Какая цель Кремля сейчас: Жданов назвал цели Путина для ракетных ударов

Олег Жданов / © ТСН

Главная задача Кремля во время ракетных ударов по Украине сегодня неизменна — оставить столицу, Киев, без света.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«К сожалению, они, я так понимаю, что в Кремле поставлена задача, что Киев нужно погасить. Любой ценой Киев нужно погасить. Именно поэтому, вы видите, они бьют сугубо по подстанциям, питающим сегодня город. И пытаются те ТЭЦ, которые еще более или менее на ладан дышат и что-то работают, какое тепло или электричество дают, они их тоже пытаются погасить. Чтобы мы были в полном блекауте», — отметил он.

Жданов считает, что удары также имеют политическую составляющую.

«Это уже политика, это формирование переговорной позиции россиян. Дело в том, что сегодня с 26 до 28 были запланированы переговоры, трехсторонние переговоры в Женеве. И я думаю, что именно этот массированно некомбинированный удар был спланирован именно под эти переговоры. Вот сегодня утром удар, а с 12 часов должны были начаться переговоры. Их перенесли на март, но удар уже отменять не стали», — объяснил эксперт.

