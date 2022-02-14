Какие гарантии дает Украина на безопасность полетов в своем воздушном пространстве

Правительство выделило деньги на обеспечение безопасности полетов.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявил, что выделенных правительством денег для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве Украины хватит на 23 страховых случая.

Об этом Дубревский сказал во время марафона "Право на владу" и "Твій вечір" в понедельник, 14 февраля.

"В воскресенье вечером (13 февраля – ред.) правительством было принято решение о выделении более 16 млрд грн из резервного фонда Госбюджета для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве Украины. Средства будут храниться на отдельном счете Мининфраструктуры Украины и в случае необходимости могут быть использованы для гарантирования безопасности полетов. Этих средств хватит для покрытия 23 страховых случаев", — рассказал гендиректор аэропорта "Борисполь".

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" рассказал об обеспечении безопасности полетов в небе Украины

Напомним, Украина рекомендовала авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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