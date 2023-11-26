Какие цены на аренду квартир в Одессе во время войны: риелтор рассказал

На юге Украины, в частности в Одессе, цены на аренду квартир ниже, чем в Киеве и Львове. Это связано с ситуацией безопасности: рядом Черное море и Крым. Большого спроса и нашествия переселенцев здесь нет.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

“Хотя из Николаева, Херсона люди переезжали, да и сейчас переезжают. Так что за счет этого цены там держатся. Они где-то на уровне Днепра, в среднем на 20% ниже киевских”, – рассказал эксперт по недвижимости.

В Одессе средняя стоимость аренды квартир, по данным m2bomber.com, составляет 9 000 грн. За последние полгода она выросла на 27%.

Однокомнатные квартиры там чаще всего арендуют за 5 040 грн, 3 920 и 7 000 грн. Больше всего двухкомнатных квартир сдается за 10 000 грн. Трехкомнатные – 7 800 и 10 200 грн.

Дешевле арендовать квартиру можно в Суворовском районе Одессы, в среднем за 6 000 грн. Дороже всего в Приморском — 10 000 грн. В Малиновском районе средняя стоимость аренды составляет 6 015 грн, в Киевском — 6 750 грн.

Напомним, в Киеве за 1,5 млн грн продают самую маленькую квартиру. Смотрите, какой она выглядит.

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