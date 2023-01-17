Какая тактика россиян на Левобережье Херсонщины: власти сообщили о провокациях

Оккупанты бьют из артиллерии и РСЗО по захваченным ими же населенным пунктам.

На захваченном Левобережье Херсонщины россияне устраивают провокации с обстрелами оккупированных ими же населенных пунктов для дискредитации ВСУ.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

В частности, он прокомментировал произошедший 16 января обстрел российскими захватчиками захваченной Каховки.

"Там действительно очень сложная ситуация. Они время от времени делают такие вот провокации кровавые: они обстреливают оккупированные населенные пункты с тем, чтобы потом дискредитировать ВСУ, сказать, что "это ВСУ обстреляли наши дома". При чем, они используют то же оружие, которое они использовали против нас: это артиллерия, это РСЗО", – сообщил Соболевский.

"ВСУ не работают таким оружием по населенным пунктам. Если они наносят удары, — а они это регулярно делают — используют высокоточное оружие, чтобы уничтожать именно места скопления военных, техники, склады, штабы", — подчеркнул заместитель председателя облсовета.

Он отметил, что в обстрелянной Каховке огонь велся именно по жилому массиву.

"При чем, по анализу повреждений и прилетов… Там даже не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что этот обстрел осуществлялся из направления, которое сейчас контролируют "орки". То есть не с нашей стороны "прилет" был. Поэтому я уверен, что там была провокация", – объяснил Соболевский.

Он также проинформировал о сложной гуманитарной ситуации на временно захваченной части Херсонщины: оккупанты закрывают для гражданских больницы, выводят из обращения гривну, есть проблема со снабжением медикаментами.

"Они понемногу уже заканчивают делать эту картинку, что они якобы какую-то заботу о людях осуществляют. Наши люди их не интересуют. Они пытаются сейчас сделать новую волну так называемой эвакуации — фактически депортации — чтобы люди уезжали", — рассказал заместитель председателя облсовета.

Напомним, российские войска в течение 16 января 102 раза обстреляли освобожденную часть Херсонщины, что является абсолютным антирекордом. Враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Уже 17 января армия РФ обстреляла в Херсоне предприятие критической инфраструктуры. Повреждены админздания, машинный, актовый залы и кислородная станция.

Заметим, по мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, существуют четыре направления, которые оккупанты могут использовать во время нового наступления на Украину. Один из них – южный. Так, враг уже создал определенную группировку войск, чтобы, возможно, наступать в направлении Запорожья. Ягун подчеркнул, что РФ не оставила свой план отрезать Украину от Черного моря, потому ее интересуют и Херсон, и Николаев, и Одесса.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber