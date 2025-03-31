Какая уникальная профессия нужна во время войны и после ее окончания: военные ответили

Работа саперов / © ТСН

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На Запорожье враг бросает на прифронтовые села все, что имеет на вооружении. Некоторые боеприпасы не детонируют и остаются смертельными ловушками на полях и улицах. Помогают очистить землю от вражеской взрывчатки саперы батальона «Самарские волки» 108 бригады ТРО.

Как они уничтожали российскую авиабомбу говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

В Запорожье тракторист посреди поля случайно заметил российскую авиабомбу.

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«Раз в неделю, это минимум, а так что находим, один раз нашли С-300 не разорванный это третий КАБ, была корейская ракета в прошлом году. А очень много находим беспилотников», - говорит начальник цеха механизации агропредприятия Юрий Давыденко.

Саперы «Самарских волков» делают точно и быстро, ведь в любой момент КАБ может сдетонировать.

Работа саперов / © ТСН

Опасные ловушки в полях сложно заметить, говорят аграрии. Из-за этого подрывы техники на этих землях не удивительно.

«Враг КАБами уничтожает, вот этими 250-килограммовыми авиабомбами, наши села», — говорит офицер батальона «Самарские волки» 108 бригады ТРО Евгений.

Сейчас именно FPV-дроны представляют наибольшую опасность, ведь россияне сооружают их ловушками для саперов.

«Он может даже сработать от того, что сапер подходит к нему. Ставят ловушки, все направлено на то, чтобы уничтожить человека, уничтожить сапера», — объясняет Евгений.

Их профессия очень опасна, говорят саперы. Прежде всего, что позволяет сохранить их жизнь – это знание и осторожность. А кроме того, у каждого взрывотехника часто есть свой оберег. У Евгения талисман на поясе — игрушечный пес «Жоржик», точная копия его питомца.

Но, несмотря на опасность, уверяет военный на псевдо «Испанец», работа его интересна и нужна. Воин присоединился к рядам батальона "Самарские волки" почти год назад после рассказа брата о саперном деле.

«Саперы всегда нужны. Это очень почетная профессия и необходима, почему вы видели — они работают не только с военными объектами, но и с цивилами. Даже после нашей победы будет очень много работы», – говорит начальник группы рекрутинга 108 бригады ТРО Дмитрий Горошко.

Территория Украины – одна из самых заминированных в мире. Здесь годами понадобятся люди, умеющие уничтожать взрывчатку. Саперы батальона «Самарские волки» призывать присоединяться к ним и обещают с нуля научить всему, что знают.

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