Вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, CoronaVac и AstraZeneca: как действуют, из чего состоят и безопасны ли

Вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, CoronaVac и AstraZeneca: как действуют, из чего состоят и безопасны ли

Врач рассказал, как работают вакцины и почему прививки – это безопасно для здоровья.

Опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в октябре 2021 года, свидетельствует, что 43% взрослых украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Только 18% опрошенных готовы привиться и 36% — уже вакцинировались одной или двумя дозами.

По данным Our World in Data, по состоянию на 9 ноября только 18,54% украинцев полностью вакцинировались от коронавируса, а 26,56% получили по крайней мере одну дозу.

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Как говорится в опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, результаты которого были обнародованы в сентябре 2021 года, одной из самых распространенных причин отказа от прививки является убеждение, что вакцины еще недостаточно изучены. Остальные боятся побочных эффектов. Около трети респондентов возмущаются "навязыванием вакцинации государством", еще столько же людей не верят, что вакцина защитит их от болезни.

Чтобы развеять мифы вокруг вакцин и вакцинации и узнать, как работают вакцины, как они изготовлены и как действуют в человеческом организме, ТСН.ua пообщался с врачом-инфекционистом, председателем Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федором Лапием.

Какие есть типы вакцин против коронавируса?

На сегодняшний день существует четыре типа вакцин против COVID-19. Два из этих четырех типов изготовлены по классической технологии, остальные два – по инновационной технологии.

Вакцины, изготовленные по классической технологии, как они работают?

Если говорить о вакцинах, изготовленных по классической технологии, то это так называемые "вирусные" вакцины и белковые вакцины.

Что означает " вирусные" вакцины – это вакцины, содержащие возбудитель коронавируса. То есть сам вирус. И используемые вакцины, а это, например, CoronaVac – она содержит убитый, обезвреженный, то есть инактивированный вирус-возбудитель COVID-19. По такому принципу производят вакцину против полиомиелита – инактивированную полиомиелитную вакцину. То есть, эти технологии используются уже десятки лет. Этот вирус распознается иммунной системой.

Белковые вакцины. Вирус имеет на своей поверхности spike-белок, который образует на его поверхности что-то вроде короны и потому вирус получил название "короноподобного". И с помощью этой "короны", белка, вирус прикрепляется к клетке и наконец проникает внутрь нее. И на сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют получить этот spike-белок и соответственно белковую вакцину. То есть белок – это отдельный компонент вируса, получаемый из него. Такая технология также считается классической, по ней, например, получают вакцину от гепатита Б, которую используют еще с 80-х годов. Таких вакцин против COVID-19 в Украине пока нет. Но в мире таких уже семь. То есть, отдельно эта вакцина создана на основе отдельного компонента вируса, а не самого вируса, как в первом варианте.

По какому принципу изготовлены и как работают векторные и мРНК вакцины?

Третий и четвертый типы вакцин созданы по более современным технологиям, они изготовлены по инновационным методикам. Это векторные вакцины и вакцины на основе нуклеиновых кислот.

Векторные вакцины и вакцины на основе нуклеиновых кислот отличаются тем, что у вакцину не входит то, что будет распознаваться иммунной системой, в отличие от первого и второго типа вакцин, в состав которых входит обезвреженный вирус, как у CoronaVac или его отдельная частица, как у белковых. И векторные вакцины, и мРНК-вакцины – это как инструкция о том, как сама клетка нашего организма изготовит тот же spike- белок. Она будет делать это в течение нескольких дней и иммунная система будет распознавать его и готовить иммунный ответ, как при белковых вакцинах. Но здесь вопросы, почему имея один принцип векторные вакцины и мРНК, отличаются.

Векторная вакцина и мРНК-вакцина отличаются способом доставки этой инструкции в клетку. Когда речь идет о векторной вакцине, нужно понимать, что такое вектор. Вектор – это безвредный для нашего организма вирус, который если брать те вакцины, которые у нас есть, то это – обезвреженный вирус, который будет доставлять подобно почтальону инструкцию. То есть задача вектора, другого вируса, быть почтальоном, который доставляет внутрь клетки эту инструкцию. Этот вектор – это другой вирус. Например, вакцины AstraZeneca или Johnson & Johnson используют обезвреженный вирус, содержащий инструкцию для клетки, чтобы она сама, в течение нескольких дней производила spike-белок.

А чем же тогда отличаются мРНК-вакцины? мРНК – это уже сама инструкция и она доставляется в клетку благодаря липидной оболочке вокруг мРНК. Липидная оболочка позволяет мРНК проникнуть внутрь клетки. мРНК не монтируется в геном и не изменяет геном человека. Просто это, как написанный текст, по которому клетка производит spike-белок. По такой технологии изготовлены вакцины от Pfizer и Moderna.

Все эти вакцины, которые доступны в Украине, за исключением CoronaVac, не содержат вируса. Заболеть COVID-19 от них нельзя. От CoronaVac тоже заболеть нельзя. Там содержится возбудитель вируса, но он обезврежен.

С какими органами или системами в организме человека сотрудничают вакцины и как?

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Именно с какими-либо конкретными органами человека непосредственно вакцины не сотрудничают. Вакцины вводятся инъекционно, внутримышечно. И если говорить о векторных вакцинах и мРНК, то на месте инъекции, что вектор, что мРНК проникают внутрь мышечных клеток. И эти клетки в течение нескольких дней производят spike-протеин. Если говорить об инактивированной вакцине или белковой, то у них уже есть готовый spike-белок. То есть, они уже непосредственно готовы к распознаванию иммунной системой. Просто мРНК и векторные вакцины – это проще говоря как "полуфабрикаты". И когда из них уже образуется spike-белок, клетки иммунной системы могут поглощать его, "переваривать" для того, чтобы запустить иммунный ответ и дать сигнал клеткам иммунной системы, производящим антитела. Из этих клеток образуются клетки иммунной памяти, которые будут помнить эту встречу. Это – так называемый гуморальный иммунный ответ. Есть еще так называемый клеточный иммунный ответ. Он обеспечивается Т-клеточками или Т-лимфоцитами, которые могут распознавать и уничтожать инфицированные клетки. То есть бороться уже тогда, когда вирус находится внутри. Вот с этими системами и взаимодействует вакцина.

Как после введения этих вакцин формируется иммунный ответ?

Иммунный ответ после введения этих вакцин формируется по схожим принципам. Вирусная и белковая вакцина – это готовый компонент для распознавания, а векторная и мРНК-вакцина – это изготовление этого компонента непосредственно нашими клетками. То есть клетки получают инструкцию и производят компонент вируса, который будет распознаваться иммунной системой. А в белковой и инактивированной вакцине этот компонент уже готов. То есть у векторных и мРНК вакцин просто более длинный этап. Но иммунный ответ во всех видах вакцин формируется идентично.

Почему после некоторых вакцин людям может быть плохо?

То, что люди могут терять сознание после того, как они сделали вакцинацию – это может и не зависеть от вакцины. Эти состояния чаще всего связаны со страхом. То есть из-за психоэмоциональных переживаний, которые испытывает человек перед страхом инъекции, вакцинацией, потому что есть определенные опасения, связанные с мифами. Например, люди, которые боятся вида крови, они падают в обморок. Очень часто это делают мужчины. То есть сам факт инъекции или капли крови может привести к потере сознания.

Если говорить о реакциях в виде повышения температуры, гриппоподобного симптома, когда есть ломота, озноб, то это реакция иммунной системы на вакцинацию. И это демонстрирует распознавание иммунной системой того, для чего и формируется иммунный ответ. То есть, это рассматривается как вариант нормы.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Мирослава Гонгадзе: как поощряют вакцинацию в США и сработают ли эти методы в Украине

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