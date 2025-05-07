Какие дальнейшие сценарии войны РФ против Украины: британский аналитик ответил

Как закончится война / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Сценарии дальнейшего развития войны России против Украины зависят от шагов администрации Трампа и действий ЕС.

Такое мнение высказал Джеймс Никси, директор программы «Россия и Евразия» в Chatham House в Лондоне эксклюзивно для ТСН.ua.

Никси не думает, что Трамп бросит вызов Путину и усилит давление на Россию, особенно после подписания соглашения о недрах с Украиной.

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«Я думаю, что сближение с Россией, которую Трамп, кажется, уважает как равноправную силу времен Холодной войны, вероятно, важнее (для него — Ред.), чем соглашение с Зеленским и „святость контракта“. Это верно, что Путин может преувеличивать свои возможности. Но, наконец, Трамп считает, что Путин приносит ему больше пользы, чем Зеленский. Это мир, в котором мы живем», — предположил эксперт.

Никси предполагает, что Трамп не будет продолжать политику Байдена по поддержке Украины.

«Я думаю, что Трамп частично определяет себя как „анти-Байдена“. Так что держаться с Украиной столько, сколько нужно (хотя это само по себе несовершенная мантра) фактически противоположно тому, что имеет в виду Трамп. Трамп не честный посредник и не на стороне Украины (он сам это сказал)», — отмечает аналитик.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что требования России для прекращения войны против Украины завышены. Также он заявил о раздражении США в отношении обеих сторон.

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