Какая зарплата у учителей в Украине и когда планируется повышение: министр образования рассказал

Средняя зарплата учителя в Украине, по словам министра образования Оксена Лисового, составляет 15 000 грн. А минимальная зарплата – около 9500 грн.

Об этом он рассказал в интервью Алле Мазур на YouTube-канале 1+1.

По его словам, размер зарплаты учителя зависит от нагрузки, категории, стажа и многих других факторов.

“Нам нужно менять подход к тому, как начисляются зарплаты, к модели выплат зарплаты. Это отдельная реформа, и я не хотел бы сейчас ее раскрывать, потому что она нуждается в отдельном разговоре. Главное и важное — это то, что учителя, по моему мнению, должны быть первыми в очереди повышения заработной платы”, — говорит министр.

По его словам, в МОН считают успехом, что на фоне сокращения многих расходов и других приоритетов во время войны им удается удерживать уровень образовательной субвенции.

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"Как минимум не снижать его. У нас в бюджете Украины 103 млрд в этом году. И несмотря на то, что в проекте бюджета на 2025 год у нас было уменьшение этой суммы, потому что уменьшаются контингенты учеников, мы защитили и сохранили такую же сумму в бюджете”, — рассказал Лисовый.

По его словам, по предварительным данным, количество учащихся в системе общего среднего образования уменьшилось примерно на 120 тысяч.

"Тем не менее объем государственной образовательной субвенции, из которой финансируется оплата труда учителей, мы сохранили на уровне 103 млрд. Это означает, что они, как минимум, не будут уменьшены, а сохранены. Возможен небольшой, очень небольшой прирост заработной платы, но я бы не хотел этого обещать", — говорит министр.

Оксен Лесной и Алла Мазур

Министр говорит, чтобы выполнить статью 61 заключительных положений Закона об образовании, которая предусматривает три минимальные зарплаты для педагогов — трижды по восемь тысяч — необходимо 270 млрд дополнительного финансирования.

"Очевидно, что мы сейчас не находим средства. Нами разработаны несколько сценариев повышения заработной платы для педагогов. И самый дешевый из этих сценариев, предусматривающий поэтапное повышение, предполагающий в том числе учет определенных квалификационных требований к учителю, он начинается с 40 млрд — это та самая низкая цена. Пока идет война — это действительно единственный реальный сценарий", — рассказал Лисовый.

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