывают самый оптимальный путь для воинов. Вот в кадре группа наших пехотинцев выдвигается на штурм.

Это едва ли не самый сложный участок Покровского фронта. Одна из дорог, ведущая в город и важнейшая артерия сообщения для наших сил обороны. Теперь она уже находится под их контролем. А Силы, держащие Покровск, понемногу продвигаются в центр города.

«Вся у нас ситуация происходит из-за накопления противника в районах солнечный, шахтерский, южный. Потому что здесь многоэтажки и они могут накапливаться и дальше продвигаться», — говорит командир штурмового батальона подразделения «Скала» Александр Шпак.

Командир штурмового батальона подробно объясняет, где у Покровска враг. Это именно те кварталы, где пропагандисты россиян и снимают свои ролики о якобы полном контроле над городом. Но это неправда — говорят в Силах Обороны. Город сейчас разделен почти пополам между оккупантами и украинскими воинами.

«Они уходят, как в сторону промзоны. Так и в сторону ЖД-вокзала. Передвижение противника происходит не слишком долго. Он оказывается по железной дороге и почти весь уничтожается», — Александр Шпак.

А это уже северо-восточный участок города. Динамический завод, который еще недавно производил огнеупорные материалы. Сейчас все разрушено.

На самом деле историческое место для всей промышленности Донбасса. Но теперь это поле боя. В остатках помещений которого прятались россияне. Теперь лишь сплошная развалина над которой постоянно висит наш дрон-наблюдатель, чтобы не дать пройти сюда малым группам врага. Потому что неподалеку проходит еще один логистический путь для наших сил в город.

Скриншот из сюжета ТСН / © ТСН

«Каждый метр есть укрытие. Каждый метр подвалов. Укрытие. Мониторить целый город — это вы сами понимаете какой кусок работы. Сколько нужно бортов, чтобы мониторить каждое здание», — говорит Александр Шпак.

Сейчас уже 40 процентов Покровска под контролем Сил Обороны. Об этом говорят сами военные. В городе уже начала стираться даже 76-я дивизия двух россиян, которую оккупанты придерживали для решающего удара.

Они постоянно их комплектуют, дают личного состава. Они дают им не 10-12 человек, а дают 80-120 человек. Они их максимально комплектуют. Максимально мяса этого они бросают», — говорит командир батальона 25-й воздушно-десантной бригады «Гера».

В руках у водителя опознаватель сигнала вражеских дронов «Чуйка». Только с ним чувствуешь себя спокойнее на фронтовых дорогах. Ибо именно этот прибор может увидеть или летит на тебя враждебно FPV.

Именно автомобили и любая техника являются целью врага. Поэтому обеспечить логистику у города, которые являются полем боя ныне сверхсложная задача для Сил Обороны. А от него зависит и дальнейшее продвижение вперед.