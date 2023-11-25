Какие цены на аренду квартир в Днепре: эксперт по недвижимости рассказал

Эксперт по недвижимости рассказал, какие сейчас цены на аренду.

В Днепре цены на аренду поднялись из-за бума в начале полномасштабной войны и держатся за счет переселенцев.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

“Из Донецкой области туда переезжают, Запорожье, Кривой Рог. В Днепре все же спокойнее. Спрос держится, потому цены не опускаются. Однокомнатная 7 000 – 8 000 грн в среднем может стоить. Около 10 000 грн – двухкомнатная. Цены где-то на 20% меньше столичных”, — рассказал эксперт по недвижимости.

Средняя цена аренды квартиры в Днепре составляет 11 000 грн. По данным m2bomber.com, чаще всего двухкомнатные квартиры сдаются за 7 800 грн. Трехкомнатные — 10 800 грн, 9 000 грн и 15 000 грн. Об однокомнатных квартирах данные отсутствуют.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Индустриальном районе Днепра, в среднем за 7 000 грн. Дороже всего в Центральном — 11 250 грн. В других районах города цены таковы:

Новокодакский — 8 000 грн

Чечеловский — 8 500 грн

Соборный — 9 500 грн

Амур-Нижнеднепровский — 9 500 грн

Шевченковский — 10 750 грн

Напомним, в Днепре произошел языковой скандал. Преподавательница требовала от студентки говорить по-русски и "послала" ее во Львов.

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