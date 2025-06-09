Какая соль, что продают в Украине, самая лучшая: ТСН шокировала расследованием

Соль / © pixabay.com

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В первой части расследования ТСН рассказала о скандальной примеси в соли, происходящей от ядовитого цианида. Мы выяснили: Украина — имеет гигантские месторождения соли, способные обеспечить всю планету на 100 лет, но почему-то покупает ее за рубежом. И вас шокирует то, что мы узнали на заброшенных шахтах, разграбленных сельзаводах и скандальных месторождениях Прикарпатья и Закарпатья.

Об этом говорится во второй части расследования ТСН.

Изучая упаковку соли наша специалист замечает обман. Семь из 8 пакетов — это оказался импорт. Только образец 6 — украинская выварочная соль из Дрогобыча. Но на упаковке видим надпись «Сделано в Украине».

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«И как это понимать? Что значит „сделано в Украине“? Что сделано в Украине? Если упаковка, то стоило написать „упаковано в Украине“ или „упаковка сделана в Украине“, — говорит Елена Сидоренко.

Но соль имеет турецкое происхождение. И вот это уже введение в заблуждение потребителя. Итак, по первому нашему критерию проверки — маркировка и осведомленность для покупателя побеждает образец 8. Соль из Албании. Только этот производитель подробно расписал на упаковке состав. И все равно есть соль из Албании когда ее полно в Украине — странно. Наше расследование выявило в продаже то, что покупать точно не стоит. Рейтинг соли уже скоро.

Солезаводы в Украине

Предкарпатье — регион, охватывающий сразу три области — Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую. Белое золото здесь у подножия Карпат добывали веками.

«Почти в каждом селе была маленькая такая жупа, там в баняках варили соль.

Название региона Галичина — происходит от греческого слова галас, что переводится как соль», — говорит краевед Василий Луцик.

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Это Долина — городок на Ивано-Франковщине. Когда-то здесь был один из самых мощных в регионе — Долинский сельзавод. Такая же судьба постигла и завод в соседнем Болехове.

«Здесь просто есть признак полной бесхозяйственности, полной абсолютной дикости. Запасы соли поваренной только на территории Прикарпатья такие, что 100 лет можно кормить этой солью 5 миллиардов людей», — говорит краевед Василий Луцик.

Городской голова Долины говорит: готовы взяться за спасение. Готовы купить, но фонд госимущества за 5 лет никак не может подготовить ее к аукциону. И пока мы разбирались в солеварной отрасли — эксперты уже пришли к выводу о соли с нынешних украинских прилавков. И думали ли вы, как много грязи вы купили вместо соли. Эксперт говорит, что лучшей солью оказалась украинской.

А это уже по другую сторону гор — Закарпатье. Здесь тоже есть соль, которую можно и из рапы вываривать, и в шахтах копать. Самое известное месторождение региона — Солотвинское. Но сейчас легче добыть соль из человеческих слез чем из бывшей гордости региона. В лучшие времена в год имели более 900 тысяч тонн соли. Но из-за преступной бесхозяйственности. Шахты, которые пережили развал империи, революции и войны, затопило водой в 2010 году, во времена независимой Украины.



Местная соль очень чистая, примесей минимум, но здесь произошла самая настоящая диверсия, которую замаскировали под экологическую катастрофу: «22 июня в результате износа деталей установки и выхода из строя основного и резервного водяных насосов для откачки воды, которые находятся на 470 метровой глубине, произошло затопление шахты Солотвинского соляного рудника».

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«В свое время руководство, которое было, они ликвидировали этот участок, который занимался осушением. Вода пошла в шахту», — говорит руководитель ГП «Производственная дирекция по ликвидации ГП „Солотвинский солерудник“ Александр Поштук.

Местные рассказывают: соледобычу здесь намеренно уничтожили. По одной из версий: хотели убрать конкурентов у донецкой соли. По другой — горе-хозяева хотели довести до банкротства шахты, а потом купить за копейки. Но нарушив технологический процесс откачки воды из-под земли — люди проиграли стихии.

«Я понимаю, что когда был Бахмут, Артемовск, и там добывали соль, то Солотвино было в какой-то степени конкурентом. И Солотвино немножечко поддавливали», — говорит руководитель ГП «Производственная дирекция по ликвидации ГП „Солотвинский солерудник“ Александр Поштук.

Вместе с шахтами Украина потеряла уникальную известную на весь мир подземную больницу.

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«Это было 20 мая 2010 года. Я этот день очень хорошо помню. Очень хорошо. Перестало существовать наше подземное отделение», — говорит кандидат медицинских наук Светлана Данко.

В соляных шахтах аллергобольницы больных астмой лечили без всяких таблеток и инъекций. Им надо было только спуститься под землю и дышать. В стерильном, как в операционной, микроклимате с идеальной для больных температурой, микробы погибали, а пациенты исцелялись.

«Артемсоль» добывал полтора-два миллиона тонн в год. Здесь можно столько же. Для этого надо построить шахту. Но, честно говоря, со стороны государства я сегодня не вижу заинтересованности», — говорит Александр Поштук.

Строить шахту решили не в Солотвино, а рядом. На совершенно новом Тереблянском месторождении. Здесь соль хуже, но глубоко копать не нужно. Работу и приют здесь нашли шахтеры из оккупированного Соледара — «Артемсоли». Закарпатье сможет полностью обеспечить украинцев технической и пищевой солью — заявила в 2023 году местная власть.

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«За забором — соляная шахта! Та самая, которая как обещала два года назад областная власть Закарпатья — на 100% обеспечит солью Украину», — говорит корреспондентка ТСН.

Сейчас шахта не дает ни одного грамма белого золота. Добычу остановили — потому что владельцы единственной действующей украинской шахты по добыче каменной соли — поссорились. И решили вести бизнес по принципу — да не доставайся ты никому.

Подземный комбайн успел накопать из-под земли только 6 тонн технической соли. Шахта проработала три месяца и умерла. И вмешаться от государства некому. Кстати, встретиться с ТСН и объяснить ситуацию глава Закарпатской администрации тоже не смог.

Вредна ли соль из магазина

Между тем уже есть результаты из лаборатории. Токсичные цинк, алюминий, кальций, магний, стронций, мышьяк, свинец — есть в каждом образце. Но их содержание не превышает разрешенных государством доз.

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А вот состав солей отличается. Первый образец — йодированная соль из Румынии, которую Елена Сидоренко рекомендовала снять с продажи — имеет наибольшее количество тяжелых металлов. В нем самое высокое (по сравнению с другими) содержание токсичного алюминия. Если во всех образцах меньше одного микрограмма на килограмм, то здесь его в семь раз больше. В одном из образцов соли больше всего кадмия.

«Не превышает норму, меньше в 100 раз, но больше по сравнению с другими токсичного элемента. Любой его мост является опасным», — говорит Елена Сидоренко.

Максимальное количество бария, меди, много железа. Лидирует и по количеству свинца — 61 микрограмм на килограмм. Много его и в солях из Италии и Албании.

Соль из Турции имеет рекордное количество лития. А вот в украинской соли свинца меньше всего лишь 3 микрограмма на килограмм.

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«По этому критерию я теперь могу предоставить украинскому производителю первое место», — говорит Елена Сидоренко.

Украина потеряла собственную соль — из-за войны, и из-за преступной хозяйственности, и из-за отсутствия государственной политики. У нас есть и колоссальные запасы, и есть специалисты. Действует единственный в Европе научный институт, разрабатывающий оборудование для солезаводов и в частности имеет наработки строительства маленьких автономных солеварень по переработке рапы. В мире на его услуги выстроилась очередь.

Специалисты говорят — Украина имеет все возможности выйти из кризиса в соляной отрасли, и снова попасть в клуб стран экспортирующих соль.

Но для этого государство должно определиться: хочет ли оно тратить сотни миллионов долларов на чужую соль, когда имеет под ногами свою на миллионы лет.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Читайте первую часть расследования по ссылке: Какую соль на самом деле едят украинцы: шокирующее расследование ТСН